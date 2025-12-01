ফের পয়েন্ট নষ্টে সিংহাসনচ্যুত রিয়াল, লা-লিগার শীর্ষে বার্সেলোনা

ফের পয়েন্ট নষ্টে সিংহাসনচ্যুত রিয়াল, লা-লিগার শীর্ষে বার্সেলোনা
রিয়ালের ড্র'য়ে আলাভেসকে হারানো বার্সেলোনা পাকাপাকিভাবে লা-লিগার শীর্ষস্থান দখল করে নিল ৷
হায়দরাবাদ, 1 ডিসেম্বর: রায়ো ভ্যালেকানো এবং এলচের বিরুদ্ধে গত দু'ম্য়াচে পয়েন্ট নষ্ট করেছিল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ উল্টোদিকে শেষ তিন ম্য়াচে টানা জয় বার্সেলোনাকে তুলে এনেছিল পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ৷ রবিবার জিরোনার বিরুদ্ধে জয় পেলে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করে ফেলত জাবি আলোন্সোর ছেলেরা ৷ কিন্তু আশঙ্কা সত্যি করে ফের পচা শামুকে পা কাটল রিয়াল মাদ্রিদের ৷ লিগ টেবলে নীচের দিকে থাকা জিরোনার সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয়স্থানে নেমে গেল 'লস ব্ল্যাঙ্কস' ৷ শনিবার আলাভেসকে 3-1 গোলে হারানো বার্সেলোনা পাকাপাকিভাবে লা-লিগার শীর্ষস্থান দখল করে নিল ৷
- পিছিয়ে পড়ে সমতা ফেরাল রিয়াল: অ্যাওয়ে ম্যাচে এদিন হেরেও যেতে পারত জাবি আলোন্সোর ছেলেরা ৷ জিরোনার বিরুদ্ধে তাঁদের মাঠে এদিন প্রথমার্ধে পিছিয়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে দলকে সমতায় ফেরান কিলিয়ান এমবাপে ৷ প্রথমার্ধের একদম শেষ মিনিটে বক্সের মধ্যে আজেদিন ওউনাহি জোরালো ভলিতে 1-0 করে জিরোনা ৷ তার কিছুক্ষণ আগেই অবশ্য হ্য়ান্ডবলের জন্য রিয়ালের একটি গোল বাতিল হয় ৷
সে যাইহোক, বিরতির পর সমতায় ফেরে অতিথি দল ৷ জুড বেলিংহ্য়ামের বাড়ানো বল ধরে ভিনিসিয়াস জুনিয়র বক্সের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাঁকে অবৈধ ট্যাকল করেন বিপক্ষ এক ডিফেন্ডার ৷ পেনাল্টি পায় রিয়াল মাদ্রিদ ৷ স্পটকিক থেকে 1-1 করেন কিলিয়ান এমবাপে ৷ ফরাসি তারকার গোলেই এক পয়েন্ট নিশ্চিত করে 33 বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
- আলাভেসকে হারিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা: গত শনিবার লা-লিগার চতুর্দশ রাউন্ডে আলাভেসকে 3-1 গোলে হারিয়েছিল বার্সেলোনা ৷ সেইসঙ্গে 14 ম্যাচে 34 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল তাঁরা ৷ রবিবার জিরোনার বিরুদ্ধে নামার আগে এক ম্য়াচ কম খেলে দু'পয়েন্ট পিছনে ছিল রিয়াল ৷ অর্থাৎ, ম্য়াচ জিতলে কাতালান ক্লাবকে টপকে ফের শীর্ষে পৌঁছে যেত তাঁরা ৷ কিন্তু এমবাপেদের আটকে দিয়ে গতবারের চ্য়াম্পিয়নদের সুবিধা করে দিল জিরোনা ৷ এই নিয়ে শেষ তিন ম্য়াচে ছয় পয়েন্ট নষ্ট করল রিয়াল ৷
হেরে অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধের বেশি কিছু সুযোগ নষ্টকেই দায়ী করলেন এমবাপেদের কোচ জাবি আলোন্সো ৷ তবে লম্বা মরশুমে এরকম হতেই বলে জানান তিনি একইসঙ্গে অ্যাথলেটিকো বিলবাও ম্য়াচ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দেন তিনি ৷ কোচের কথায়, "ম্যাচটা খুবই হাড্ডাহাড্ডি ছিল ৷ আমরা খেতাব জয়ের দৌড় থেকে কোনওভাবে হারিয়ে যাইনি ৷ আমাদের সামনে তাকাতে হবে ৷"