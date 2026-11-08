ভ্য়ালেন্সিয়াকে হারিয়ে শীর্ষে থাকা বার্সাকে ছুঁল রিয়াল, জমজমাট লা-লিগার দৌড়

ভ্য়ালেন্সিয়াকে হারিয়ে শীর্ষে থাকা বার্সাকে ছুঁল রিয়াল, জমজমাট লা-লিগার দৌড়
ভ্যালেন্সিয়াকে হারিয়ে সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা আট ম্যাচে জয় পেল রিয়াল মাদ্রিদ ৷
Published : November 8, 2026 at 12:36 PM IST
মাদ্রিদ, 8 নভেম্বর: চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে তৈরি হওয়া পয়েন্টের বড়সড় ফারাকটা এল-ক্লাসিকো জিতে কমিয়ে এনেছিল তারা ৷ আর শনিবার ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে সহজ জয়ে লা-লিগার পয়েন্ট টেবলে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনাকে ধরেই ফেলল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ অ্য়াওয়ে ম্য়াচে হোসে মোরিনহোর দল জিতল 3-0 গোলে ৷ স্কোরশিটে নাম তুললেন ফেডেরিকো ভালভের্দে, আর্দা গুলের ও কিলিয়ান এমবাপে ৷
এই নিয়ে সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা আট ম্যাচে জয় পেল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের পর লা-লিগায় আপাতত 'লস ব্ল্যাঙ্কসে'র সংগ্রহে 12 ম্য়াচে 30 পয়েন্ট ৷ বার্সেলোনার ঝুলিতে সমসংখ্যক পয়েন্ট হলেও একটি ম্য়াচ কম খেলেছে তারা ৷ রবিবার তৃতীয়স্থানে থাকা অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি কাতালান ক্লাবটি ৷ সে ম্য়াচের বিজয়ীরা এককভাবে লিগ শীর্ষে জায়গা পাকা করবে ৷ কারণ এই মুহূর্তে 11 ম্য়াচে 28 পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলে তিনে অ্য়াটলেটিকো ৷
এদিন রিয়ালের তিন গোলের প্রথম দু'টি আসে প্রথমার্ধে ৷ ম্য়াচের 19 মিনিটে অবশ্য ম্য়াচে প্রথম ইতিবাচক সুযোগ চলে এসেছিল ভ্য়ালেন্সিয়ার কাছে ৷ 19 মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে অ্যারন মায়োলের শট দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় রক্ষা করেন দুর্গের শেষ প্রহরী থিবো কুর্তোয়া ৷ এরপর 28 মিনিটে স্কোরশিট ওপেন করে রিয়াল ৷ ফ্রি-কিক থেকে এমবাপের নেওয়া শট ভ্যালেন্সিয়ার মানবপ্রাচীরে ধাক্কা খেলে ফিরতি বলে শট নেন ভালভের্দে ৷ রিয়াল অধিনায়কের মাটিঘেঁষা কোণাকুনি শট জড়িয়ে যায় জালে ৷
➕3️⃣ ¡Nos volvemos a Madrid con los tres puntos! @Emirates https://t.co/fiECHdUsNJ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2026
36 মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গুলের ৷ বক্সের মধ্যে জুড বেলিংহ্যামের কাটব্যাক বিপক্ষ এক ডিফেন্ডার গায়ে প্রতিহত হলে সুযোগসন্ধানী গোল করে যান তুরস্কের ফুটবলার ৷ বিরতির আগে আরও একটি গোল পেতে পারতেন গুলের ৷ কিন্তু বিপক্ষ গোলরক্ষকের তৎপরতায় তা হয়নি ৷ বিরতির পর একাধিক গোলের সুযোগ পেলেও তা নষ্ট করেন এমবাপে-বেলিংহ্যামরা ৷ কিন্তু উল্টোদিকে ভ্যালেন্সিয়াকে যে বিপজ্জনক মনে হয়েছে তেমনটাও নয় ৷
একাধিক সুযোগ অপচয়ের পর শেষমেশ স্কোরশিটে নাম তোলেন এমবাপে ৷ 75 মিনিটে ফরাসি তারকাকে গোলের বলটি বাড়ান গুলেরই ৷ বিপক্ষ গোলরক্ষককে পরাস্ত করে দলের তৃতীয় গোলের সঙ্গে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে ফেলেন এমবাপে ৷ চার মিনিট বাদেই এমবাপেকে জঘন্য ট্যাকল করে সরাসরি লাল-কার্ড দেখেন হোসে গায়া ৷ তবে সংখ্যাতত্ত্বে এগিয়ে থাকার সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোলসংখ্যা আর বাড়াতে পারেনি রিয়াল ৷ শেষপর্যন্ত 3-0 গোলে জিতেই মাঠ ছাড়ে তারা ৷