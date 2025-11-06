ETV Bharat / sports

বিক্রির পথে আরসিবি, 2026 আইপিএলের আগে নয়া মালিক পাচ্ছে চ্য়াম্পিয়নরা

বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জকে লেখা চিঠিতে আরসিবি'র মালিকপক্ষ জানিয়েছে, আগামী 31 মার্চের মধ্যে মালিকানা বদলের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার ব্য়াপারে আশাবাদী তাঁরা ৷

RCB UP FOR SALE
বদল হতে চলেছে আইপিএল চ্যাম্পিয়নদের মালিকানা (IANS)
বেঙ্গালুরু, 6 নভেম্বর: দীর্ঘ অপেক্ষার পর চলতি বছর ধরা দিয়েছে কাঙ্খিত ট্রফি ৷ তবে প্রথম আইপিএল ট্রফিজয়ের পর থেকেই গুঞ্জন ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মালিকানা বদল নিয়ে ৷ সেই গুঞ্জনে এবার সিলমোহর পড়তে চলেছে ৷ বিক্রির পথে বিরাট কোহলিদের আরসিবি ৷ মালিকপক্ষ ডিয়াজিয়ো ইতিমধ্যেই ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রির প্রক্রিয়াকরণ শুরু করেছে বলে ক্রিকবাজের রিপোর্টে প্রকাশ ৷ আগামী বছর 31 মার্চের মধ্যেই প্রক্রিয়াকরণ সম্পূর্ণ হবে বলেও জানানো হয়েছে সেই রিপোর্টে ৷

দল বিক্রির বিষয়টি ফ্র্য়াঞ্চাইজির মালিকপক্ষ ডিয়াজিয়োর তরফেই সামনে আনা হয়েছে ৷ গতকাল অর্থাৎ, 5 নভেম্বর বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (BSE) সঙ্গে যোগাযোগ করে যুক্তরাজ্যের সংস্থাটি জানিয়েছে, আরসিবি (পুরুষ ও মহিলা দল উভয়) বিক্রির সিদ্ধান্ত নিছক তাঁদের 'স্ট্র্য়াটেজিক রিভিউ' ৷ উল্লেখ্য, আরসিবি'র মালিকপক্ষ ডিয়াজিয়ো যুক্তরাজ্যের ইউনাইটেড স্পিরিটস লিমিটেডের অধীনস্ত একটি ভারতীয় সংস্থা ৷ বুধবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জকে লেখা চিঠিতে ডিয়াজিয়ো এবং ইউনাইটেড স্পিরিটস লিমিটেডের তরফে জানানো হয়েছে, 2026 সালের 31 মার্চের মধ্যে এই প্রক্রিয়াকরণ সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে আশাবাদী তাঁরা ৷

ইউনাইটেড স্পিরিটস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রবীণ সোমেশ্বর জানিয়েছেন, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স স্পোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (RCSPL) তাঁদের মূল্যবান সম্পদ ৷ তবে তাঁদের ব্যবসার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না-থাকায় এহেন পদক্ষেপ তাঁদের ৷ সবমিলিয়ে বিষয়টিকে তাঁরা 'স্ট্র্য়াটেজিক রিভিউ' হিসেবে বর্ণনা করছে ৷ যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেসরকারি বিনিয়োগ সংস্থা, আদানি গ্রুপ-সহ একাধিক সংস্থা আরসিবি কেনার বিষয়ে আগ্রহী বলে ক্রিকবাজের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল আগেই ৷ তালিকায় ছিলেন শিল্পপতি আদার পুনাওয়ালা, সেরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার মত সংস্থা ৷

2025 আইপিএল জয়ের পর গত 4 জুন চিন্নাস্বামীতে পদপিষ্টের ঘটনায় প্রাণ গিয়েছিল 11 আরসিবি সমর্থকের ৷ সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরসিবি বিক্রি হওয়ার বিষয়টি চাউর হয় ৷ প্রাথমিকভাবে এর পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিশালী কোনও তথ্যপ্রমাণ পাওয়া না-গেলেও বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে আরসিবি'র মালিকপক্ষের সংযোগস্থাপন বিষয়টিতে সিলমোহর দিয়েছে ৷ এখন দেখার কোন নয়া সংস্থার মালিকানাধীন হয়ে পরবর্তী আইপিএলে মাঠে নামেন বিরাট কোহলি, রজত পাতিদাররা ৷

এদিকে ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্টে প্রকাশ, মালিকানায় বদল আসতে চললেও আসন্ন আইপিএল এবং ডব্লিউপিএলের পরিকল্পনায় কোনও হেরফের হবে না আরসিবি'র ৷ আগামী বছর জানুয়ারিতে শুরু হতে চলা ডব্লিউপিএলের রিটেনশন প্রক্রিয়া চলছে বর্তমানে ৷ অন্যদিকে আগামী ডিসেম্বরে হবে 2026 আইপিএলের মিনি অকশন ৷

ROYAL CHALLENGERS BENGALURU
IPL 2026
UNITED SPIRITS LIMITED
বিক্রির পথে আরসিবি
RCB INITIATE SALE PROCESS

