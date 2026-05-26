বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাত প্রথম কোয়ালিফায়ার আজ, একনজরে ম্য়াচ সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি

বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাত প্রথম কোয়ালিফায়ার আজ, একনজরে ম্য়াচ সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি
2011 থেকে এখনও পর্যন্ত 15 বারের মধ্যে 12 বার প্রথম কোয়ালিফায়ারে জয়ী দল খেতাব ঘরে তুলেছে ৷ এবারও কি তেমনই কিছু ঘটবে ?
Published : May 26, 2026 at 1:30 PM IST
ধরমশালা, 26 মে: একদল খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে যখন টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে প্রবেশের অপেক্ষায় ৷ তখন আরেকটি দলের সামনে তিনবছর বাদে ফের ফাইনালের হাতছানি ৷ মঙ্গলবার রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাত টাইটান্সের লড়াইকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ৷ সর্বোপরি দু'দলই দ্বিতীয়বার আইপিএল খেতাব জয়ের লক্ষ্যে ৷
- মুখোমুখি সাক্ষাতের পরিসংখ্যান: একই পয়েন্ট নিয়ে কেবল রান-রেটের পার্থক্যে লিগ টেবলে প্রথম এবং দ্বিতীয়স্থানে শেষ করা আরসিবি বনাম জিটি'র মধ্যে কোনও দলকে প্রথম কোয়ালিফায়ারে এগিয়ে রাখার জো নেই ৷ এমনকী মুখোমুখি সাক্ষাতের পরিসংখ্যানেও নয় ৷ এযাবৎ দু'দলই আটবার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে ৷ এর মধ্যে দু'দলই জিতেছে চারটি করে ম্য়াচ ৷ চলতি মরশুমেও দু'বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাত ৷ সেখানেও একটি করে ম্য়াচ জিতেছে দু'দল ৷
- আরসিবি'র চালিকাশক্তি: ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরসিবি'র চালিকাশক্তি যদি চলতি মরশুমে বেছে নিতে হয়, তাহলে প্রথমেই আসবে বিরাট কোহলি ও দেবদূত পারিক্কলের নাম ৷ এর মধ্যে প্রথমজন 163.82 স্ট্রাইক-রেটে ইতিমধ্যেই 557 রান সংগ্রহ করেছেন 2026 আইপিএলে ৷ 171.82 স্ট্রাইক-রেটে পারিক্কলের সংগ্রহে 433 রান ৷ এছাড়া অধিনায়ক রজত পাতিদারের কথা আলাদা করে না-বললেই নয় ৷ তাঁর ঝুলিতে 393 রান ৷
অন্যদিকে বল হাতে আরসিবি তাকিয়ে থাকবে অবশ্যই ভুবনেশ্বর কুমারের দিকে ৷ 14 ম্যাচে 24 উইকেট নিয়ে তিনি সর্বাধিক উইকেট শিকারির তালিকায় যুগ্মভাবে শীর্ষে ৷
Ticket to the 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 🎟️— Star Sports (@StarSportsIndia) May 26, 2026
✅ Win = Direct entry to the Final
⏳ Lose & there’s still one more chance in Qualifier 2
Who will be the first finalist of the season? 🤔#TATAIPL 2026, Qualifier 1 👉 #RCBvGT | TUE, 26th MAY, 6:30 PM pic.twitter.com/s5xoVr1xrM
- জিটি যাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকবে: দলের দুই ওপেনার সাই সুদর্শন এবং অধিনায়ক শুভমন গিল অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে প্রথম দু'টি স্থানে ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই গুজরাত প্রথম কোয়ালিফায়ার জিতে সরাসরি ফাইনালে পৌঁছতে দুই ওপেনারের প্রতি ব্যাপক নির্ভরশীল ৷ এর মধ্যে সুদর্শনের ঝুলিতে 638 রান ৷ অন্যদিকে গিল করেছেন 616 রান ৷ বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক উইকেটের নিরিখে ভুবনেশ্বরের সঙ্গে যুগ্ম শীর্ষে কাগিসো রাবাদা ৷ 19 উইকেট নিয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন লেগস্পিনার রশিদ খান-ও ৷
𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗥 1️⃣ where history favours the winner! 🏆— Star Sports (@StarSportsIndia) May 26, 2026
Will the trend continue this season? 👀
Watch #TATAIPL Playoffs | Qualifier 1 | #RCBvGT | TUE, 26 MAY, 6:30 PM pic.twitter.com/uLPH00Bx4d
- পিচ রিপোর্ট: ধরমশালায় চলতি আইপিএলে এযাবৎ দু'টি ম্য়াচ রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, দু'টি ক্ষেত্রেই রান তাড়া করা দল জিতেছে ৷ সেই ধারা বজায় রেখে ব্য়াটিং সহায়ক উইকেটে প্রথম কোয়ালিফায়ারেও সম্ভবত রান তাড়ার পথে হাঁটবে টসে জয়ী দল ৷ কারণ ধরমশালার বাইশ গজে রান তাড়া খুব একটা সহজ নয় ৷
- ধরমশালার আবহাওয়া রিপোর্ট: অ্যাকুওয়েদারের রিপোর্ট অনুযায়ী, ম্যাচের সময় অর্থাৎ 7টা থেকে রাত 12টা পর্যন্ত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ তবে ম্য়াচের আগে বিকেল 4টে থেকে সন্ধে 6টা'র মধ্যে 50 শতাংশ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ধরমশালায় ৷ যার ফলে ম্যাচ শুরু হতে খানিক দেরি হলেও ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা মোটেও নেই ৷