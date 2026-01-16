ঘরের মাঠে আইপিএল খেলতে কৃত্রিম মেধা ! রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে প্রস্তাব আরসিবি'র
আইপিএলের আগে নজরদারির জন্য চিন্নাস্বামীতে বসানো হতে পারে 300-350টি এআই ক্যামেরা ৷
Published : January 16, 2026 at 7:08 PM IST
বেঙ্গালুরু, 16 জানুয়ারি: আসন্ন 2026 আইপিএল ঘরের মাঠে খেলার অনুমোদন শেষমেশ মিলবে কি না জানা নেই ৷ তবে 2025 আইপিএল জয়ের সেলিব্রেশনে বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে তৎপর রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ যে বিপর্যয়ের বলি হয়েছিল 11টি প্রাণ ৷ অন্য কোনও স্টেডিয়ামে নয়, বরং নিজেদের মাঠ চিন্নাস্বামীতে আইপিএলের ম্য়াচ খেলতে চেয়ে এবার নয়া প্রস্তাব নিয়ে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার দ্বারস্থ হল আরসিবি ৷ যে প্রস্তাবে রয়েছে কৃত্রিম মেধা ব্যবহারের কথা ৷
ম্য়াচের দিন বা টুর্নামেন্টজুড়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে নজরদারি পরিকাঠামোয় কৃত্রিম মেধা ব্যবহার করার প্রস্তাব নিয়ে কর্ণাটক (রাজ্য) ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশেনের কাছে গেল আরসিবি ৷ যেখানে স্টেডিয়ামে 300-350টি কৃত্রিম মেধাসম্পন্ন ক্যামেরা বসানোর কথা বলেছে তাঁরা ৷ আরসিবি'র দাবি এই কৃত্রিম মেধার ব্যবহার প্রবেশ এবং বাহিরপথে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, অনুরাগীদের টিকিটের লাইন বা অন্য়ান্য লাইন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে ৷ যা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা বা পুলিশকেও সাহায্য করবে বলে প্রস্তাবে জানিয়েছে আরসিবি কর্তৃপক্ষ ৷
এই প্রজেক্টের জন্য রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষ সাড়ে 4 কোটি টাকা খরচ করবে বলেও প্রস্তাবে বলা হয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় শুক্রবার এই প্রস্তাবের কথা জানিয়ে আরসিবি লিখেছে, "এই প্রযুক্তি কেএসসিএ ও পুলিশ প্রশাসনকে ভিড় নিয়ন্ত্রণে সুবিধা দেবে ৷ একইসঙ্গে রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল লাইন কিংবা অবাঞ্ছিত প্রবেশ না-ঘটার বিষয়টি নিশ্চিত করবে ৷" তাঁদের সংযোজন, "অনুমোদন পেলে এর জন্য একবারেই আনুমানিক সাড়ে 4 কোটি টাকা খরচ করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আরসিবি ৷"
𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗦: Advanced AI video analytics technology for 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗱 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 at the 𝘊𝘩𝘪𝘯𝘯𝘢𝘴𝘸𝘢𝘮𝘺 𝘚𝘵𝘢𝘥𝘪𝘶𝘮.— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) January 16, 2026
In a formal communication to the KSCA, RCB has proposed the installation of 300 to 350 AI-enabled cameras at the M. Chinnaswamy Stadium.… pic.twitter.com/LuJ3v4uNwa
এদিকে প্রাক্তন বিচারপতি মাইকেল ডি'কুনহা কমিটির সুপারিশ মেনে আইপিএলের আগে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের কিছু সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে কর্ণাটক (রাজ্য) ক্রিকেট সংস্থা ৷ সুপারিশ মেনে স্টেডিয়ামে প্রবেশ এবং বাহির পথে কাজও শুরু করে দিয়েছে তাঁরা ৷ ফেব্রুয়ারির প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তারপর স্টেডিয়াম পরিদর্শন করে ম্য়াচ আয়োজনের বিষয়ে চূড়ান্ত সম্মতি দেওয়ার কথা পর্যালোচনা করবে সংশ্লিষ্ট কমিটি ৷ এমন সময় আরসিবি'র কৃত্রিম মেধা ব্যবহারের প্রস্তাব আদৌ ধোপে টেকে কি না, সেটাই দেখার ৷