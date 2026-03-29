ভাঙল রাজস্থান রয়্যালসের রেকর্ড, আইপিএলে দ্রুততম দু'শোর অধিক রান তাড়া কোহলিদের

ভাঙল রাজস্থান রয়্যালসের রেকর্ড, আইপিএলে দ্রুততম দু'শোর অধিক রান তাড়া কোহলিদের
গতবছর 25 বল বাকি থাকতে গুজরাতের বিরুদ্ধে 210 রান তাড়া করে জিতেছিল রাজস্থান ৷ এদিন সেই রেকর্ড ভাঙল বেঙ্গালুরু ৷
Published : March 29, 2026 at 12:27 AM IST
বেঙ্গালুরু, 29 মার্চ: মেজাজেই আইপিএলে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু করল রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের দেওয়া 202 রানের টার্গেট তাড়া করে লিগের উদ্বোধনী ম্য়াচে জয় তুলে নিল তারা ৷ ব্য়াট হাতে যে জয়ে নেতৃত্ব দিলেন বিরাট কোহলি, দেবদূত পারিক্কল ৷ 16 বছর ঘরের মাঠে দু'শো প্লাস রান তাড়া করে জয়ের দিনে একটি আইপিএল রেকর্ডও গড়ে ফেলল গতবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷
15.4 ওভারে এদিন চার উইকেট হারিয়ে 202 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে আরসিবি ৷ অর্থাৎ, 26 বল বাকি থাকতে হেলায় জয় তুলে নেয় তারা ৷ সেইসঙ্গে লিগের ইতিহাসে দ্রুততম দু'শোর বেশি রান তাড়ার নজিরও এদিন গড়ে ফেলেন বিরাট কোহলিরা ৷ এই নজিরে রাজস্থান রয়্যালসকে পিছনে ফেলল তারা ৷
গতবছর গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে 15.5 ওভারে 210 রান তাড়া করে জিতেছিল রাজস্থান রয়্য়ালস ৷ যা এতদিন আইপিএলের ইতিহাসে ছিল দ্রুততম দু'শোর বেশি রান তাড়া করে জয়ের নজির ৷ উল্লেখ্য ওই ম্য়াচে 38 বলে 101 রান করেছিলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ ভারতীয় হিসেবে ওই ম্য়াচে আইপিএলে দ্রুততম সেঞ্চুরির নজির গড়েছিলেন বছর চোদ্দর ব্য়াটার ৷ এদিন দেবদূত পারিক্কল, বিরাট কোহলির ঝোড়ো ব্য়াটে সেই রেকর্ড জুড়ল আরসিবি'র নামের পাশে ৷
Dev 🤝 Virat. ❤️— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 28, 2026
Game ONE and it was Game ON! Here’s to more match-winning partnerships! 🔥#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2026 #RCBvSRH pic.twitter.com/MK1lqZldNx
এদিন চিন্নাস্বামীতে প্রথম ব্য়াট করে নয় উইকেটে 201 রান তোলে সানরাইজার্স ৷ 38 বলে 80 রান করেন অধিনায়ক ঈশান কিষাণ ৷ অভিষেকে 22 রানে তিন উইকেট নেন জ্যাকব ডাফি ৷ জবাবে ইমপ্যাক্ট-সাব হিসেবে আরসিবি'র জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করেন দেবদূত পারিক্কল ৷ 26 বলে 61 রানে আউট হন তিনি ৷ তবে 38 বলে 69 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন কোহলি ৷ মাত্র 15.4 ওভারেই বিশাল রানের টার্গেট ছুঁয়ে নজিরে নাম লেখায় আরসিবি ৷