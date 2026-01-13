হ্য়ারিসের বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ে ডব্লিউপিএলে টানা দ্বিতীয় জয় আরসিবি'র

হ্য়ারিসের বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ে ডব্লিউপিএলে টানা দ্বিতীয় জয় আরসিবি'র
প্রথম ম্য়াচের মতো বল হাতে দুরন্ত রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স পেসার লরেন বেল ৷
Published : January 13, 2026 at 11:19 AM IST
নভি মুম্বই, 13 জানুয়ারি: প্রথম ম্য়াচে এসেছিল শেষ বলে রুদ্ধশ্বাস জয় ৷ শেষ ওভারে 18 রান তুলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছিলেন নাদিন ডি ক্লার্ক ৷ ডব্লিউপিএলে আরসিবি'র দ্বিতীয় ম্য়াচে ব্যাট হাতে সহায় ওপেনার গ্রেস হ্যারিস ৷ অজি ব্য়াটারের সৌজন্যে লিগের দ্বিতীয় ম্য়াচে 47 বল বাকি থাকতে সহজ জয় ছিনিয়ে নিয়ে নিল আরসিবি ৷ একইসঙ্গে লিগ টেবলের শীর্ষে তাঁরা ৷
দ্বিতীয় ম্যাচে রান এল অধিনায়িকা স্মৃতি মন্ধনার ব্যাটেও ৷ 47 রানে অপরাজিত থেকে ম্য়াচ জেতালেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ সঙ্গে আরসিবি'র জয়ের নেপথ্যে যাঁর কথা না-বললেই নয় তিনি লরেন বেল ৷ প্রথম ম্য়াচের মতো দ্বিতীয় ম্য়াচেও বল হাতে উজ্জ্বল ইংরেজ পেসার ৷ সবমিলিয়ে ইউপি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে নয় উইকেটে জিতল 2024-এর চ্য়াম্পিয়নরা ৷
ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে টস জিতে সোমবার ওয়ারিয়র্সকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান মন্ধনা ৷ আরসিবি বোলারদের দাপটে মাত্র 50 রান পাঁচ উইকেট হারিয়ে বেকায়দায় পড়ে যায় মেগ ল্য়ানিং অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ অধিনায়িকা ল্যানিং আউট হন মাত্র 14 রানে ৷ ষষ্ঠ উইকেটে দীপ্তি শর্মা ও ডিয়েন্ড্রা ডটিনের অবিভক্ত 93 রানের জুটি দেড়শোর কাছাকাছি পৌঁছে দেয় ওয়ারিয়র্সকে ৷ 35 বলে 45 রানে অপরাজিত থাকেন দীপ্তি ৷ মারেন পাঁচটি চার ও একটি ছক্কা ৷ ডটিনের ব্য়াট থেকে আসে 37 বলে 40 রান ৷
Number looks good because the hitting was better. 😮💨🙂↔️🔥#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WPL2026 #RCBvUPW pic.twitter.com/O0Pwe5dyOz— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) January 13, 2026
চার ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র 16 রান দিয়ে এক উইকেট নেন বেল ৷ সবচেয়ে কৃপণ বোলিং তাঁরই ৷ দু'টি উইকেট নিলেও চার ওভারে 50 রান খরচ করেন শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ৷ জোড়া উইকেট যায় নাদিন ডি ক্লার্কের ঝুলিতে ৷ 20 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 143 রান স্কোরবোর্ডে তোলে ওয়ারিয়র্স ৷
Grace Harris went full send. 🚀🔥— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) January 12, 2026
pic.twitter.com/IyUQFRaI90
কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা যে মোটেই নিরাপদ নয়, সেটা রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই বোঝাতে শুরু করেন আরসিবি'র দুই ওপেনার ৷ ডিয়েন্ড্রা ডটিনের এক ওভারে 32 রান নেন গ্রেস হ্য়ারিস ৷ মাত্র 22 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন অজি ব্য়াটার ৷ একসময় মনে হচ্ছিল কোনও উইকেট না হারিয়েই ম্য়াচ জিতে নেবে আরসিবি ৷ কিন্তু ওপেনিং জুটিতে 137 রান তুলে আউট হন হ্য়ারিস ৷ 40 বলে তাঁর 85 রানের ইনিংসে ছিল 10টি চার ও পাঁচ ছক্কা ৷
Early days, but we like this view after all teams have played two. 🔝👀#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WPL2026 pic.twitter.com/enwziScUG5— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) January 13, 2026
ক্রিজে এসে প্রথম বলেই বাউন্ডারি হাঁকান রিচা ঘোষ ৷ পরের ওভারের প্রথম বলে ম্য়াচ জিতে নেয় আরসিবি ৷ কম যাননি স্মৃতি মন্ধনাও ৷ 32 বলে 47 রানে অপাজিত থেকে যান তিনি ৷ 12.1 ওভারে এক উইকেটে 145 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ৷ দু'ম্য়াচে তাঁদের পয়েন্ট চার ৷ পয়েন্টের নিরিখে গুজরাতের সঙ্গে একই মেরুতে থাকলেও নেট রান-রেটে শীর্ষে আরসিবি ৷