সূর্য ডুবিয়ে 'বিরাট' ব্য়াটে চ্য়াম্পিয়নের মতোই শুরু আরসিবি'র

সূর্য ডুবিয়ে 'বিরাট' ব্য়াটে চ্য়াম্পিয়নের মতোই শুরু আরসিবি'র
আইপিএল অভিষেকে তিন উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা জ্যাকব ডাফি ৷ 69 রান করে আরসিবি'কে জেতালেন কোহলি ৷
Published : March 28, 2026 at 11:52 PM IST
বেঙ্গালুরু, 28 মার্চ: গতবছর 4 জুন ট্র্য়াজিক সেই ঘটনার পর চিন্নাস্বামীতে ফিরল ম্য়াচ ৷ পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারানো 11 জন অনুরাগীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে শুরু হল আইপিএলের উনবিংশ সংস্করণ ৷ আর দুর্ধর্ষ জয়ে ঘরের মাঠে প্রত্যাবর্তন ম্য়াচ স্মরণীয় রাখল রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ছয় উইকেটে হারিয়ে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু হল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের ৷ 26 বল বাকি থাকতে 202 রান তাড়া করে জিতল আরসিবি ৷
বল হাতে আরসিবি'র জার্সিতে এদিন আইপিএল আত্মপ্রকাশে নজর কাড়লেন জ্য়াকব ডাফি ৷ অভিষেকে 22 রানে তিন উইকেট নিলেন কিউয়ি পেসার ৷ ম্যাচের সেরাও তিনি ৷ আর ব্য়াট হাতে বড় রান তাড়া করতে সহায় হলেন 'চেজমাস্টার' বিরাট কোহলি ৷ তবে ভিতটা গড়ে দিয়ে যান ইমপ্য়াক্ট-সাব দেবদূত পারিক্কল ৷ তাঁর 26 বলে ঝোড়ো 61 রানের পর অ্য়াঙ্কর ইনিংস দলকে জেতালেন কোহলি ৷ প্রাক্তন অধিনায়ক খেললেন 69* রানের অ্যাঙ্কর ইনিংস ৷
এদিন টস জিতে সানরাইজার্সকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার ৷ 29 রানের মধ্যে দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা (7 রান), ট্রাভিস হেড (11 রান) ও নীতীশ রেড্ডিকে (1 রান) ফিরিয়ে দেন আইপিএলে আত্মপ্রকাশ করা জ্যাকব ডাফি ৷ কিউয়ি পেসারের প্রাথমিক ঝটকা সামলে এরপর ধীরে-ধীরে ম্য়াচে ফেরে অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷ ব্য়াট হাতে ঝোড়ো ইনিংসে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন নয়া অধিনায়ক ঈশান কিষাণ ৷ মাত্র 27 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ যিনি টি-20 বিশ্বকাপে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানস্কোরার ছিলেন ৷ একটা সময় মনে হচ্ছিল সঞ্জু স্য়ামসনের পর দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশে সেঞ্চুরির নজির গড়বেন তিনি ৷ কিন্তু শেষমেশ তা হয়নি ৷ 38 বলে 80 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে আউট হন ঈশান ৷ মারেন আটটি চার ও পাঁচটি ছক্কা ৷
চতুর্থ উইকেটে 97 রান যোগ করেন ঈশান ও ক্লাসেন ৷ দ্বিতীয়জন আউট হন 31 রানে ৷ দুরন্ত ক্য়াচে প্রোটিয়া ব্য়াটারকে ফেরান ফিল সল্ট ৷ শেষদিকে অনিকেত বর্মার 18 বলে 43 রান সানরাইজার্সকে 20 ওভারে দু'শোর গণ্ডি পার করতে সাহায্য করে ৷ নয় উইকেট হারিয়ে 201 রান তোলে অতিথি দল ৷ ডাফি ছাড়াও তিনটি উইকেট নেন রোমারিও শেফার্ড ৷ তবে 54 রান খরচ করেন তিনি ৷
রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি গতবারের চ্য়াম্পিয়নদের ৷ ফিল সল্টকে মাত্র সাত রানে ফিরিয়ে ঝটকা দেন জয়দেব উনাদকাট ৷ কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে বিরাট কোহলি ও দেবদূত পারিক্কলের 101 রানের জুটি জয়ের ভিত গড়ে দেয় আরসিবি'র ৷তাও আবার 45 বলে ৷ 21 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 61 রানে ফেরেন পারিক্কল ৷ তাঁর 26 বলের ইনিংস সাজানো সাতটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারিতে ৷
পারিক্কল আউট হলেও থামানো যায়নি কোহলিকে ৷ তৃতীয় উইকেটে রজত পাতিদারের সঙ্গে নিয়ে তিনি যোগ করেন 53 রান ৷ 13তম ওভারে পাতিদার (31 রান) ও জীতেশ শর্মাকে (0) পরপর দু'বলে ফিরিয়ে খানিকটা আশার সঞ্চার করেছিলেন সানরাইজার্সের হয়ে আইপিএলে অভিষেককারী ডেভিড পেইন ৷ কিন্তু আইপিএলের 64তম হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে দলকে সহজ জয় এনে দেন কোহলি ৷
34 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর 69 রানে অপরাজিত থেকে যান 'দ্য রানমেশিন' ৷ তাঁর 38 বলের ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷ শেষ পর্যন্ত টিম ডেভিডকে সঙ্গে নিয়ে 26 বল বাকি থাকতে জয় তুলে নেন কোহলি ৷ উইনিং স্ট্রোকও আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ 15.4 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 202 রান তুলে নেয় গতবারের খেতাবজয়ীরা ৷ 10 বলে 16 রানে অপরাজিত থেকে যান ডেভিড ৷