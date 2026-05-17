হারের ডাবল-হ্যাটট্রিক শ্রেয়সদের, পঞ্জাবকে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে আরসিবি

হারের ডাবল-হ্যাটট্রিক শ্রেয়সদের, পঞ্জাবকে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে আরসিবি
হারের ডাবল-হ্য়াটট্রিক সম্পূর্ণ করে প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা জটিল করে তুলল পঞ্জাব কিংস ৷ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের কাছে 23 রানে হারল তারা ৷
Published : May 17, 2026 at 7:20 PM IST|
Updated : May 17, 2026 at 7:42 PM IST
ধরমশালা, 17 মে: টানা পাঁচ ম্য়াচ হেরে রবিবাসরীয় ডাবল-হেডারের প্রথম ম্য়াচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মুখোমুখি হয়েছিল পঞ্জাব কিংস ৷ ধারাবাহিক হারের রেশ কাটিয়ে শ্রেয়স আইয়াররা জয়ের সরণিতে ফিরলে লিগ টেবলের লড়াইটা আরেকটু জমে যেত ৷ কিন্তু জিততে ব্যর্থ প্রীতি জিন্টার দল ৷ হারের ডাবল-হ্য়াটট্রিক সম্পূর্ণ করে প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা জটিল করে তুলল তারা ৷ অন্যদিকে অধিনায়ক রজত পাতিদারের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পঞ্জাবকে হারিয়ে 2026 আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ যাত্রা নিশ্চিত করল রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷
ধরমশালায় এদিন পঞ্জাবকে 23 রানে হারিয়ে দিল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ সেইসঙ্গে 13 ম্য়াচে 18 পয়েন্ট সংগ্রহ করল তারা ৷ 223 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 199 রানে থেমে গেল শ্রেয়স আইয়ারের দলের ইনিংস ৷ প্রথম সাত ম্য়াচে অপরাজিত থেকে প্লে-অফের দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা পঞ্জাবের টানা ছ'ম্য়াচে হার নিঃসন্দেহে হতাশার ৷ আরসিবি'র নবম জয়ে ব্যাট হাতে নেতৃত্ব দিলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও বিরাট কোহলি ৷
ধরমশালায় এদিন টস হেরে প্রথম ব্য়াটিং করে রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ জ্য়াকব বেথেল 11 রানে আউট হলেও দ্বিতীয় উইকেটে বিরাট কোহলি ও দেবদূত পারিক্কলের 76 রানের জুটি ভিত গড়ে দেয় ৷ 25 বলে মারকাটারি 45 রান করে আউট হন পারিক্কল ৷ তবে মরশুমের পঞ্চম হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন কোহলি ৷ আরসিবি পোস্টার বয়ের ব্য়াট থেকে আসে 37 বলে 58 রান ৷ কোহলি মারেন চারটি চার ও তিনটি ছয় ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করার পথে এদিন প্রথম ব্য়াটার হিসেবে আইপিএলে নবমবারের জন্য 500 বা তার বেশি রান সংগ্রহের নজিরও গড়ে ফেলেন তিনি ৷
পাশাপাশি ঝলসে ওঠে বেঙ্কটেশ আইয়ারের ব্য়াটও ৷ আটটি চার ও চারটি ছ'য়ে 40 বলে 73 রানে অপরাজিত থাকেন তিনি ৷ শেষদিকে টিম ডেভিডের 12 বলে 28 রানের ক্য়ামিয়ো আরসিবি'কে চার উইকেট হারিয়ে 222 রান তুলতে সাহায্য করে ৷
জবাবে 19 রানে তিন উইকেট হারিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে তোলে পঞ্জাব ৷ প্রথম দু'ওভারে বিপক্ষের দুই ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য ও প্রভসিমরন সিং'কে ফিরিয়ে দেন দুরন্ত ছন্দে থাকা ভুবি ৷ শ্রেয়সকে এক রানে ফেরান রশিক দার ৷ 22 বলে 37 করেন কুপার কনোলি ৷ 25 বলে 37 রান আসে ইমপ্যাক্ট-সাব মার্কাস স্টোইনিসের ব্য়াটে ৷ 27 বলে 56 রান করে পঞ্জাবের সবচেয়ে সফল ব্য়াটার শশাঙ্ক সিং ৷ কিন্তু কাজে আসেনি তাঁর অর্ধশতরান ৷ শেষ পর্যন্ত আট উইকেট হারিয়ে 20 ওভারে 199 রানে থেমে যায় কিংসের ইনিংস ৷
ভুবির জোড়া উইকেটের পাশাপাশি 36 রানে তিন উইকেট নিয়ে আরসিবি'র সবচেয়ে সফল বোলার রশিক দার ৷ ম্য়াচ হারলেও 13 ম্য়াচে 13 পয়েন্ট নিয়ে আপাতত চারেই রয়েছে শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷