ETV Bharat / sports

ক্লার্কের ব্যাটে মুম্বই জয়, লাস্ট বল থ্রিলার জিতে অভিযান শুরু আরসিবি'র

শুরুতেই জমজমাট মেয়েদের আইপিএল ৷ ডব্লিউপিএলের প্রথম খেলায় মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুকে হারা ম্যাচ জিতিয়ে দিলেন ডি ক্লার্ক। 3 উইকেটে জিতল স্মৃতি মন্ধানা অ্য়ান্ড কোং ৷

WPL 2026
দুরন্ত নাদিন ডি ক্লার্ক (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 9:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নভি মুম্বই, 10 জানুয়ারি: কয়েকমাস আগে বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে 54 বলে অপরাজিত 84 রানে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে। 2026 ডব্লিউপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ লেখা হয়ে রইল সেই নাদিন ডি ক্লার্কের নামে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে লাস্ট বল থ্রিলারে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে জয় এনে দিলেন প্রোটিয়া অলরাউন্ডার। শেষ ওভারে ক্লার্ক এদিন তাড়া করলেন 18 রান। মুম্বইয়ের 155 রানের টার্গেট তাড়া করে তিন উইকেটে জিতল আরসিবি ৷

ভারতের বিশ্বজয়ের মাঠে (ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে) এদিন হরমনপ্রীত কৌর বনাম স্মৃতি মন্ধনার দলের লড়াই ছিল ডব্লিউপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের সেরা বিজ্ঞাপন। কিন্তু রান পেলেন না দুই মহারথীর কেউই। টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং করা মুম্বই এদিন দেড়শো পেরোয় নিকোলা ক্যারি ও হার্ড-হিটার সজীবন সজনার ব্যাটে।

প্রথমজন করেন 29 বলে 40 রান। পুরনো দলে প্রত্যাবর্তনের শুরুতে 25 বলে 45 রানের মূল্যবান ইনিংস খেলেন সজনা। এর আগে 2024 মরশুমে পরিবর্ত হিসেবে যোগ দিয়ে মুম্বই জার্সিতে নজর কেড়েছিলেন বছর একত্রিশের সজনা।

এছাড়া ওপেনার জি কমলিনী করেন 28 বলে 32। অধিনায়িকা হরমন আউট হন মাত্র 20 রানে। 20 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 154 রান তোলে এমআই। জবাবে গ্রেস হ্যারিস ও স্মৃতি মন্ধনা ওপেনিং জুটিতে 40 রান তুললেও দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারিয়ে চাপ ডেকে আনে আরসিবি। বিনা উইকেটে 40 থেকে একসময় 65/5 হয়ে যায় তাঁরা। মন্ধনা করেন 18 রান। রিচা ঘোষ ফেরেন মাত্র ছ'রানে। এরপর হাল ধরেন ক্লার্ক।

ষষ্ঠ উইকেটে অরুন্ধতী রেড্ডির সঙ্গে যোগ করেন 52 রান। রেড্ডি (20) ফিরলেও বৈতরণী পার করেন ক্লার্ক । প্রেমা রাওয়াতকে সঙ্গে নিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেন দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটার। অভিজ্ঞ ন্যাট শিভার ব্রান্টের অন্তিম ওভারের প্রথম দু'টি বল থেকে রান না-পেলেও ছক্কা ও চার হাঁকিয়ে শেষ চার বলে 20 রান তোলেন ক্লার্ক। সাতটি চার, দু'টি ছয়ে 44 বলে 63 রানে অপরাজিত থেকে মুম্বইয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নেন তিনি। চার ওভারে মাত্র 13 রান দিয়ে জোড়া উইকেট নিলেও অ্যামিলিয়া কেরের পারফরম্যান্স ফিকে হয়ে যায় ক্লার্কের ইনিংসে। ব্যাট হাতে জয়সূচক ইনিংসের পাশাপাশি বল হাতে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা তিনিই।

TAGGED:

RCB BEAT MI
NADINE DE KLERK
নাদিন ডি ক্লার্ক
RCB BEAT MI BY 3 WICKETS
WPL 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.