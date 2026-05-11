লাস্ট-বল থ্রিলারে মুম্বইকে হারিয়ে শীর্ষে আরসিবি, শেষ রোহিতদের প্লে-অফের আশা

লাস্ট-বল থ্রিলারে মুম্বইকে হারিয়ে শীর্ষে আরসিবি, শেষ রোহিতদের প্লে-অফের আশা
প্রথম পর্বেও মুম্বইকে 18 রানে হারিয়েছিল বেঙ্গালুরু ৷ অর্থাৎ, রবিবার জিতে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে লিগ-ডাবল সম্পূর্ণ করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : May 11, 2026 at 7:46 AM IST
রাইপুর, 11 মে: লো-স্কোরিং হলেও রাইপুরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্রথম হোম ম্যাচ শেষ হল টানটান উত্তেজনায় ৷ যেখানে শেষ বলে জয় ছিনিয়ে নিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ উল্টোদিকে দুই উইকেটে হেরে রবিবার প্লে-অফো যাওয়ার সম্ভাবনা শেষ হল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ৷ লখনউ সুপার জায়ান্টসের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে ছিটকে গেল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
167 রান তাড়া করতে নেমে এদিন জয়ের জন্য আরসিবি'র প্রয়োজন ছিল 15 ৷ শেষ বলে দু'রান নিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দেন রশিক সালাম ৷ তবে রথী-মহারথীদের ব্যর্থতার দিনে ব্যাট হাতে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের জয়ের নায়ক ক্রুনাল পান্ডিয়া ৷ তাঁর 73 রানের ইনিংসে দুই উইকেটে ম্যাচ জিতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ'কে সরিয়ে ফের লিগ টেবলের শীর্ষে আরসিবি ৷
রাইপুরে এদিন বল হাতে আরসিবি'র নায়ক ভুবনেশ্বর কুমার ৷ 23 রানে চার উইকেট তুলে নিয়ে মুম্বই ব্যাটিংকে তছনছ তো করলেনই, সেইসঙ্গে বেগুনি টুপির দৌড় বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলেন ৷ এই মুহূর্তে 21 উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক উইকেটশিকারি তিনি ৷ এদিন তাঁর শিকার দুই ওপেনার রায়ান রিকেলটন, রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব ও তিলক বর্মা ৷ ভুবি-হ্যাজলউডদের দাপুটে বোলিংয়ের মাঝে নমন ধিরের 32 বলে 47 ও তিলকের 42 বলে 57 রানে দেড়শো পেরোয় মুম্বই ৷
20 ওভারে সাত উইকেটে 166 রান তোলে তারা ৷ তবে 39 রানে তিন উইকেট হারিয়ে পাল্টা চাপে পড়ে যায় আরসিবি ৷ দীপক চাহারের বলে শূন্য রানে ফেরেন বিরাট কোহলি ৷ চতুর্থ উইকেটে জ্যাকব বেথেল ও ক্রুনাল পান্ডিয়ার 55 রানের জুটি ম্য়াচে ফেরায় চ্যাম্পিয়নদের ৷ বেথেল 27 রানে ফিরলেও হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ক্রুনাল ৷ 46 বলে তাঁর 73 রানের ইনিংসে রয়েছে চারটি চার ও পাঁচটি ছয় ৷ ক্রুনাল যখন আউট হন তখন দু'ওভারে আরসিবি'র চাই 18 রান ৷ হাতে তিন উইকেট ৷ 26 রানে চার উইকেট তুলে নিয়ে 'পল্টন'দের আশা বাঁচিয়ে রাখেন করবিন বস্ক ৷
অন্তিম ওভারে রাজ বাওয়া'র তৃতীয় বলে আউট হয়ে হোম টিমের চাপ বাড়ান রোমারিও শেফার্ড ৷ তবে ক্রিজে এসে চতুর্থ বলে ছক্কা হাঁকান ভুবনেশ্বর, যা ম্যাচ মুঠোয় এনে দেয় আরসিবি'র ৷ ম্যাচের সেরা ভুবি-ই ৷ শেষ বলে দু'রান সংগ্রহ করে থ্রিলার জয় এনে দেন রশিক ৷ দুই উইকেটে ম্যাচ জেতে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ এই জয়ের ফলে 11 ম্যাচে 14 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আরসিবি ৷ ম্যাচ ও পয়েন্টের নিরিখে সানরাইজার্সের সমমেরুতে থাকলেও রানরেটে শীর্ষে কোহলিরা ৷ অন্যদিকে অষ্টম হারে প্লে-অফ সম্ভাবনা শেষ মুম্বইয়ের ৷