রাদারফোর্ডের লড়াই ব্যর্থ করে জিতল আরসিবি, হারের হ্যাটট্রিক মুম্বইয়ের

রাদারফোর্ডের লড়াই ব্যর্থ করে জিতল আরসিবি, হারের হ্যাটট্রিক মুম্বইয়ের
স্কোরবোর্ডে 240 তুলে 18 রানে ম্যাচ জিতল আরসিবি ৷ ম্যাচের সেরা ওপেনার ফিল সল্ট ৷
Published : April 13, 2026 at 2:06 AM IST
মুম্বই, 13 এপ্রিল: কিংবদন্তি আশা ভোঁসলের প্রয়াণে দুপুর থেকেই শোক মূহ্যমান ছিল মায়ানগরী মুম্বই ৷ ম্যাচ শুরুর আগে প্রয়াত সঙ্গীতজগতের নক্ষত্রকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় দু'দলের তরফে ৷ ঘরের মাঠে এদিন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স জিতলে পরিস্থিতি হয়তো খানিকটা বদলাত ৷ কিন্তু তা হল কই ? ঘরের মাঠে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে আইপিএলে হারের হ্যাটট্রিক করল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ অন্যদিকে 18 রানে জিতে তৃতীয় জয়ে তিনে উঠে এল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরসিবি ৷
টস হেরে এদিন ওয়াংখেড়েতে প্রথম ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে চার উইকেট হারিয়ে 240 রানের পাহাড়প্রমাণ স্কোর খাড়া করে আরসিবি ৷ জবাবে শেরফান রাদারফোর্ডের লড়াই সত্ত্বেও 222 রানের বেশি তুলতে ব্যর্থ মুম্বই ৷ 36 বলে 78 রান করে এদিন ম্যাচের সেরা আরসিবি ওপেনার ফিল সল্ট ৷ মারলেন ছ'টি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷
এছাড়া হাফসেঞ্চুরি এল আরেক ওপেনার বিরাট কোহলি ও রজত পাতিদারের ব্যাটে ৷ চলতি টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর ইনিংস লম্বা হয়নি কোহলির ৷ 38 বলে তাঁর 50 রানের ইনিংস সাজানো ছিল পাঁচটি চারও এক ছক্কা ৷ অন্যদিকে চারটি চার ও পাঁচ ছক্কায় 20 বলে 53 করেন অধিনায়ক পাতিদার ৷ 16 বলে 34 রানে অপরাজিত থেকে দলের রান 240-এ পৌঁছে দেন টিম ডেভিড ৷
একটি উইকেট নিলেও চার ওভারে 50 রান খরচ করেন ট্রেন্ট বোল্ট ৷ 35 রান দিয়ে উইকেটহীন জসপ্রীত বুমরা ৷ দু'ওভারে 40 রান দেন ময়াঙ্ক মারকান্ডে ৷ জবাবে ওপেনিংয়ে শুরুটা ভালো হলেও মুম্বইয়ের তালটা কাটে রোহিত শর্মার চেটে ৷ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে 13 বলে 19 রান করে আহত ও অবসৃত হন 'হিটম্যান' ৷
37 রানে আউট হন আরেক ওপেনার রায়ান রিকেলটন ৷ 33 রানে আউট হন সূর্যকুমার যাদব ৷ 22 বলে 40 রান আসে হার্দিক পান্ডিয়ার ব্যাটে ৷ 15.3 ওভারে 154 রানে মুম্বই পঞ্চম উইকেট হারাতেই চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ৷ তবু ইমপ্যাক্ট-সাব হয়ে এসে শেষ চেষ্টা করেছিলেন রাদারফোর্ডে ৷ কিন্তু পারেননি ৷ শেষ ওভারে মুম্বইয়ের জয়ের জন্য দরকার ছিল 45 রান ৷ চার ছক্কা হাঁকিয়ে ব্যবধান কিছুটা কমালেও হার এড়ানো সম্ভব ছিল না ক্যারিবিয়ান ব্যাটারের পক্ষে ৷
শেষমেশ পাঁচ উইকেট হারিয়ে 222 রানে থামে মুম্বইয়ের ইনিংস ৷ চার ওভারে 26 রান দিয়ে এক উইকেট নিয়ে আরসিবি'র সেরা বোলার ক্রুনাল পান্ডিয়া ৷