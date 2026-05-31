রশিক-ভুবিদের দুর্ধর্ষ পারফরম্যান্সে পূর্ণতা দিলেন কোহলি, টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল জিতল আরসিবি

রশিক-ভুবিদের দুর্ধর্ষ পারফরম্যান্সে পূর্ণতা দিলেন কোহলি, টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল জিতল আরসিবি
খেতাব ধরে রেখে বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে চেন্নাই সুপার কিংস ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নজির স্পর্শ করল রজত পাতিদার অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Published : May 31, 2026 at 11:48 PM IST
আমেদাবাদ, 31 মে: কার্যত একপেশে ফাইনাল দেখল রবিবাসরীয় নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ৷ গুজরাত টাইটান্স'কে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল জিতল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ খেতাবি লড়াইয়ের মহামঞ্চে আরসিবি বোলারদের সামনে এদিন অসহায় আত্মসমর্পণ গুজরাত টাইটান্স ব্যাটারদের ৷ ফলস্বরূপ 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে 155 রান তোলে টাইটান্স ৷ জবাবে বিরাট কোহলির সৌজন্যে 12 বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় আরসিবি ৷
গতবার পঞ্জাব কিংস'কে হারানোর পর এবার ফাইনালে গুজরাত টাইটান্স বধ ৷ খেতাব ধরে রেখে বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে চেন্নাই সুপার কিংস ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নজির স্পর্শ করল রজত পাতিদার অ্যান্ড কোম্পানি ৷
টস জিতে এদিন রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নেয় আরসিবি ৷ 2026 আইপিএলের প্রথম তিন সর্বাধিক রানসংগ্রহকারীর মধ্যে গুজরাতেরই দুই ওপেনার শুভমন গিল ও সাই সুদর্শন ৷ কিন্তু বিপক্ষের দুই ওপেনিং ব্যাটারকে স্বল্প রানে ফিরিয়ে শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেন আরসিবি বোলাররা ৷ গুজরাত অধিনায়ক গিলকে 10 রানে ফিরিয়ে প্রথম ঝটকা দেন জোশ হ্যাজলউড ৷ 12 রানে সুদর্শনকে আউট করেন ভুবনেশ্বর কুমার ৷
লম্বা হয়নি তিনে নামা নিশান্ত সিন্ধুর (15 রান) ইনিংসও ৷ 23 বলে 19 রানের মন্থর ইনিংস খেলে ক্রুনাল পান্ডিয়ার ডেলিভারিতে স্টাম্প হয়ে ফেরেন জস বাটলার ৷ 99 রানে পাঁচ উইকেট হারানো গুজরাত শেষ পর্যন্ত দেড়শোর গণ্ডি পেরোয় ওয়াশিংটন সুন্দরের ব্যাটে ৷ পাঁচটি চারের সাহায্যে 37 বলে 50 রানে অপরাজিত থাকেন তিনি ৷ আট উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 155 রান তোলে 2022-এর চ্যাম্পিয়নরা ৷ 27 রানে তিন উইকেট নিয়ে আরসিবি'র সবচেয়ে সফল বোলার রশিক দার ৷ আইপিএলে সর্বমোট 19 উইকেট এল জম্মু-কাশ্মীর বোলারের ঝুলিতে ৷ জোড়া উইকেট পেলেন হ্যাজলউড ও ভুবি ৷
মরশুম জুড়ে দুরন্ত ছন্দে বিরাজ করা আরসিবি ব্যাটারদের সামনে 156 রানের লক্ষ্যমাত্রা খুব একটা দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না ৷ সেটা হয়ওনি ৷ ঝোড়ো ইনিংস খেলে বেঙ্কটেশ আইয়ার 32 রানে ফিরলেও বেঙ্গালুরুকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন আরেক ওপেনার কোহলি ৷ দেবদূত পারিক্কল ফেরেন এক রানে ৷ এরপর নবম ওভারে পাতিদার (15 রান) ও ক্রুনাল পান্ডিয়াকে (1 রান) রশিদ খান ফেরালেও সহজ জয় তুলে নেয় আরিসিবি ৷ মূল্যবান 24 রান করে এরপর আউট হন টিম ডেভিড ৷ কিন্তু 25 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেন কোহলি ৷
42 বলে চেজমাস্টারের 75 রানের ইনিংসে ছিল ন'টি চার ও তিনটি ছয় ৷ এদিন দলকে খেতাব এনে দেওয়ার সঙ্গে প্রথম ব্যাটার হিসেবে টানা চারটি আইপিএলে 600 বা তার বেশি রানের নজির গড়ে থামেন 'কিং' কোহলি ৷ 18 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য 161 রান তুলে নেয় আরসিবি ৷ সেইসঙ্গে টানা দ্বিতীয় খেতাব আসে তাদের ক্যাবিনেটে ৷