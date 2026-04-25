'বিরাট' ব্যাটে ম্লান সুদর্শনের সেঞ্চুরি, টাইটান্সকে হারিয়ে দু'য়ে আরসিবি

'বিরাট' ব্যাটে ম্লান সুদর্শনের সেঞ্চুরি, টাইটান্সকে হারিয়ে দু'য়ে আরসিবি
সাই সুদর্শনের সেঞ্চুরিতে প্রথম ব্যাট করে 205 রান তোলে গুজরাত টাইটান্স ৷ যা সাত বল বাকি থাকতে তুলে দিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷
Published : April 25, 2026 at 1:59 AM IST
চিন্নাস্বামী, 25 এপ্রিল: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ইনিংসের তৃতীয় বলে সিরাজের ডেলিভারিতে মিড-উইকেটে তাঁর ক্যাচ ফেলেন ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ ম্যাচটা ওখানেই হেরে গিয়েছিল গুজরাত টাইটান্স ৷ কারণ প্রথম বলে জীবন পেয়ে বিরাট কোহলি একাই ম্যাচ বের করে নিয়ে গেলেন গুজরাত টাইটান্সের থেকে ৷ প্রথম ব্যাট করে 205 রান তুলেও হারল শুভমান গিল অ্যান্ড কোং ৷ দর পেল না সাই সুদর্শনের সেঞ্চুরি ৷
সাত বলে বাকি থাকতে পাঁচ উইকেটে জয় পেল আরসিবি ৷ যা চিন্নাস্বামীতে তাদের জয়ের হাফসেঞ্চুরিও বটে ৷ 44 বলে 81 রান করে ম্যাচের সেরা বিরাট কোহলি মারলেন আটটি চার ও চারটি ছক্কা ৷ এছাড়া ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের বড় রান তাড়া করে জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন দেবদূত পারিক্কল ৷ 27 বলে 55 রান করলেন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ মারলেন ছ'টি ছয় ও দু'টি চার ৷ যদিও ইমপ্যাক্ট-সাব হয়ে এসে চলতি আইপিএলের প্রথম ম্য়াচে নজর কাড়তে ব্যর্থ ইংরেজ তারকা জ্যাকব বেথেল ৷ 10 বলে 14 রানে ফিরলেন তিনি ৷ সে যাইহোক দিন শেষ ম্যাচ জিতে লিগ টেবলে দু'য়ে উঠে এল রজত পাতিদার অ্যান্ড কোম্পানি ৷
কোহলি-পারিক্কল শেষ পর্যন্ত না-টিকলেও দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ক্রুনাল পান্ডিয়া ৷ 12 বলে 23 রানে অপরাজিত থাকেন তিনি ৷ 10 রানে নটআউট থাকেন টিম ডেভিড ৷ 18.5 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 206 রান তুলে নেয় আরসিবি ৷ জয়সূচক ইনিংস খেলার পথে এদিন আইপিএলে একটি নজিরও গড়েন বিরাট কোহলি ৷ প্রথম ব্যাটার হিসেবে কোটিপতি লিগে 800টি বাউন্ডারি হাঁকানোর মাইলস্টোন গড়ে ফেলেন তিনি ৷ গুজরাতের হয়ে জোড়া উইকেট রশিদ খানের ৷
এর আগে চিন্নাস্বামীতে এদিন টস হেরে প্রথম ব্যাটিং করে টাইটান্স ৷ ওপেনার সাই সুদর্শনের সেঞ্চুরিতে ভর করে তিন উইকেটে 205 রান তোলে তারা ৷ 11টি চার ও পাঁচটি ছয়ে 58 বলে 100 রান করে আউট হন গতবারের সর্বাধিক রানস্কোরার ৷ 24 বলে 32 রান করে গিল ৷ আরসিবি'র হয়ে একটি করে উইকেট ভুবনেশ্বর কুমার, জোশ হ্যাজলউড ও সুয়াশ শর্মার ৷ এই জয়ের ফলে সাত ম্যাচে 10 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ সমসংখ্যক ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে সাতে গুজরাত টাইটান্স ৷