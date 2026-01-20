ব্যাট হাতে গৌতমীর পর বল হাতে নায়িকা সায়ালি, পাঁচে পাঁচ করে প্লে-অফে আরসিবি

ব্যাট হাতে গৌতমীর পর বল হাতে নায়িকা সায়ালি, পাঁচে পাঁচ করে প্লে-অফে আরসিবি
তারকাখচিত আরসিবি ব্যাটিং লাইন-আপে জায়গা করে নেওয়া গৌতমী এদিন তাঁর প্রতি ম্যানেজমেন্টের আস্থার সম্মান রাখলেন ৷
Published : January 20, 2026 at 12:33 AM IST
ভদোদরা, 19 জানুয়ারি: প্রথম চার ম্যাচ নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে খেলে সবক'টিই জিতেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ সোমবার পঞ্চম ম্যাচে ভেন্যু বদল হলেও ফলাফল বদলাল না আরসিবি'র ৷ গুজরাত জায়ান্টসকে 61 রানে হারাল তাঁরা ৷ সেইসঙ্গে টানা পাঁচ ম্যাচে জিতে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করল স্মৃতি মন্ধনা অ্যান্ড কোম্পানি ৷
সোমবার ভদোদরায় আরসিবি'র জয়ের নায়িকা আনকোরা গৌতমী নায়েক ৷ চলতি মরশুমে ব্যাট হাতে দ্বিতীয় আবির্ভাবে দলকে জেতালেন তিনি ৷ ঘরোয়া মরশুমে ভালো পারফর্ম করে তারকাখচিত আরসিবি ব্যাটিং লাইন-আপে জায়গা করে নেওয়া গৌতমী এদিন তাঁর প্রতি ম্যানেজমেন্টের আস্থার সম্মান দিলেন ৷
55 বলে ঝোড়ো 73 রান করা গৌতমী মারলেন সাতটি চার ও একটি ছক্কা ৷ এছাড়া রিচা ঘোষের 20 বলে 27 রান এবং শেষদিকে রাধা যাদবের আট বলে 17 আরসিবি'কে 20 ওভার শেষে ছয় উইকেট হারিয়ে পৌঁছে দেয় 178 রানে ৷ চতুর্থ উইকেটে গৌতমী-রিচার জুটিতে ওঠে মূল্যবান 69 রান ৷ সবমিলিয়ে গ্রেস হ্যারিস, স্মৃতি মন্ধনা, নাদিন ডি ক্লার্কদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও জায়ান্টসকে কঠিন লক্ষ্যমাত্রা দেয় লিগ-টপাররা ৷
জবাবে 56 রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ওখানেই ম্যাচ হেরে বসে জয়ের সরণিতে ফেরার লক্ষ্যে থাকা গুজরাত জায়ান্টস ৷ সায়ালি সাতঘরে, লরেন বেল, ডি ক্লার্কের ত্রিফলা দাপটে অ্যাশলে গার্ডনার ছাড়া বড় রান পাননি গুজরাতের কোনও ব্যাটার ৷ তবে অধিনায়িকা গার্ডনারের 43 বলে 54 রান দলের জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না ৷
শেষ পর্যন্ত 20 ওভাকে আট উইকেট হারিয়ে 117 রানে থেমে যায় গুজরাতের ইনিংস ৷ চার ওভারে 21 রানে তিন উইকেট নেন সায়ালি ৷ 17 রানে জোড়া শিকার করেন ডি ক্লার্ক ৷ বেল, রাধা যাদব এবং গত ম্য়াচের নায়িকা শ্রেয়াঙ্কা পাতিল নেন একটি করে উইকেট ৷ পাঁচ ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট নিয়ে আরসিবি শীর্ষে অবস্থান পোক্ত করলেও হেরে চারেই রইল গুজরাত জায়ান্টস ৷ পাঁচ ম্যাচে তাঁদের পয়েন্ট চার ৷