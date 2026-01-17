শ্রেয়াঙ্কার পাঁচ উইকেট, জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে শীর্ষে আরসিবি

শ্রেয়াঙ্কার পাঁচ উইকেট, জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে শীর্ষে আরসিবি
ব্যাটিং-বিপর্যয় সামলে 66 রান করে ম্যাচের সেরা রাধা ৷
নভি মুম্বই, 16 জানুয়ারি: ডব্লিউপিএলে শুক্রবার ছিল লিগ শীর্ষে জায়গা পাকা করার লড়াই ৷ ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে শীর্ষে ওঠার সেই লড়াইয়ে গুজরাত জায়ান্টসকে টেক্কা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ৷ 32 রানে জিতে লিগ টেবলের পয়লা নম্বর স্থানে অবস্থান মজবুত হল স্মৃতি মন্ধনার দলের ৷ পাঁচ উইকেট নিয়ে বল হাতে যদি আরসিবি'র জয়ের নায়িকা শ্রেয়াঙ্কা পাতিল হন, তাহলে বিপর্যয় সামলে ব্যাট হাতে প্রতিরোধ গড়ে ম্যাচের সেরা রাধা যাদব ৷
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ অ্যাশলে গার্ডনার নেতৃত্বাধীন জায়ান্টসের ৷ 183 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 150 রানে গুটিয়ে গেল তাঁরা ৷ টস জিতে আরসিবি'কে এদিন ব্যাটিংয়ে ডেকে অবশ্য চেপে ধরেছিল জায়ান্টস ৷ ব্যর্থ গত ম্যাচে ব্যাট হাতে সফল আরসিবি'র দুই ওপেনার ৷ 17 রানে আউট গ্রেস হ্যারিস, অধিনায়িকা মন্ধনা ফেরেন পাঁচ রানে ৷ মাত্র 43 রানে একসময় চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় 2024-এর চ্যাম্পিয়নরা ৷
এরপর পঞ্চম উইকেটে রাধা যাদব ও রিচা ঘোষের লম্বা পার্টনারশিপ ম্যাচের ছবি বদলে দেয় ৷ দু'জনের জুটিতে যোগ হয় 105 রান ৷ 28 বলে ঝোড়ো 44 রান করেন বঙ্গতনয়া রিচা ৷ মারেন চারটি চার এবং দু'টি ছয় ৷ স্টাম্পার-ব্যাটার হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও রাধা যাদব 36 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ৷ শেষপর্যন্ত 47 বলে 66 রান করে সবচেয়ে সফল ব্যাটার তিনিই ৷ রাধা এদিন মারেন ছ'টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ শেষদিকে নাদিন ডি ক্লার্কের 12 বলে 26 রানের ক্যামিয়ো আরসিবি'কে সাত উইকেট হারিয়ে 182 রান তুলতে সাহায্য করে ৷
জবাবে ওপেনিং জুটিতে 34 রান তুললেও দ্রুত পাঁচ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় জায়ান্টস ৷ অরুন্ধতী রেড্ডি প্রথম ঝটকাটা দিলেও এরপর বিপক্ষ ব্যাটিং লাইন-আপকে ভাঙার কাজটা করে শ্রেয়াঙ্কা পাতিলের ঘূর্ণি ও লরেন বেলের গতি ৷ প্রথমজন নেন 23 রানে পাঁচ উইকেট ৷ আর ইংল্যান্ড পেসার বেলের ঝুলিতে তিন শিকার ৷ পঞ্চম উইকেটে ভারতী ফুলমনি ও কাশ্বী গৌতমের 56 রানের জুটি খানিক লড়াই চালালেও গুজরাত জায়ান্টসের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না ৷
আরসিবি বোলারদের দাপটে 18.5 ওভারে 150 রানে গুটিয়ে যায় গুজরাত ৷ সর্বাধিক 20 বলে 39 রান আসে ফুলমনির ব্যাটে ৷ ম্যাচ জিতে তিন ম্যাচ থেকে পুরো ছয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আরসিবি ৷ অন্যদিকে চার ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে তিনে গুজরাত জায়ান্টস ৷