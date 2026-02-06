'চোকার্স' বদনাম ঘোচাতে ব্যর্থ দিল্লি, মন্ধনার ব্যাটে দ্বিতীয়বার WPL জয় বেঙ্গালুরুর

'চোকার্স' বদনাম ঘোচাতে ব্যর্থ দিল্লি, মন্ধনার ব্যাটে দ্বিতীয়বার WPL জয় বেঙ্গালুরুর
দু'বল বাকি থাকতে রেকর্ড রান তাড়া করে ফাইনাল জিতল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ৷
Published : February 6, 2026 at 12:11 AM IST
ভদোদারা, 5 ফেব্রুয়ারি: দু'বছর আগের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ফের উইমেন্স প্রিমিয়র লিগ জিতে নিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ পুনরাবৃত্তি কারণ, 2024 সালেও দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়েই প্রথম খেতাব ঘরে তুলেছিল তাঁরা ৷ লো-স্কোরিং ম্যাচে সেবার আরসিবি জিতেছিল আট উইকেটে ৷ আর বৃহস্পতিবার ভদোদারায় স্মৃতি মন্ধনা অ্যান্ড কোম্পানি জয় তুলে নিল ছয় উইকেটে ৷ উল্টোদিকে টানা চারবার ফাইনাল হেরে 'চোকার্স' বদনাম ঘুচল না ক্যাপিটালসের ৷ বন্ধু স্মৃতির খেতাবজয়ের দিনে ট্র্যাজিক নায়িকা হয়ে রয়ে গেলেন জেমিমা রড্রিগেজ ৷
ডব্লিউপিএল ফাইনালে এদিন প্রথম ব্যাট করে 203 রান তোলে ক্যাপিটালস ৷ সেই রেকর্ড রান তাড়া করে খেতাব জিতে নিল আরসিবি ৷ সেইসঙ্গে ডব্লিউপিএলের সবচেয়ে সফল দল হিসেবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে জুড়ে গেল তাঁদের নাম ৷ 41 বলে 87 রান করে ফাইনালের সেরা আরসিবি অধিনায়িকা স্মৃতি মন্ধনা ৷ যোগ্য সহায়তা জর্জিয়া ভলের ৷
তার আগে অবশ্য টস হেরে প্রথম ব্যাট করে অধিনায়িকা জেমিমা, লরা উলভার্ডট ও শেষদিকে শিনেল হেনরির ক্যামিয়ো ইনিংসে প্রথমবার ডব্লিউপিএল ফাইনালে দু'শো রান তোলার নজির গড়ে দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ 25 বলে 44 রান করে ইনিংসের শেষ বলে আউট হন উলভার্ডট ৷ আটটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে 37 বলে 57 রান করেন অধিনায়িকা জেমিমা ৷ শেষে 15 বলে ঝোড়ো 35* রান করে দলকে দু'শোর গণ্ডি পার করে দেন হেনরি ৷ চার উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 203 রান তোলে আরসিবি ৷ একটি করে উইকেট নিলেও চার ওভারে চল্লিশেরও বেশি করে রান খরচ করেন সায়ালি সাতঘরে, নাদিন ডি ক্লার্ক, অরুন্ধতী রেড্ডিরা ৷
𝐓𝐰𝐨-𝐭𝐢𝐦𝐞 C𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 #𝐓𝐀𝐓𝐀𝐖𝐏𝐋. 🏆❤️🔥— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) February 5, 2026
From the first ball to the final roar, we owned the journey. 🔴✨
Top of the table all season, with a new star shining every night. 🌟
Built on belief 🤝, powered by depth 💪, and driven by togetherness ❤️🔥.
A… pic.twitter.com/oVXOAfMw0l
জবাবে দ্বিতীয় ওভারে গ্রেস হ্যারিসের (9) উইকেট হারালেও দ্বিতীয় উইকেটে মন্ধনা-জর্জিয়ার রেকর্ড জুটি কখনোই আরসিবি'কে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যেতে দেয়নি ৷ দ্বিতীয় উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 165 রান ৷ 54 বলে 79 রান করে আউট হন জর্জিয়া ৷ এরপর জয় থেকে 14 রান দূরে দাঁড়িয়ে 87 রানে আউট হন মন্ধনা ৷ তাঁর 41 বলের ইনিংসে ছিল 12টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷
𝑹𝒐𝒚𝒂𝒍 𝑪𝒉𝒂𝒍𝒍𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒔 𝑩𝒆𝒏𝒈𝒂𝒍𝒖𝒓𝒖 ⭐️⭐️ pic.twitter.com/EPCepqH6dc— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) February 5, 2026
পরের বলেই (18.5 ওভার) রাধা যাদবের ক্যাচ ক্ষমার অযোগ্য মিস করেন মিন্নু মানি ৷ নইলে ম্যাচের ফল অন্য হতেই পারত ৷ যাইহোক, সেই সুযোগ হাতছাড়া করেননি রাধা ৷ শেষ ওভারে জয়ের জন্য দরকার ছিল 10 রান ৷ শ্রী চরণির তৃতীয় ও চতুর্থ বল বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে খেতাব নিশ্চিত করেন রাধা ৷ দু'বল বাকি থাকতে চার উইকেট হারিয়ে 204 রান তুলে নেয় আরসিবি ৷ গতবছর পুরুষ দলের পর খেতাব উঠল ফ্র্যাঞ্চাইজির মহিলা দলের হাতেও ৷