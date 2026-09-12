টেস্ট আত্মপ্রকাশে ব্য়াট হাতে একগুচ্ছ নজির রাজাউল্লাহ'র, অপেক্ষা বাড়ল ইংল্যান্ডের

টেস্ট আত্মপ্রকাশে ব্য়াট হাতে একগুচ্ছ নজির রাজাউল্লাহ'র, অপেক্ষা বাড়ল ইংল্যান্ডের
ন'য়ে ব্য়াটিং করতে নেমে ঝোড়ো 81 রানের ইনিংস খেললেন অভিষেককারী রাজাউল্লাহ ৷ তৃতীয় টেস্ট জিততে ইংল্য়ান্ডের সামনে 130 রানের লক্ষ্যমাত্রা ৷
Published : September 12, 2026 at 10:07 AM IST
বার্মিংহ্য়াম, 12 সেপ্টেম্বর: প্রথম ইনিংসে 320 রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়দিনের শেষে পাকিস্তানের স্কোর ছিল দুই উইকেটে 52 ৷ তৃতীয়দিন ইংরেজ পেসারদের সামনে ক্রিজে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারবেন পাক ব্য়াটাররা, তেমনটা হয়তো প্রত্যাশা করেননি অতি বড় সমর্থকরাও ৷ কিন্তু এজবাস্টনে তৃতীয় টেস্টের তৃতীয়দিন ব্য়াট হাতে মুগ্ধ করলেন পাক ব্যাটাররা ৷ ফলস্বরূপ অতিথি দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল 449 রানে ৷ অর্থাৎ, তৃতীয় টেস্ট জিতে সিরিজে পাকিস্তানকে ক্লিন স্যুইপ করতে ইংল্যান্ডের সামনে 130 রানের টার্গেট ৷
তৃতীয়দিন এজবাস্টনে অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেন শান মাসুদ ৷ মূল্যবান 76 রান এল অধিনায়ক বাবর আজমের ব্য়াটে ৷ তবে সকলকে ছাপিয়ে শিরোনামে রাজাউল্লাহ ৷ ন'য়ে ব্য়াটিং করতে নেমে 63 বলে 81 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেললেন তিনি ৷ বছর একুশের ক্রিকেটারের ইনিংস সাজানো ছিল চারটি চার ও ন'টি ছক্কায় ৷ ইংল্য়ান্ডের মাটিতে একটি টেস্ট ইনিংসে সর্বাধিক ছয় মারার রেকর্ডে এদিন বেন স্টোকসের নজির ছুঁয়ে ফেলেন তিনি ৷
টেস্ট অভিষেকে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর নজিরেও 18 বছর আগের রেকর্ড স্পর্শ করেন রাজাউল্লাহ ৷ 2008 সালে টেস্ট অভিষেকে একটি ইনিংসে ন'টি ছয় মেরেছিলেন কিউয়ি পেসার টিম সাউদিও ৷ এছাড়া টেস্ট অভিষেকে পাকিস্তানের দ্রুততম হাফসেঞ্চুরিয়ন এদিন হয়ে যান তিনি ৷ 43 বলে এদিন অর্ধশতরান পূর্ণ করেন তিনি ৷ সেইসঙ্গে 2018 সালে ফহিম আশরফের করা 52 বলে অর্ধশতরানের রেকর্ড ভেঙে দেন তিনি ৷
Pakistan fight back on Day 3 of the third #WTC27 Test to set up a fourth-innings chase for England 🎯📸— ICC (@ICC) September 12, 2026
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নবম উইকেটে এদিন মহম্মদ আব্বাসের সঙ্গে জুটিতে 121 রান যোগ করেন রাজাউল্লাহ ৷ যা পাকিস্তানকে আট উইকেটে 318 থেকে 439 রানে পৌঁছে দেয় ৷ আব্বাস খেলেন 42 রানের মূল্যবান ইনিংস ৷ তার আগে চতুর্থ উইকেটে এদিন অধিনায়ক বাবর আজমের সঙ্গে জুটিতে 89 রান যোগ করেন দ্বিতীয়দিনের শেষে ক্রিজে অপরাজিত ব্য়াটার শান মাসুদ ৷ সেঞ্চুরি থেকে পাঁচ রান দূরে গুস অ্য়াটকিনসনের শিকার হন তিনি ৷ তাঁর 148 বলে 95 রানের ইনিংসে ছিল 12টি চার ৷ অধিনায়ক বাবরও হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ৷ 11টি চার ও একটি ছয়ে 103 বলে 76 রান করে আউট হন তিনি ৷
RAZAULLAH 6 INTO THE HOTEL!! pic.twitter.com/1fGMtpJwM5— PctMedia (@PctMediaa) September 11, 2026
সবমিলিয়ে দ্বিতীয়দিন শূন্য় রানে দুই উইকেট হারানো পাকিস্তানের দুর্ধর্ষ কামব্যাকের সাক্ষী থাকে শুক্রবারের এজবাস্টন ৷ 96.4 ওভারে 449 রানে শেষ হয় তাদের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ পাকিস্তানের ইনিংস গুটিয়ে যেতেই তৃতীয়দিনের খেলা শেষ হয় ৷