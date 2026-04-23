রাজস্থানকে জয়ের সরণিতে ফেরালেন জাদেজা-আর্চার, টানা চতুর্থ হার লখনউয়ের

রাজস্থানকে জয়ের সরণিতে ফেরালেন জাদেজা-আর্চার, টানা চতুর্থ হার লখনউয়ের
অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে দলকে জেতালেন জাদেজা ৷ পঞ্চম জয়ে দু'য়ে উঠল রাজস্থান রয়্যালস ৷
Published : April 23, 2026 at 6:29 AM IST
লখনউ, 23 এপ্রিল: মুকুল চৌধুরির ব্যাটে ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে জয়ের পর থেকে আইপিএলে হেরেই চলেছে লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷ বুধবার ঘরের মাঠে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধেও পরাজিত হয়ে টানা চতুর্থ হারের স্বাদ পেল তারা ৷ উল্টোদিকে টানা দু'ম্যাচে হারের পর জয়ের সরণিতে ফিরল রয়্যালস ৷ রবীন্দ্র জাদেজা, জোফ্রা আর্চারের সৌজন্যে লিগ টেবলে দু'য়ে উঠে এল প্রথমবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
একানায় লো-স্কোরিং ম্যাচেও এদিন সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে 40 রানে বড় জয় পেল রয়্য়ালস ৷ 160 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 119 রানে শেষ ঋষভ পন্ত অ্যান্ড কোং ৷ অথচ টস জিতে রয়্যালসকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে শুরুটা ভালোই করেছিলেন মহম্মদ শামিরা ৷ দুই বিস্ফোরক ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী (8) ও যশস্বী জয়সওয়ালের (22) ইনিংস এদিন লম্বা হয়নি একানায় ৷ ধ্রুব জুরেল ফেরেন শূন্য রানে ৷ 11 ওভারের মধ্য 77 রানে পাঁচ উইকেট হারানো রয়্যালস লড়াইয়ের পুঁজি জোগাড় করে রবীন্দ্র জাদেজার ব্যাটে ৷ দু'টি চার ও একটি ছ'য়ে 29 বলে 43 রানে অপরাজিত থাকেন তিনি ৷ সপ্তম উইকেটে শুভম দুবের সঙ্গে তাঁর 49 রানের অবিভক্ত জুটিতে ছয় উইকেট হারিয়ে 159 তোলে অতিথি দল ৷
22 রান করেন শিমরন হেটমেয়ার ৷ ডোনোভান ফেরেইরার ব্যাট থেকে আসে 20 রান ৷ দু'টি করে উইকেট নেন লখনউয়ের তিন পেসার শামি, প্রিন্স যাদব ও মহসিন খান ৷ তবে প্রত্যাবর্তনে চার ওভারে 56 রান দিয়ে উইকেটহীন স্পিডস্টার ময়াঙ্ক যাদব ৷ সহজ লক্ষ্যমাত্রা সত্ত্বেও লখনউয়ের রান তাড়ার শুরুটা হয় দুঃস্বপ্নের মতো ৷ রানের খাতা না-খুলে প্রথম ওভারে রানআউট হয়ে ফেরেন আয়ুষ বাদোনি ৷ অধিনায়ক পন্ত ও এইডেন মার্করামকেও যথাক্রমে শূন্য রানে ফেরান নান্দ্রে বার্গার এবং জোফ্রা আর্চার ৷ 11 রানের মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে বসে হোম টিম ৷
Back to winning ways before we head home to Jaipur tomorrow! 💗💪 pic.twitter.com/CZ9JWDcGND— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 22, 2026
এরপর একা কুম্ভে লড়াই করেন ওপেনার মিচেল মার্শ ৷ 41 বলে 55 রান করেন তিনি ৷ মারেন ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ নিকোলাস পুরান করেন 25 বলে 22 রান ৷ ইমপ্যাক্ট-সাব হিম্মত সিং'য়ের ব্যাট থেকে আসে 15 রান ৷ আর্চার, বার্গারদের সামনে দু'অঙ্কে পৌঁছতে পারেনি আর কোনও লখনউ ব্যাটার ৷ চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে শেষমেশ 18 ওভারে 119 রানে গুটিয়ে যায় এলএসজি ইনিংস ৷
hehe 💗✌️ pic.twitter.com/tek23vN5WX— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 22, 2026
যুজবেন্দ্র চাহালকে টপকে আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের সর্বাধিক উইকটশিকারি এদিন হয়ে গেলেন আর্চার (68) ৷ একটি মেডেন-সহ চার ওভারে 20 রান দিয়ে তিন উইকেট নেন ইংরেজ পেসার ৷ অপরাজিত 43 রানের পাশাপাশি বল হাতে দুরন্ত জাদেজাও ৷ 29 রানে একটি উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা তিনি ৷ সাত ম্যাচে পঞ্চম জয় তুলে নিয়ে লিগ টেবলে দু'য়ে উঠে এল রয়্যালস ৷ সমসংখ্যক ম্যাচে দু'টি জয় নিয়ে ন'য়ে সুপার জায়ান্টস ৷