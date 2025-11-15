CSK অধ্যায় শেষ ! আইপিএলে জাদেজা এবার কোন জার্সিতে ?

CSK অধ্যায় শেষ ! আইপিএলে জাদেজা এবার কোন জার্সিতে ?
জাড্ডুর 'ঘর ওয়াপসি' ৷ চেন্নাই সুপার কিংস থেকে রাজস্থান রয়্যালসে ফিরলেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷ আর সিএসকে-তে যোগ দিলেন সঞ্জু স্যামসন।
By PTI
Published : November 15, 2025 at 5:01 PM IST
মুম্বই, 15 নভেম্বর: গুজব নয়, সত্যি হল জাড্ডুর দলবদলের জল্পনা ৷ আসন্ন আইপিএলে আর জাদেজাকে হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে না। 'থালাপতি' জাদেজার 'ঘর ওয়াপসি' ৷ তিনি এবার রাজস্থান রয়্যালসে ৷ সেই সঙ্গে আইপিএল দলবদলের ডেডলাইন শেষের আগে আট ক্রিকেটার পেলেন নয়া দল ৷ তাঁর মধ্যে যেমন রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছেন, তেমনই রয়েছে সঞ্জু স্যামসন, স্যাম কারেনের মতো তারকা ক্রিকেটারের নাম ৷
আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী, টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার একমাস পর থেকে খুলে যায় ট্রেড উইন্ডো এবং সেটি নতুন নিলামের প্রায় একসপ্তাহ আগে বন্ধ করা হয়। আসন্ন আইপিএলের আগে সবথেকে বড় ট্রেড চুক্তির খবর সামনে এসেছিল রবীন্দ্র জাদেজা (Ravindra Jadeja) স্যাম কারানের (Sam Curran) বিপরীতে সঞ্জু স্যামসনের (Sanju Samson)। শনিবার তা খোলসা হল ৷ এদিন আইপিএলের তরফে একটি মিডিয়া অ্যাডভাইজরি দেওয়া হয়েছে ৷
November 15, 2025
তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, জাদেজা রাজস্থান রয়্যালসে পাবেন 14 কোটি টাকা। যা তাঁর আগের বেতন থেকে 4 কোটি কম। এদিকে সঞ্জু স্যামসন রাজস্থানেও 18 কোটি পেতেন আর এখন সিএসকে-তেও 18 কোটি টাকাই পাবেন। এদিকে স্যাম কারানও সিএসকে থেকে রাজস্থানে যাচ্ছেন। তিনি 2.4 কোটি টাকা করে পেতেন সিএসকে-তে। রাজস্থানেও সম পরিমাণ টাকা পাবেন তিনি। এই চুক্তির মাধ্যমে সঞ্জু স্যামসন ইতিহাস তৈরি করেছেন ৷ আইপিএল ইতিহাসের সর্বোচ্চ ট্রেড ভ্যালুর ক্রিকেটার হয়ে উঠেছেকন স্যামসন।
November 15, 2025
এর আগে, এই রেকর্ডটি অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনের দখলে ছিল ৷ অজি তারকা আইপিএল 2024-এর আগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স থেকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে এসেছিলেন 17.5 কোটি টাকায় ৷ সেই রেকর্ড টপকালেন উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু ৷ এদিকে, অর্জুন তেন্ডুলকর মুম্বই থেকে লখনউ সুপারজায়ান্টসে যাচ্ছেন, মহম্মদ শামি হায়দরাবাদ থেকে যাচ্ছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলে। তিনি আগেও 10 কোটি টাকা পেতেন, এখনও তাই পাবেন। এছাড়া কেকেআর থেকে ময়ঙ্ক মারকাণ্ডে যাচ্ছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে।
SupeRR, SupeRR, SupeRR! 😂💗 pic.twitter.com/dbKKm6IIqr— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 15, 2025
উল্লেখ্য, 14 কোটিতে সতেরো বছর পর রাজস্থানে ফিরেছেন জাড্ডু। শেন ওয়ার্নের অধিনায়কত্বে প্রথম আইপিএল জয়ী দলের সদস্য ছিলেন তারকা অলরাউন্ডার। আইপিএলে যাত্রা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, সেখানেই ঘর ওয়াপসি হল জাদেজার। 2012 সাল থেকে চেন্নাইয়ে তারকা অলরাউন্ডার জাড্ডু ৷ শুধুমাত্র 2016 ও 17-তেদলের নির্বাসনের সময় অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলতে দেখা যায় তাঁকে। রাজস্থানে ফেরা তাঁর কাছে হোমকামিং ৷ এদিন ঘরের ছেলে ফিরতেই, রাজস্থান রয়্যালস এক্সে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছে ৷ তাতে ক্যাপশন, "আজ গুজব না, এবার শিরোনাম লেখা হোক। রবীন্দ্র থালাপতি জাদেজা ঘরে ফিরছে ৷"