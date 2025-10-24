ভারতীয় দলের বোলিং বিভাগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপভোগ করি: রবি বিষ্ণোই

ভারতীয় দলের বোলিং বিভাগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপভোগ করি: রবি বিষ্ণোই
আর পাঁচ জন ক্রিকেটারের দেশের হয়ে টেস্ট খেলার স্বপ্নও দেখেন রবি বিষ্ণোই। ভারতীয় দলের বোলিং বিভাগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপভোগ করেন গুজরাতের এই লেগ-স্পিনার ৷
Published : October 24, 2025 at 5:13 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: ভারতীয় দলের জার্সিতে টি-20 এবং ওয়ান ডে খেললেও টেস্ট অভিষেক হয়নি ৷ যে কোনও ক্রিকেটারের মত লাল বলের ক্রিকেট উপভোগ করেন । তাই টেস্ট খেলার স্বপ্নও দেখেন রবি বিষ্ণোই। 42টি আন্তর্জাতিক টি-20 ম্যাচ খেলে ফেলেছেন বছর পঁচিশের এই লেগ-স্পিনার ৷ উপভোগ করেন ভারতীয় দলের বোলিং বিভাগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৷
দেশের জার্সিতে শেষবার মাঠে নেমেছেন চলতি বছর 2 ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে টি-20 ম্যাচে ৷ একসময় ভারতের টি-20 দলের একাদশে নিয়মিত খেলতেন ৷ কিন্তু গত সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপে (টি-20 ফরম্যাটে) দলে সুযোগ হয়নি বিষ্ণোইয়ের ৷ জায়গা হয়নি অস্ট্রেলিয়া সফরে টিম ইন্ডিয়ার টি-20 দলেও ৷
ভারতীয় দলের তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই অকপট গুজরাতের এই লেগস্পিনার । বলছেন,“যখনই সুযোগ পাই, কাজে লাগানোর চেষ্টা করি । সামনের বছর দেশের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপ। যেখানেই সুযোগ পাচ্ছি, কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি । দেশের মাটিতে বিশ্বকাপে খেলা আর বিশ্বকাপ জেতার চেয়ে বড় কিছু হয় না । দলে সুযোগ পেলে সেটা যেন হাত থেকে বেরিয়ে না-যায়, সেটাই নিশ্চিত করতে চাই ।”
এই মুহূর্তে ভারতীয় টি-20 দলের বোলিং আক্রমণে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই । বিষয়টি মাথায় রেখে বিষ্ণোই বলেন,“ভারতের টি-২০ দলে স্পিন বিভাগে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই । বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, অক্ষর পটেল । লড়াই উপভোগ্য । তবে এটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা । এরকম প্রতিযোগিতা থাকা ভালো। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্যও এটা ভালো লক্ষণ । এর থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয় ক্রিকেট সঠিক দিশায় এগোচ্ছে । সুযোগ পেলে নিজের জায়গা পাকা করার চেষ্টা করব । তবে আমি অন্যদেরও সাফল্য কামনা করি । অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি-২০ সিরিজে ওরা ভালো খেলুক, এটাই চাই ।”
প্রতিদিন বোলিংয়ে বৈচিত্র্য বাড়ানোর চেষ্টা করছেন । যাতে ব্যাটারদের চমকে উইকেট তুলে নেওয়ার জন্য অসুবিধা না হয় । তিনি বলেন, “বোলিংয়ে নতুন কিছু বৈচিত্র্য যোগ করার চেষ্টা করছি না । যা রয়েছে, সেগুলোতেই শান দিচ্ছি । আমার যা শক্তি, সেটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি । কখনও কখনও আপনার যেটা শক্তি, সেটাই যথেষ্ট ৷” দেশের জার্সিতে একমাত্র ওয়ান ডে ম্যাচটি খেলেছেন তিন বছর আগেও ৷
নিজের শক্তি সম্পর্কে বিশ্লেষণ রবি বিষ্ণোইয়ের । যে কোনও ক্রিকেটারের তিনিও মত লাল বলের ক্রিকেট উপভোগ করেন । দেখেন টেস্ট খেলার স্বপ্নও । তিনি বলেন, “সবাই চায় লাল বলের ক্রিকেটে ভালো খেলতে । সকলেরই লক্ষ্য থাকে ভারতের হয়ে টেস্ট খেলা । আমি যখনই রঞ্জি ট্রফি খেলার সুযোগ পাই, খেলি। প্র্যাক্টিস শুরু সব সময় লাল বলেই হয় । রঞ্জি ট্রফি দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক । দারুণ উপভোগ করি।”
গুজরাত থেকে বিশ্ব ক্রিকেটের মহাতারকা যশপ্রীত বুমরা । ভারতীয় দলের বোলিং আক্রমণের মুখ । রঞ্জি ট্রফিতে রাজ্য দলের হয়ে খেলছেন না । আসলে চোট সমস্যার সঙ্গে যুঝতে ম্যাচ বেছে খেলেন বুমরা। তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই বিষ্ণোই বলেন, “আমরা চাই, যশপ্রীত বুমরা ভারতীয় দলে থাকলে সেখানেই মনোনিবেশ করুক । তবে আমাদের সঙ্গে সব সময়ই রয়েছে । গুজরাত কলেজ মাঠে আমাদের প্র্যাক্টিসের সময় এসে প্র্যাক্টিস করেছিল। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেছিল । ছেলেদের পরামর্শ দিয়েছে । প্রয়োজনে সব সময়ই ওকে পাওয়া যায় ।”
বাংলা বনাম গুজরাত । ক্রিকেট হোক বা অন্য কোথাও, দুই রাজ্য যেখানেই মুখোমুখি হোক না-কেন, বাড়তি মাত্রা যোগ হয় । তাই শনিবার ইডেনে বাংলা বনাম গুজরাত, ক্রিকেটীয় উত্তেজনায় ভরা । প্রথম ম্যাচে অসমের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট পেয়েছে গুজরাত । প্রথম ম্যাচের খামতি মিটিয়ে রবি বিষ্ণোইরা নতুনভাবে শুরু করতে চাইছে ।
বিষ্ণোই বলেন, “বাংলা প্রতিপক্ষ হিসাবে দারুণ । খুব ভালো দল । আমাদের সামনে বড় পরীক্ষা । ওদের দলে বেশ কয়েকটা বড় নাম রয়েছে । যেমন শামিভাই, অভিমন্যু ঈশ্বরণ । আকাশদীপ খেলছে । শাহবাজ আহমেদ প্র্যাক্টিস করছে দেখলা ম। দেখা যাক । ভালো ম্যাচ হবে ।” ইডেনের বাইশগজ দুই দলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। পিচে বাউন্স রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে । এ প্রসঙ্গে বিষ্ণোই বলেন, “পিচ দেখিনি । আমি সাধারণত কখনওই পিচ দেখি না । তবে সতীর্থদের সঙ্গে কথা হয়েছে । ওরা বলেছে পিচ দেখে ভালো মনে হচ্ছে । আশা করি, ভালো একটা ক্রিকেট ম্যাচ হবে ৷”
আইপিএলের পরে ফের ইডেনে রবি বিষ্ণোই । আইপিএলের রঙিন ক্রিকেট দুনিয়ার পরে ইডেনে ফের রঞ্জি ট্রফিতে নামছেন । সেই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখেই তিনি বলেন, “ইডেনে গত মরশুমে আইপিএল ম্যাচ খেলেছি । চেষ্টা করছি, ইডেন থেকে ভালো স্মৃতি নিয়ে যেতে । সবুজ পিচে পেসাররা সাহায্য পেলে স্পিনারদের কাজ হল ছোট ছোট স্পেল করে পেসারদের বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দেওয়া । ইডেন সব সময়ই বোলারদের সাহায্য করে । বাউন্স পাওয়া যায় । তবে বাউন্ডারি ছোট । টি-২০ ক্রিকেটে একটু সমস্যা হয় । কিন্তু লাল বলের ক্রিকেটে সমস্যা হবে না ।”
প্রথম ম্যাচে গুজরাত তিন পয়েন্ট পেলেও উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে 6 পয়েন্ট নিয়ে রঞ্জি অভিযান শুরু করেছে বাংলা ৷ শেষ দিনে মহম্মদ শামির দুরন্ত স্পেলে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা ৷