তারিককে কীভাবে সামলাবেন ভারতীয় ব্য়াটাররা, কৌশল বাতলে দিলেন অশ্বিন

তারিককে কীভাবে সামলাবেন ভারতীয় ব্য়াটাররা, কৌশল বাতলে দিলেন অশ্বিন
এর আগে তারিকের বোলিং অ্য়াকশন নিয়ে বিতর্কের মাঝে পাক স্পিনারকে সমর্থন করেছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ৷
Published : February 13, 2026 at 6:05 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 ফেব্রুয়ারি: বিশ্বকাপের আগে থেকেই চর্চার কেন্দ্রে তাঁর বোলিং অ্যাকশন ৷ আর চলতি টি-20 বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র ম্য়াচের পর থেকে শিরোনামে পাক রহস্য স্পিনার উসমান তারিকের ডেলিভারি অ্যাকশন ৷ যে ম্যাচে 27 রানে তিন উইকেট নিয়েছিলেন বছর চব্বিশের বোলার ৷ তাঁর বোলিং নিয়ে চাকিংয়ের অভিযোগ তো রয়েইছে, পাশাপাশি বল ছাড়ার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর থেমে যাওয়া দেখে সরব বিভিন্নমহল ৷ যদিও দিনদু'য়েক আগে পাক বোলারের সমর্থনেই সুর চড়িয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷ আর এবার ভারতীয় ব্যাটাররা কীভাবে সামলাবেন তারিককে ? তাও জানিয়ে দিলেন কিংবদন্তি ৷
প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তাঁর ইউটিউব চ্য়ানলে এ ব্যাপারে ভারতীয় ব্যাটারদের খানিক চালাকির পন্থা অবলম্বন করতে বলেছেন অশ্বিন ৷ তবে প্রাক্তন ফিঙ্গার স্পিনার যে উপায় ভারতীয় ব্যাটারদের বাতলে দিয়েছেন তা মোটেই অবৈধ নয় ৷ অশ্বিন একটি আলোচনা চক্রে বলেন, "যদি তারিক ডেলিভারি ছাড়ার আগের মুহূর্তে খানিকটা থামতে পারে তাহলে ব্য়াটারদেরও অধিকার আছে ক্রিজে অবস্থান থেকে সরে যাওয়ায় ৷ ব্য়াটাররা নিদেনপক্ষে বলতে পারবে যে, 'আমার মনে হয়েছে ও থেমে গিয়েছে তাই সরে এসেছি ৷'" তবে কতজন এই কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন, তা নিয়ে সন্দিহান চেন্নাই ক্রিকেটার ৷
Uniquely different, truly one of a kind! 🔥— International League T20 (@ILT20Official) February 13, 2026
Usman Tariq was the talk of the town in Season 4 of the #DPWorldILT20! His action has demanded attention and it seems he is ready to make a telling impact on the 🌍 stage! 🫡
All 👀 on him as we gear-up for a Super Sunday! #T20WorldCup… pic.twitter.com/xOoOLigt1Y
অশ্বিনের সংযোজন, "সেক্ষেত্রে আম্পায়ারের জন্য বিষয়টি মাথাব্যথার কারণ হবে, যা আকর্ষণীয় ৷ দেখতে হবে তখন আম্পায়ার কাকে সতর্ক করেন, বোলার নাকি ব্যাটার ৷" অশ্বিনের মতে ভারতীয় ব্য়াটাররা স্টান্স থেকে ক্রমাগত সরে গেলে চাপ পড়বে তারিকের উপর ৷ আর পাকিস্তানের ট্রাম্প কার্ড স্পিনারের উপর চাপ বজায় রাখলে আখেরে লাভবান হবে ভারত ৷
Okay, let me make it as clear as possible. Firstly, the legalities of his action can only be tested at an ICC bowling action testing Centre.— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) February 11, 2026
Secondly, there is a 15° rule under which a bowler needs to keep his elbow and straighten it and to judge if a bowler is bowling within… pic.twitter.com/RbTkY6xJ3h
এর আগে তারিকের চাকিং প্রসঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় সমর্থনের সুর চড়িয়েছিলেন অশ্বিন ৷ তিনি লিখেছিলেন, "প্রথমত, ওর বোলিং অ্য়াকশন বৈধ কি না, সেটা আইসিসি বোলিং অ্য়াকশন পরীক্ষাকেন্দ্রেই প্রমাণিত হবে ৷ দ্বিতীয়ত, একজন বোলার 15 ডিগ্রি কোণে কনুই ভেঙে বল করছে কি না, সেটা অন-ফিল্ড আম্পায়ারের পক্ষে বোঝাটা অসম্ভব ৷ এর একমাত্র সমাধান রিয়েল টাইম টেস্টিং টুল ৷ উপরোক্ত বিষয়গুলি দ্বিধাদ্বন্দ্বের জায়গা ৷ আর এর উপর ভিত্তি করে কাউকে অভিযুক্ত করা সমীচীন নয় ৷"
তারিকের বল ছাড়ার আগে থেমে যাওয়ার বিষয়টিকেও বৈধ বলে আখ্য়া দিয়েছিলেন অশ্বিন ৷ কারণ প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনারের কথায়, "এটা তাঁর সহজাত অ্য়াকশন ৷" আগামী রবিবার কলম্বোয় মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাক ৷