রশিকের 'সালামি' বোলিং, পন্তদের হারিয়ে শীর্ষে আরসিবি

রশিকের 'সালামি' বোলিং, পন্তদের হারিয়ে শীর্ষে আরসিবি
দারুণ বোলিং ভুবনেশ্বর-হ্যাজলউডেরও ৷ আরসিবি বোলারদের দাপটে চিন্নাস্বামীতে প্রথম ব্যাট করে দেড়শো তুলতে ব্যর্থ এলএসজি ৷
Published : April 16, 2026 at 12:48 AM IST
বেঙ্গালুরু, 16 এপ্রিল: রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা দ্রুত কাটিয়ে গত ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়েছিল তারা ৷ বড় রান তুলে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের হারানোর পর বুধবার লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধেও 'বিরাট' জয় তুলে নিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ 29 বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেটে জিতে ফের শীর্ষে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
গত ম্যাচে ব্যাটাররা বড় রান তুলে জেতালেও এদিন চিন্নাস্বামীতে আরসিবি'র জয়ের নায়ক বোলাররা ৷ বিশেষ করা যাঁর কথা না-বললেই নয়, তিনি রশিক সালাম দার ৷ 2025 আইপিএল নিলামে আরসিবি তাঁকে দলে নিলেও দু'ম্যাচের বেশি সুযোগ পাননি জম্মু-কাশ্মীরের ক্রিকেটার ৷ চলতি মরশুমেও এদিন দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নেমে চ্যাম্পিয়নদের জয়ের নায়ক তিনিই ৷ চার ওভারে 24 রান দিয়ে চার উইকেট নিলেন ডানহাতি পেসার ৷
এছাড়া 27 রান দিয়ে তিন উইকেট ভুবনেশ্বর কুমারের ৷ ম্যাচের সেরা জশ হ্যাজলউড নিলেন চার ওভারে 20 রানে এক উইকেট ৷ বোলারদের সম্মিলিত দাপটে দেড়শোর মধ্যেই লখনউকে এদিন গুটিয়ে দেয় বেঙ্গালুরু ৷ 32 বলে 40 রান করেন মিচেল মার্শ ৷ 24 বলে 38 করেন আয়ুষ বাদোনি ৷ ইডেনে কেকেআর 'বধে'র নায়ক মুকুল চৌধুরি করেন 28 বলে 39 রান ৷ মারেন তিনটি চার ও দু'টি ছয় ৷
মুকুলের ব্যাটেই দেড়শোর কাছাকাছি পৌঁছে যায় এলএসজি ৷ তাঁকে ফেরান সালাম ৷ 20 ওভারে 146 রানে অলআউট হয়ে যায় ঋষভ পন্তের দল ৷ অধিনায়ক পন্ত আউট হন এক রানে ৷ মুকুল ছাড়া এইডেন মার্করাম, আয়ুষ বাদোনি ও আবেশ খানের উইকেট নেন সালাম ৷
জবাবে হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও আরসিবি'র সহজ জয় নিশ্চিত করেন কোহলি ৷ ছ'টি চার ও এক ছক্কায় 34 বলে 49 রান করেন ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ এছাড়া অধিনায়ক পাতিদার করেন 13 বলে ঝোড়ো 27 রান ৷ অপরাজিত থেকে আরসিবি'কে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন টিম ডেভিড ও রোমারিও শেফার্ড ৷ দু'জনেই অপরাজিত থাকেন আট বলে 14 রানে ৷
15.1 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 149 রান তুলে নেয় গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ পাঁচ ম্যাচে আট পয়েন্ট নিয়ে রয়্যালসের সঙ্গে একই মেরুতে থাকলেও রান-রেটে শীর্ষে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ৷ অন্যদিকে চলতি টুর্নামেন্টে তৃতীয় হারে সাতেই রইল সুপার জায়ান্টস ৷