ইতিহাস গড়লেন রশিদ খান, প্রথম বোলার হিসাবে টি20-তে 200 উইকেট আফগান স্পিনারের
Rashid Khan Scripts History in T20I: কেরিয়ারের 120তম ম্যাচে ছুঁলেন মাইলফলক ৷ টি20 ফরম্যাটে একমাত্র বোলার হিসাবে 700 উইকেট রাশিদ খানের ৷
Published : October 30, 2026 at 2:12 PM IST
শারজা, 30 অক্টোবর: ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রেকর্ড গড়লেন আফগানিস্তানের তারকা লেগ স্পিনার রশিদ খান ৷ শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচে নয়া মাইলফলক অর্জন করলেন 28 বছরের রশিদ ৷ আন্তর্জাতিক টি20-তে প্রথম বোলার হিসাবে 200 উইকেট নিলেন আফগান তারকা ক্রিকেটার ৷
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নামার আগে 200 উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছতে রশিদের মাত্র এক উইকেট প্রয়োজন ছিল ৷ জিম্বাবোয়ের উইকেটকিপার-ব্যাটার তাদিওয়ানাশে মারুমানিকে আউট করে মাইলফলক অর্জন করেন তিনি ৷ তাদিওয়ানাশে মারুমানিকে মাত্র 2 রানে লেগ বিফোর উইকেট (LBW) করেন রশিদ ৷
এদিন জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাট করে আফগানিস্তান 221 রান তোলে ৷ ইনিংসের শুরুতে মাত্র 5 রানে 4 উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল আফগানরা ৷ সেখান থেকে আফিগানিস্তান ব্যাটার আজমাতুল্লাহ উমরজাই ম্যাচে ফেরান ৷ তিনি 50 বলে 116 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন ৷ ইজাজ আহমেদজাইয়ের সঙ্গে 59 বলে 142 রানের পার্টনারশিপ করেন তিনি ৷ অন্যদিকে, রশিদ মাত্র 6 বলে 25 রান করেন ৷
222 রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে 5 উইকেট হারিয়ে 202 রানে জিম্বাবোয়ের ইনিংস থেমে যায় ৷ আফগানিস্তান 19 রানে ম্যাচ জেতার পাশাপাশি, 2-0 ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে ৷ জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা 56 বলে অপরাজিত 106 রানের ইনিংস খেলেন ৷
এদিন টি20 আন্তর্জাতিকে কেরিয়ারের 120 তম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন রশিদ ৷ সেই ম্যাচেই আন্তর্জাতিক টি20-তে প্রথম 200 উইকেট শিকারি হিসাবে নিজের নাম তুললেন ৷ 2025 সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই ফরম্যাটে সর্বাধিক উইকেট শিকারির তালিকায় নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন মিডিয়াম পেসার টিম সাউদিকে ছাপিয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছিলেন রশিদ ৷ আন্তর্জাতিক-সহ সব ধরনের টি20-তে ইতিমধ্যে 700-র বেশি উইকেট নিয়েছেন আফগান লেগস্পিনার ৷ আর এই তালিকাতেও তিনি একাই রয়েছেন ৷
2015 সালের অক্টোবর মাসে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধেই টি20 আন্তর্জাতিকে অভিষেক হয় রশিদের ৷ এরপর আন্তর্জাতিকে ক্রিকেটের সবচেয়ে ছোট ফরম্যাটে নিজেকে সেরা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি ৷ 11 বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে আফগানিস্তান ক্রিকেটে পারফরম্যান্স করছেন এই লেগি ৷
টি20 আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক উইকেট শিকারি
রশিদ খান (আফগানিস্তান) – 120 ম্যাচে 200 উইকেট, গড় 13.96, ইকোনমি 6.13
আদিল রশিদ (ইংল্যান্ড) – 153 ম্যাচে 171 উইকেট, গড় 23.42, ইকোনমি 7.56
এহসান খান (হংকং) – 119 ম্যাচে 165 উইকেট, গড় 15.38, ইকোনমি 6.11
ইশ সোধি (নিউজিল্যান্ড) – 142 ম্যাচে 165 উইকেট, গড় 23.01, ইকোনমি 8.16
টিম সাউদি (নিউজিল্যান্ড) – 126 ম্যাচে 164 উইকেট, গড় 22.38, ইকোনমি 8.00