পাক-হামলায় কাবুলে নিহত কমপক্ষে 400, রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ দাবি করে গর্জে উঠলেন রশিদ

পাক-হামলায় কাবুলে নিহত কমপক্ষে 400, রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ দাবি করে গর্জে উঠলেন রশিদ
রশিদের পাশাপাশি আফগানিস্তানের রাজধানী শহরে পাকিস্তানের এয়ারস্ট্রাইকের ঘটনার নিন্দা করলেন মহম্মদ নবিও ৷
Published : March 17, 2026 at 11:14 AM IST
নয়াদিল্লি, 17 মার্চ: "এই নৃশংস হামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করুক রাস্ট্রসংঘ ও অন্য়ান্য় মানবাধিকার সংস্থাগুলো ৷ অপরাধীদের চিহ্নিত করা হোক ৷" দেশে পাকিস্তানের এয়ারস্ট্রাইকে কমপক্ষে 400 সাধারণ মানুষের নিহত হওয়ার ঘটনায় এভাবেই গর্জে উঠলেন আফগানিস্তানের তারকা ক্রিকেটার রশিদ খান ৷ আফগানিস্তানে পাক-হামলা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন কিংবদন্তি মহম্মদ নবিও ৷
সোমবার স্থানীয় সময় রাত ন'টা নাগাদ কাবুলের একটি হাসপাতালে পাকিস্তান প্রাণঘাতী এই হামলা চালিয়েছে বলে জানান তালিবান সরকারের মুখপাত্র ৷ এক্স হ্য়ান্ডলে সেদেশের সরকারের সহকারি মুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরত জানান, এয়ারস্ট্রাইকের ঘটনায় কাবুলের 2000-আসন বিশিষ্ট ওই রিহ্যাব সেন্টারের একটা বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ ঘটনায় নিহতের সংখ্যা 400 ছুঁয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷ আহত প্রায় 250 জন ৷
ঘটনায় নিন্দায় সরব হয়ে রশিদ খান এক্সে লেখেন, "পাকিস্তানের হামলায় সাধারণ মানুষের মৃত্যুমিছিল দেখে আমি ব্যথিত ৷ সাধারণ মানুষ, শিক্ষা কিংবা চিকিৎসা পরিকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা যুদ্ধের সমান অপরাধ ৷ তা সে ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক বা ভুল করে ৷ বিশেষ করে পবিত্র রমজান মাসে এই ধরনের ঘটনার অর্থ মানুষকে চরম লাঞ্ছনা করা ৷ যা চরম উদ্বেগের বিষয় ৷"
I am deeply saddened by the latest reports of civilian casualties as a result of Pakistani airstrikes in Kabul. Targeting civilian homes, educational facilities or medical infrastructure, either intentional or by mistake, is a war crime. The sheer disregard for human lives,… pic.twitter.com/DbFRRh2qAJ— Rashid Khan (@rashidkhan_19) March 16, 2026
তারকা লেগস্পিনারের সংযোজন, "রাস্ট্রসংঘ ও অন্য়ান্য মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কাছে আমি এই ঘটনার তদন্তের আর্জি জানাচ্ছি ৷ কঠিন সময়ে আমি আফগানিস্তানের মানুষের পাশে রয়েছি ৷ আমরা দুঃসময় কাটিয়ে উঠে ফের একটা রাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াব ৷"
Tonight in Kabul, hope was extinguished at a hospital. Young men seeking treatment were murdered in a bombing by the Pakistani military regime. Mothers waited at the gates, calling their sons’ names. On the 28th night of Ramadan, their lives were cut short. pic.twitter.com/p12617D4de— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) March 16, 2026
পাক-হামলায় সরব অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মহম্মদ নবিও ৷ তিনি এক্সে লেখেন, "চিকিৎসার জন্য আর্ত যুবকরা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হানায় প্রাণ হারাল ৷ বাড়ির দরজায় মায়েরা অপেক্ষাতেই রয়ে গেলেন ৷ রমজান মাসের 28তম রাতে ওঁদের জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল ৷" যদিও কাবুলে হামলার ঘটনা ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে ইসলামাবাদ ৷ পাক তথ্যমন্ত্রকের দাবি, সাধারণ মানুষ নয় ৷ তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল কেবল সামরিক ঘাঁটি ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ৷
বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সীমান্তে সংঘর্ষ জারি রয়েছে দুই পড়শি দেশ পাকিস্তান-আফগানিস্তানের ৷ ফেব্রুয়ারির শেষে কাবুল পড়শি দেশের এয়ারস্ট্রাইকের পাল্টা হামলা করলে 'ওপেন ওয়ার' ঘোষণা করে পাকিস্তান ৷