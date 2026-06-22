একঝাঁক অলরাউন্ডারের উত্থানে লাভবান হবে বাংলা, জানালেন শাহবাজ
বেঙ্গল টি-20'র কারণে সৈয়দ মুস্তাক আলি কিংবা বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলা সিনিয়র দল সুবিধা পাবে ৷ মত চ্যাম্পিয়ন অধিনায়কের ৷
Published : June 22, 2026 at 3:43 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: 'অলরাউন্ডার কি খোঁজ' ৷ সদ্যসমাপ্ত বেঙ্গল টি-20 ক্রিকেট লিগের অদৃশ্য ট্যাগ এটাই বলে মনে করছেন শাহবাজ আহমেদ ৷ রোহিত কুমার, রাহুল প্রসাদ, করণ লাল, তৌফিকউদ্দিন মন্ডল, রবি কুমার, প্রয়াস রায় বর্মন, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়ালদের মতো একঝাঁক প্রতিভাবান অলরাউন্ডার ব্যাট ও বল হাতে দারুণ পারফর্ম করছেন এবছরের লিগে ৷ ফলত একাধিক অলরাউন্ডারের উত্থানে আশার আলো দেখছেন শাহবাজ ৷
রবিবার ছিল বেঙ্গল টি-20 লিগের ফাইনাল ৷ 46 বলে অপরাজিত 88 রান করে ফাইনালে শ্রাচী রাঢ় টাইগার্স'কে জেতান শাহবাদ ৷ তাঁর কথায়, "বাংলা দল সবসময় অলরাউন্ডারের লক্ষ্যে ছিল ৷ এই টুর্নামেন্ট থেকে অলরাউন্ডাররা উঠে আসায় সেই অভাব অনেকটাই মিটবে ৷ এর ফলে সৈয়দ মুস্তাক আলি বা বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলা সিনিয়র দল সুবিধা পাবে।" বঙ্গ অলরাউন্ডারের সংযোজন, "বর্তমানে রঞ্জি বা অন্য ট্রফিতে সেই দলগুলোই চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে যাদের 10 নম্বর পর্যন্ত ব্যাটিং গভীরতা রয়েছে ৷ অলরাউন্ডারদের উপস্থিতিতে অধিনায়কের হাতে বোলিংয়ের বিকল্প যেমন বাড়ে, তেমনই টপ-অর্ডারের ব্যাটাররাও চাপমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে খেলতে পারেন ৷"
উঠতি অলরাউন্ডারদের ভীড়ে শাহবাজ নিজেও এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ঝলমল করছেন ৷ চলতি বেঙ্গল টি-20 লিগে ব্যাট হাতে সাতটি ম্যাচে শাহবাজ তিনশোর কাছাকাছি রান করেছেন ৷ যার মধ্যে ফাইনালের মঞ্চে 88 রানের ইনিংসটি সর্বোচ্চ ৷ বল হাতে শিকার 12টি ৷ গতবছর চোটের জন্য বেঙ্গল ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে পারেননি ৷ এবার রাঢ় টাইগার্সের নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে নিজেকে নিংড়ে দিলেন শাহবাজ ৷ তিনি জানালেন, দলের কোনও ক্রিকেটারের উপর ট্রফি জেতার বা নির্দিষ্ট কোনও দলের বিরুদ্ধে নামার আগে বাড়তি চাপ দেননি ৷ প্রত্যেককে প্লেয়ারদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে দিয়েছেন তাঁরা ৷ যার ফলে খেলোয়াড়রা চাপমুক্ত হয়ে টুর্নামেন্ট দারুণভাবে উপভোগ করেছে এবং তাতেই সাফল্য ৷
বেঙ্গল টি-20 বড় রানের বৃষ্টি দেখেছে এবার ৷ প্রায় প্রত্যেকটি ম্যাচেই দেড়শো বা তার বেশি রান উঠছে ৷ কারণ হিসেবে শাহবাজ এসজি টেস্ট বলের কথা উল্লেখ করছেন ৷ শ্রাচী রাঢ় টাইগার্সের অধিনায়ক বলছেন, "আমি আগেই বলেছিলাম এই বলটা এখন সেরা ৷ উইকেট যত পুরনো হয় তত বল ব্যাটে ভালোভাবে আসে ৷" প্রসঙ্গত কোকাবুরার বদলে এসজি বল ব্যবহার নিয়ে বেঙ্গল টি-20 লিগের আগে কম সমালোচনা হয়নি ৷ যদিও ক্রিকেটাররা এসজি বলের ব্যবহারকে সমর্থন করেছিলেন ৷ শাহবাজের কথাতেও সেই ছাপ স্পষ্ট ৷