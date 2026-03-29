পাঁচ সপ্তাহ মাঠের বাইরে রাফিনহা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টারের আগে ধাক্কা বার্সেলোনার

পাঁচ সপ্তাহ মাঠের বাইরে রাফিনহা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টারের আগে ধাক্কা বার্সেলোনার
ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের তরফে উল্লেখ করা না-হলেও বার্সেলোনা জানিয়ে দিল কমপক্ষে পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগবে রাফিনহার মাঠে ফিরতে ৷
Published : March 29, 2026 at 7:16 PM IST
বার্সেলোনা, 29 মার্চ: এক, দুই নয় ৷ একেবারে পাঁচ সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে রাফিনহা ৷ ব্রাজিলের হয়ে প্রাক-বিশ্বকাপ ফ্রেন্ডলি ম্য়াচে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নেমে ডান পায়ে হ্য়ামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিল বার্সেলোনা উইঙ্গার/ফরোয়ার্ড ৷ ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের তরফে উল্লেখ করা না-হলেও বার্সেলোনা জানিয়ে দিল কমপক্ষে পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগবে রাফিনহার মাঠে ফিরতে ৷
অর্থাৎ, 13 জুন মরক্কোর বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রথম ম্য়াচের আগে রাফিনহা পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠবেন বলেই ধারণা ৷ কিন্তু ব্রাজিলিয়ানের চোটে বড় ধাক্কা খেল বার্সেলোনা শিবির ৷ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটের জোড়া পর্বে রাফিনহাকে কোনওভাবেই পাচ্ছে না কাতালান ক্লাব ৷ এমনকী বার্সেলোনা সেমিফাইনালে পৌঁছলেও সেখানে কমপক্ষে প্রথম লেগ রাফিনহাকে ছাড়াই খেলতে হবে স্প্যানিশ জায়ান্টদের ৷
উল্লেখ্য, বুধবার ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হওয়ার আগে গত বৃহস্পতিবার মাসাচুসেটসে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাক বিশ্বকাপের প্রথম ফ্রেন্ডলিতে নেমেছিল ব্রাজিল ৷ সেখানেই চোট পান রাফিনহা ৷ জনপ্রিয় ক্রীড়া সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিয়ো রোমানোর রিপোর্ট অনুযায়ী, ব্রাজিলিয়ান তারকার চোটের কারণে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ বার্সা শিবির ৷ বিশেষ করে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের গুরুত্বপূর্ণ পর্বে ৷ জানা গিয়েছে, ম্য়াচের আগে থেকেই রাফিনহা হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তি অনুভব করছিলেন ৷ তারপরেও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামানো হয়েছিল স্ট্রাইকারকে ৷ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সেই ম্য়াচে হেরেও যায় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ কিলিয়ান এমবাপে ও হুগো একিতিকের গোলে সাম্বার দেশকে 2-1 গোলে হারায় 'লেস ব্লুজ' ৷
𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 ❗️
Raphinha has a right hamstring injury, as confirmed by medical tests carried out by the Brazilian Football Federation (CBF) following the discomfort he experienced during the Brazil v France match in Boston on Thursday.
অ্য়াটলেটিকো মাদ্রিদ হার্ডল পেরোলে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে আর্সেনালের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে হান্সি ফ্লিকের বার্সেলোনার ৷ এমন সময় রাফিনহার চোটে সত্যিই ভাবাচ্ছে তাদের ৷ রাউন্ড অফ-16'য় নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে বড় জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন রাফিনহা ৷ দ্বিতীয় পর্বের ম্য়াচে 7-2 গোলে জয়ের ম্য়াচে জোড়া গোলের পাশাপাশি জোড়া অ্যাসিস্টও ছিল তাঁর ৷ চোটের পরবর্তী চিকিৎসার জন্য রাফিনহা বার্সেলোনায় ফিরছেন বলে ক্লাবের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে ৷
দেশের হয়ে কোনও ফুটবলার খেলতে গিয়ে ছিটকে গেলে ফিফা'র তরফে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারের ক্লাবকে ক্ষতিপূরণ করা হয়ে থাকে ৷ তবে ফুটবলারের ছিটকে যাওয়ার মেয়াদ 28 বা তার বেশি দিনের জন্য হওয়া প্রয়োজন ৷ এক্ষেত্রে রাফিনহা কমপক্ষে 35 দিনের জন্য ছিটকে যাওয়ায় ফিফা নিয়ম মেনে বার্সেলোনাকে ক্ষতিপূরণ করবে বলেই বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশ ৷