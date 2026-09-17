রাফিনহা'র হ্য়াটট্রিক, বিপক্ষকে সাত গোল দিয়ে লা-লিগার শীর্ষে অবস্থান মজবুত বার্সেলোনার

রাফিনহা'র হ্য়াটট্রিক, বিপক্ষকে সাত গোল দিয়ে লা-লিগার শীর্ষে অবস্থান মজবুত বার্সেলোনার
ছ'ম্য়াচের সবক'টি জিতে 18 পয়েন্ট নিয়ে লিগের মগডালে কাতালান ক্লাব ৷
Published : September 17, 2026 at 1:07 PM IST
বার্সেলোনা, 17 সেপ্টেম্বর: চলতি লা-লিগায় গোলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে বার্সেলোনা ৷ গত চার ম্য়াচে 19 গোল করার পর রেসিং স্য়ান্ট্যান্ডারের বিরুদ্ধেও স্বাভাবিকভাবে বড় ব্যবধানে জয়ের প্রত্যাশা করেছিলেন অনুরাগীরা ৷ অনুরাগীদের হতাশ না-করে বরং এদিন আরও বেশি গোলে জিতল লা-লিগার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে লা-লিগায় এবছর উন্নীত হওয়া ক্লাবটিকে 7-2 গোলে হারিয়ে শীর্ষে অবস্থান মজবুত করল কাতালান'রা ৷
বার্সেলোনার হয়ে এদিন স্কোরশিটে নাম তুললেন চার ফুটবলার ৷ এর মধ্যে হ্য়াটট্রিক এল অধিনায়ক রাফিনহা'র পা থেকে ৷ এছাড়া গোল করলেন জোয়াও ক্য়ানসেলো, অ্যাসিয়ার ভিলালিব্রে, গ্য়াব্রিয়েল জেসুস এবং ল্য়ামিন ইয়ামাল ৷ আরেকটি গোল আত্মঘাতী ৷ চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে নয়া ক্লাবের হয়ে গোল করেছিলেন আগেই ৷ এদিন লা-লিগায় কাতালান ক্লাবের হয়ে প্রথম গোলটি করলেন গ্য়াব্রিয়েল জেসুস ৷
এদিন বার্সেলোনার সাত গোলের শুরুটা হয় ম্যাচের আট মিনিটে ৷ বক্সের বাইরে থেকে ক্য়ানসেলো'র দূরপাল্লার শট খুঁজে নেয় গোলের ঠিকানা ৷ 25 মিনিটে দ্বিতীয় গোল পেনাল্টি থেকে ৷ বল ধরে বক্সে আগুয়ান রাফিনহা'কে অবৈধ ট্যাকল করা হলে পেনাল্টি পায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ স্পটকিক থেকে গোল করেন ব্রাজিলিয়ান নিজেই ৷ 30 মিনিটে খেলার গতির বিরুদ্ধে অবশ্য একটি গোল শোধ করে রেসিং স্য়ান্ট্যান্ডার ৷ তবে বার্সেলোনা তাতে দমে যাওয়ার নয় ৷
THIS IS BARÇA. pic.twitter.com/ujNTxMzFTq— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2026
36 মিনিটে বার্সেলোনা 3-1 করে আত্মঘাতী গোল থেকে ৷ ফের ক্য়ানসেলো'র দূরপাল্লার শট বিপক্ষ এক ফুটবলারের গায়ে লেগে গোলে প্রবেশ করে ৷ এরপর ড্যানি ওলমো'র অ্যাসিস্ট থেকে বিরতির আগে 4-1 করেন রাফিনহা ৷ প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে ইয়ামাল পেনাল্টি মিস না-করলে পঞ্চম গোলটি পেয়ে যেতে পারত বার্সা ৷
সে যাইহোক, 67 মিনিটে রাফিনহা'র হ্য়াটট্রিকের আগে ব্যবধান কমিয়ে 2-4 করে রেসিং স্য়ান্ট্যান্ডার ৷ যদিও সেটি সম্পূর্ণ বার্সেলোনা গোলরক্ষকের ভুলে ৷ পরের মিনিটে করিম আদেইমি'কে বক্সে ফাউল করলে ম্যাচের তৃতীয় পেনাল্টি পায় বার্সেলোনা ৷ স্পটকিক থেকে নিশানায় স্থির থেকে হ্য়াটট্রিক পূর্ণ করেন অধিনায়ক রাফিনহা ৷ এরপর 79 মিনিটে পরিবর্ত জেসুস এবং 89 মিনিটে ইয়ামাল গোল করে বড় জয় নিশ্চিত করেন দলের ৷ এই জয়ে ফলে ছ'ম্য়াচের সবক'টি জিতে লিগ টেবলের মগডালে অবস্থান মজবুত করল বার্সেলোনা ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচে 15 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ ৷