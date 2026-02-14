ETV Bharat / sports

চার পেসারেই আস্থা, গতির উড়ানে জম্মু-কাশ্মীরকে থামাতে চায় বাংলা

চলতি মরশুমে দলকে এক সুতোয় বেঁধেছেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷ ফাইনালে ওঠার রাস্তায় বাংলার সামনে প্রথমবার সেমিফাইনাল খেলতে নামা জম্মু-কাশ্মীর ৷

Bengal vs Jammu and Kashmir
গতির উড়ানে জম্মু-কাশ্মীরকে থামাতে চায় বাংলা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 14, 2026 at 8:07 PM IST

কল্যাণী, 14 ফেব্রুয়ারি: রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলার প্রতিপক্ষ জম্মু-কাশ্মীর ৷ রবিবার ঘরের মাঠে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামছে অভিমন্যু অ্য়ান্ড কোং ৷ প্রথমবার রঞ্জির সেমিফাইনাল খেলতে নামা জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বঙ্গশিবির আত্মবিশ্বাসী হলেও সতর্কবার্তা কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার গলায় ৷

“রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনাল খেলে দেশের সেরা চার দল ৷ সব দলই সেরা ৷ এই পর্যায়ে ক্রিকেটীয় স্কিলের চেয়ে মানসিক দৃঢ়তা জরুরি ৷ আমাদের দলের প্রতিটি ক্রিকেটার মানসিকভাবে ইতিবাচক ৷ আগামী পাঁচ দিন সেরাটা দিতে হবে,” প্র্যাকটিস শেষে মন্তব্য লক্ষ্মীর ৷

বাংলা দলের কোচ এই মরশুমে পুরো দলকে এক সুতোয় বেঁধেছেন ৷ অধরা রঞ্জি ট্রফি জয়ের স্বপ্নপূরণে দলের প্রত্যেক সদস্যই এককাট্টা ৷ রবিবার থেকে কল্যাণীতে শুরু হতে চলা রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলার প্রতিপক্ষ জম্মু-কাশ্মীর ৷ প্রথমবার রঞ্জি সেমিফাইনালে উঠে উপত্যকার ক্রিকেটাররা ইতিমধ্যেই ইতিহাস গড়েছেন ৷ তারা যে রঞ্জি যাত্রা দীর্ঘায়ত করতে চাইবেন, বলাইবাহুল্য।

বারামুল্লা থেকে উঠে আসা পেসার আকিব নকভি রঞ্জি ট্রফিতে নজর কেড়েছেন ৷ 29 বছরে পেসার 46টি উইকেট নিয়েছেন ৷ মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে 110 রানে 12 উইকেট নিয়ে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন নকভি ৷ জম্মু-কাশ্মীরের এই সাফল্য ফ্লুক নয় ৷ দিল্লি প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয় শর্মার অবদান রয়েছে ৷ অধিনায়ক পরশ ডোগরা উপত্যকার ক্রিকেট উন্নয়নে অন্যতম অনুঘটক । বাংলার মতই জম্মু-কাশ্মীরের এই ক্রিকেটীয় উত্থান দলগত সংহতির ফসল । যা রূপায়নে বড় ভূমিকা নিয়েছেন অজয় শর্মা এবং পরশ ডোগরা। আকিব নকভি জম্মু-কাশ্মীরের বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দিলেও বাঁ-হাতি পেসার সুনীল কুমার (22 উইকেট), বাঁ-হাতি স্পিনার আবিদ মুস্তাক (19 উইকেট), ডানহাতি পেসার যুধবীর সিং (16 উইকেট) যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন । এছাড়াও রয়েছেন অফস্পিনার বনসাজ শর্মা । তবে জম্মু-কাশ্মীরের ব্যাটিং বিশেষ শক্তিশালী নয় ৷

উপত্যকার বাইরে খেলতে এসে ছন্দে থাকা বোলিং শক্তিতে ভর দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টির লক্ষ্যে জম্মু-কাশ্মীর । আকিব নকভিকে ইতিমধ্যেই বারামুল্লার 'ডেল স্টেইন' বলে ডাকা হচ্ছে । চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখা আকিব নকভি ইতিমধ্যে আইপিএলে সুযোগ পেয়েছেন । দু'দিকে সুইং করাতে দক্ষ এই পেস বোলার বাংলার ব্যাটারদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে তাল ঠুকছেন । মহম্মদ শামির কাছ থেকে বোলিং উন্নতির পরামর্শ নেওয়ার ভাবনা রয়েছে নকভির । তবে শামির চেনা পরিবেশে কল্যাণী মাঠের পিচ এবং হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে 'বাংলা বধে'র নীল-নকশাও সাজাচ্ছেন তিনি ৷

দেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যে কয়েকজন কোচ রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ধূর্ত লক্ষীরতন ৷ প্রতিপক্ষকে সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারেন। সেইমত নীল-নকশা সাজাতেও দক্ষ ৷ প্রতিপক্ষ জম্মু-কাশ্মীরের শক্তি দুর্বলতা কাঁটাছেড়া করেছেন ৷ পিচের চরিত্র বিশ্লেষণও দক্ষ ৷ তারই ভিত্তিতে চার পেসার এবং এক স্পিনারে আক্রমণ সাজাচ্ছে বাংলা ৷ “দলে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। চার পেসারই থাকবে । পাঁচদিনের খেলা। ম্যাচটা সহজ হবে না," বলেন লক্ষীরতন শুক্লা।

কোয়ার্টার ফাইনালে সুদীপ ঘরামির মহাকাব্যিক ইনিংস বাংলাকে জয় পেতে সাহায্য করেছিল ৷ পাশাপাশি লোয়ার-অর্ডারে সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, সুমন্ত গুপ্ত, শাকিব হাবিব গান্ধি এবং মহম্মদ শামির ব্যাট ছ'শো প্লাস তুলতে সাহায্য করেছিল বাংলাকে ৷ তবে ব্যাটিং-অর্ডারের ওপরের দিকের ব্যাটাররা কোয়ার্টার ফাইনালে মেলে ধরতে ব্যর্থ ৷ তাদের পারফরম্যান্সের চড়াই-উতরাই যেকোনও কোচের কপালের বলিরেখা বাড়াতে ব্যর্থ।

লক্ষীরতন বলছেন, “ক্রিকেটে এটা হয়। আমাদের কোনও চাপ নেই। পুরো রঞ্জি ট্রফিজুড়েই দলের সকলে রান করেছে বা উইকেট নিয়েছে । এই ম্যাচেও আমাদের একই দর্শন । খোলা মনে সেরাটা নিঙড়ে দাও।” পিচে ঘাস রয়েছে ৷ তবে ভার্জিন বাইশগজ নয় ৷ শনিবার নেটে কম রান-আপে বল করার পাশাপাশি মহম্মদ শামি হালকা নকিং করলেন এবং আড্ডা মারলেন ৷ পিচের চরিত্র এবং মাঠের আউটফিল্ড নিয়ে মাঠকর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন ৷ আকাশদীপ হালকা বোলিং-ব্যাটিংয়ের পর উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আকাশদীপের প্রশ্ন, “আপনারা বিশ্বকাপ ছেড়ে রঞ্জি ট্রফিতে ?”

অভিমন্যু ঈশ্বরণ দীর্ঘক্ষণ নেটে সময় ব্যয় করলেন ৷ সুদীপ ঘরামি এবং সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ও অনুস্টুপ মজুমদারও ব্যাটিংয়ে ত্রুটি সারাতে ব্যস্ত । “আমাদের দলের সবাই সচেতন সতর্ক। ওদের বলার কিছু। সবাই জানে কি করতে হবে। এই পর্যায়ে প্রতিটি দলই সেরা। প্রতিপক্ষ যে দলই হোক না কেন গুরুত্ব দিতেই হয়। তবে চাপ নেই,”বলছেন লক্ষীরতন।

চাপ নয় খোলা মনে জয় তুলে নেওয়ার বার্তা এখন বাংলার সাজঘরে। ব্যক্তিগত নৈপূণ্য নয়, দলগত সংহতি এবারের বাংলা দলের সাফল্যের নেপথ্যে। সেমিফাইনালেও একই দর্শনে ভর দিয়ে উপত্যকার ক্রিকেটকে পিছনে ফেলতে বদ্ধপরিকর বাংলা।

