হর্ষিত-ওয়াশিংটনের হাত ধরে সিডনিতে 'সুন্দর' প্রত্যাবর্তন ভারতের

হর্ষিত-ওয়াশিংটনের হাত ধরে সিডনিতে 'সুন্দর' প্রত্যাবর্তন ভারতের
সিডনিতে 47 ওভারের আগেই শেষ অজি ইনিংস ৷ হর্ষিত রানার 4 উইকেট ৷ নিয়মরক্ষার ম্যাচ জিততে ভারতের দরকার 237 রান ৷
Published : October 25, 2025 at 1:19 PM IST
সিডনি, 25 অক্টোবর: অজিদের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচে জ্বলে উঠলেন ভারতীয় বোলাররা ৷ সিডনিতে সিরিজের শেষ ওয়ান ডে ম্যাচে 47 ওভারের আগেই শেষ অজি ইনিংস ৷ হর্ষিত রানার 4 এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের 2 উইকেট ৷ শেষ দিকে পরপর উইকেট হারিয়ে আড়াইশো রানের আগেই থেমে যায় অস্ট্রেলিয়া ৷ সিরিজের শেষ ম্যাচ জিতে শুভমন গিলদের সামনে সম্মানরক্ষার লড়াই ৷
সিডনিতে নামার আগে প্রথম দু'টি ম্যাচ হেরে আগেই তিন ওয়ান ডে সিরিজ খুইয়েছে গিল অ্যান্ড কোং ৷ শনিবার সিডনিতে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল ভারত ৷ টানা 15টি ওয়ান ডে ম্যাচে টস হারে 'মেন ইন ব্লু' ৷ প্রথম দু'ম্যাচ টস জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ ৷ কিন্তু সিডনিতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় অস্টেলিয়া ৷
মিচেল মার্শরা শুরুটা ভালো করলেও হর্ষিত রানার গতি ও অক্ষর প্যাটেল এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের স্পিনে 'কামব্যাক' করে টিম ইন্ডিয়া ৷ 34 ওভারে চার উইকেটে 183 রান তোলার পর বড় পার্টনারশিপ গড়তে পারেননি অজি ব্যাটাররা ৷ শেষ 38 রানে 5 উইকেট হারায় অজিবাহিনী ৷ শেষ পর্যন্ত 46.4 ওভারে 236 রানে অল-আউট অস্ট্রেলিয়া ৷
অজি ইনিংসে মাত্র একজন ব্যাটার হাফ-সেঞ্চুরির গণ্ডি টপকাতে সক্ষম হন ৷ সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর ম্যাট রেনশোর (56) ৷ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর অধিনায়ক মার্শ (41) ৷ বল হাতে দুরন্ত রানা ৷ 8.4 ওভারে মাত্র 39 রান খরচ করে অজি ইনিংসের চারটি উইকেট তুলে নেন দিল্লির এই ডানহাতি পেসার ৷ মহম্মদ সিরাজ 5 ওভার হাত ঘুরিয়ে 24 রান দিয়ে একটি উইকেট নেন ৷ ম্যাথু হেডকে তুলে নিয়ে ভারতকে প্রথম ব্রেক-থ্রু দেন সিরাজ ৷ দুই স্পিনার সুন্দর ও অক্ষর দারুণ বোলিং করে অজি ইনিংসকে বেঁধে রাখেন ৷ 10 ওভারে 44 রান খরচ করে 2টি উইকেট নেন সুন্দর ৷ আর 6 ওভারে 18 রান দিয়ে একটি উইকেট নেন অক্ষর ৷
পারথ ও অ্যাডিলেডে সিরিজের প্রথম দু'টি ম্যাচ হারে গিল অ্যান্ড কোং ৷ প্রথম দুই ম্যাচে রানের খাতা খুলতে পারেননি বিরাট কোহলি ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে রোহিত শর্মা 73 রানের দুরন্ত ইনিংস খেললেও জয় আসেনি ৷ আগেই সিরিজ হেরে যাওয়ায় এদিন দলে দু'টি পরিবর্তন করে ভারত ৷ অর্শদীপ সিং ও নীতীশ কুমার রেড্ডির পরিবর্তে দলে আসেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ও কুলদীপ যাদব ৷