রামোজি গ্রুপের মুকুটে নয়া পালক, তেলেঙ্গানা টি-20 লিগে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনল সংস্থা

রামোজি গ্রুপের মুকুটে নয়া পালক, তেলেঙ্গানা টি-20 লিগে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনল সংস্থা
হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের তরফে ঘোষণা করা হল আট ফ্র্য়াঞ্চাইজির মালিকদের নাম ৷ যেখানে 7.50 কোটিতে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনল ঊষোদয়া এন্টারপ্রাইজ ৷
Published : May 24, 2026 at 7:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 মে: নতুন অধ্য়ায়ের সূচনা হতে চলেছে তেলেঙ্গানা ক্রিকেটে ৷ রাজ্য থেকে বাইশ গজে নতুন নতুন প্রতিভা তুলে আনতে এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় প্ল্যাটফর্ম দিতে চালু হচ্ছে তেলেঙ্গানা টি-20 ক্রিকেট লিগ ৷ যা দক্ষিণের রাজ্যটিতে ক্রিকেটের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছে ৷ আর সেই লিগে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনে নিল রামোজি গ্রুপের অধীনস্ত ঊষোদয়া এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড ৷
শনিবার হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের তরফে সামনে আনা হল আট ফ্র্য়াঞ্চাইজির মালিকদের নাম ৷ যেখানে সাত কোটি 50 লক্ষ টাকায় হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি'র মালিকানা কিনে নিল ঊষোদয়া এন্টারপ্রাইজ ৷ সবচেয়ে বেশি দামে কোনও ফ্র্য়াঞ্চাইজি কেনার নজির গড়ল রামোজি গ্রুপের অধীনস্ত সংস্থাটি ৷
বিডিং প্রক্রিয়ায় এদিন হাজির ছিলেন ঊষোদয়া এন্টারপ্রাইজের ডিরেক্টর জি সম্বাশিবা রাও ৷ এছাড়া হাজির ছিলেন হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অমরনাথ, সচিব মান্নে জীবন রেড্ডি ৷ তেলেঙ্গানা টি-20 ক্রিকেট লিগের চেয়ারম্য়ান আগম রাও এবং লিগ অপারেশন হেড ভারানি'র উপস্থিতিতে বিডিং'য়ের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন জি সম্বাশিবা ৷
বিডিং প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় সর্বাধিক দামে বিক্রি হল রাঙ্গারেড্ডি ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ সাত কোটি 20 লক্ষ টাকায় সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা পেল মেসার্স বুরুগু ইনফ্রা/প্রণবা ৷ তৃতীয় সর্বাধিক ওয়ারাঙ্গল ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রি হল ছয় কোটি 55 লক্ষ টাকায় ৷ আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি কেনার দৌড়ে বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল 13টি সংস্থা ৷ আগামী 7 জুন তেলেঙ্গানা টি-20 লিগের পয়লা সংস্করণের নিলাম প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে ৷ যে নিলামে অংশ নেওয়ার কথা তিলক বর্মা, মহম্মদ সিরাজের মতো জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের ৷
হায়দরাবাদ ফ্র্য়াঞ্চাইজি'র মালিকানা দখলে নেওয়ার পর ঊষোদয়া এন্টারপ্রাইজের ডিরেক্টর জি সম্বাশিবা রাও প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ক্রিকেটার তুলে আনার লক্ষ্যে 2006 সালে আমরা ইনাডু চ্য়াম্পিয়ন কাপ ক্রিকেট শুরু করেছিলাম ৷ যা 2010 সালে লিমকা বুক অব রেকর্ডসে এবং 2013 সালে গিনেস বুক অব রেকর্ডসে নাম তুলেছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হিসেবে ৷ তরুণ ক্রিকেটার তুলে আনার জন্য TG20 দারুণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিগণিত হতে চলেছে ৷"