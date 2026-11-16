বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে মুস্তাক আলিতে নজির আরসিবি অধিনায়কের, বড় জয় পেল মধ্যপ্রদেশ

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে মুস্তাক আলিতে নজির আরসিবি অধিনায়কের, বড় জয় পেল মধ্যপ্রদেশ
পাতিদারের ব্য়াটিং-বিক্রমে মুস্তাক আলির দ্বিতীয় ম্য়াচে 131 রানে জয় পেল মধ্যপ্রদেশ ৷
Published : November 16, 2026 at 4:00 PM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 16 নভেম্বর: আসন্ন আইপিএল মরশুমের আগে ধরে রাখা ক্রিকেটারদের চূড়ান্ত তালিকা পেশের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর ডেডলাইন মঙ্গলবার ৷ অর্থাৎ, আগামিকালই সামনে চলে আসবে ধরে রাখা বা ছেড়ে দেওয়া ক্রিকেটারদের তালিকা ৷ সংশ্লিষ্ট ডেডলাইনের ঠিক আগেরদিন ঘরোয়া কুড়ি-বিশের টুর্নামেন্টে ব্যাটিং-তাণ্ডব চালালেন রজত পাতিদার ৷ গত দু'বারের আইপিএল চ্য়াম্পিয়ন অধিনায়কের ব্য়াটিং তাণ্ডবে অসমের বিরুদ্ধে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বিরাট জয় পেল মধ্যপ্রদেশ ৷
আসন্ন রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের স্কোয়াডের প্রাথমিকভাবে সহ-অধিনায়ক বেছে নেওয়া হয়েছিল পাতিদারকে ৷ কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে চোট-আঘাতজনিত সমস্যার কথা জানিয়ে ইমার্জিং এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন আরসিবি অধিনায়ক ৷ যা শুরু হচ্ছে আগামী 19 নভেম্বর ৷ তাঁর পরিবর্ত হিসেবে আয়ুষ বাদোনির নাম ঘোষণা করে বিসিসিআই ৷
সে যাইহোক, এদিন মুস্তাক আলিতে 41 বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর উপস্থিতি জানান দিলেন পাতিদার ৷ শেষ পর্যন্ত তিনি 48 বলে 135 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে অপরাজিত রয়ে যান তিনি ৷ যে ইনিংস সাজানো ছিল 13টি ছক্কা ও আটটি বাউন্ডারিতে ৷ টি-20তে মধ্যপ্রদেশ ব্যাটার হিসেবে সর্বাধিক রানের ইনিংসটি এদিন খেলে ফেললেন পাতিদার ৷ এর আগে মধ্যপ্রদেশ ব্য়াটার হিসেবে সর্বাধিক 96 রানের ইনিংসটিও ছিল তাঁরই দখলে ৷
অধিনায়কের ব্য়াটে ভর করে এদিন টি-20তে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের নজির গড়ে ফেলল মধ্যপ্রদেশও ৷ নিউ চণ্ডীগড়ে প্রথম ব্য়াটিং করে 20 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 250 রান তোলে তারা ৷ পাতিদারের পাশাপাশি 38 বলে 61 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন শিবাঙ্গ কুমার ৷ জবাবে 17.4 ওভারে 119 রানে গুটিয়ে যায় অসমের ইনিংস ৷ সর্বাধিক 32 রান আসে শিবশঙ্কর রায়ের থেকে ৷
💯 ಬಾರಿಸಿ HISTORY ಬರೆದ ನಮ್ಮ RAJAT PATIDAR! 🔥 Assam ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 124* ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ, #SMAT ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ Madhya Pradesh ತಂಡದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ Rajat Patidar! 🏏💥 #MPvASM #SMAT #Elite #RajatPatidar https://t.co/GmducJ6heO— Star Sports Kannada (@StarSportsKan) November 16, 2026
মধ্যপ্রদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল কুমার কার্তিকেয়া ৷ 17 রানে তিন উইকেট নেন বাঁ-হাতি স্পিনার ৷ পেসার আবেশ খান ও রাহুল বাথাম নেন দু'টি করে উইকেট ৷ ম্য়াচের সেরা পাতিদারই ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে 131 রানে বিশাল জয়ের পর গ্রুর-সি'র শীর্ষে মধ্যপ্রদেশ ৷ দু'ম্য়াচে তাদের পয়েন্ট আট ৷ প্রথম ম্য়াচে কেরলমকে পাঁচ উইকেটে হারিয়েছিল তারা ৷