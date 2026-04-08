গুয়াহাটিতে যশস্বীদের ব্যাটিং 'বৈভব', মুম্বইকে হেলায় হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক রাজস্থানের

গুয়াহাটিতে যশস্বীদের ব্যাটিং 'বৈভব', মুম্বইকে হেলায় হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক রাজস্থানের
প্রথম তিন ম্যাচে টানা জয় লিগ টেবলের শীর্ষে নিয়ে গেল রয়্যালসকে ৷ সৌজন্যে দুই ওপেনিং ব্যাটারের তাণ্ডব ৷
Published : April 8, 2026 at 6:36 AM IST
গুয়াহাটি, 8 এপ্রিল: গতদিন বৃষ্টিতে কলকাতায় মাটি হয়েছিল কলকাতা-পঞ্জাব দ্বৈরথ ৷ এদিনও পূর্বাভাস মিলিয়ে একটা সময় পর্যন্ত বৃষ্টির কারণে প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল ম্যাচ ৷ কিন্তু কয়েকঘণ্টার অবিরাম বারিধারার পর শেষমেশ মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে রাজস্থান রয়্যালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ হল 11 ওভারের ৷ যা শুরু হল রাত 10 টা'রও পর ৷ বিলম্বিত সেই ম্যাচে ব্যাটিং-বোলিং সবেতেই মুম্বইকে ধরাশায়ী করে আইপিএলে জয়ের হ্যাটট্রিক করল রাজস্থান ৷ সেইসঙ্গে প্রথম তিন ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে চলে গেল তারা ৷
টানা বৃষ্টির কারণে ঢেকে থাকা পিচে টস জিতে বোলারদের ফায়দার কথা মাথায় রেখে যে কোনও অধিনায়ক বোলিংই বাছবেন ৷ অসুস্থতা কাটিয়ে একাদশে প্রত্যাবর্তন করা মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াও এদিন সেটাই করলেন ৷ কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে ফিরল রয়্যালসের দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটিং তাণ্ডবে ৷
11 ওভারের ম্যাচে পাওয়ার-প্লে প্রথম 3.2 ওভার ৷ যেখানে বুমরা-বোল্টদের পিটিয়ে দুই রয়্যালস ওপেনার তুললেন 59 রান ৷ বুমরা বনাম সূর্যবংশীর যে দ্বৈরথ দেখার অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগীরা, সেখানে দ্বিতীয় ওভারে তারকা স্পিডস্টারকে জোড়া ছক্কা হাঁকিয়ে জিতে গেলেন সূর্যবংশী ৷ পেটালেন বোল্ট এবং শার্দূলকেও ৷ শেষমেশ একটি চার ও পাঁচ ছক্কায় 14 বলে 39 রান করে শার্দূলের শিকার হলেন পনেরোর ব্যাটার ৷
তবে মুম্বই বোলারদের প্রহার করে শেষ পর্যন্ত 77 রানে অপরাজিত থেকে যান ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বইয়ের হয়েই খেলা জয়সওয়াল ৷ তাঁর যশস্বী ব্যাটিংয়ে দেড়শো ছুঁয়ে ফেলে দল ৷ ম্যাচের সেরাও বাঁ-হাতি এই ওপেনার ৷ 11 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 150 রান তোলে রয়্যালস ৷ জয়সওয়ালের 32 বলের বিস্ফোরক ইনিংস সাজানো ছিল 10টি চার ও চারটি ছ'য়ে ৷ মুম্বইয়ের দু'টি উইকেট নেন আফগান স্পিনার আল্লাহ গজনফার ৷
জবাবে জোফ্রা আর্চার, নান্দ্রে বার্গার, সন্দীপ শর্মা, রবি বিষ্ণোইদের দাপটে দাগ কাটতে ব্যর্থ 'পল্টন'দের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ 11 ওভারে 151 রানের বিশাল টার্গেট তাড়া করতে নেমে বিপর্যয় নামে মুম্বই শিবিরে ৷ 46 রানে পাঁচ উইকেট হারায় তারা ৷ ষষ্ঠ উইকেটে শেরফান রাদারফোর্ড ও নমন ধির কিছুটা চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না ৷ রাদারফোর্ড খেলেন আট বলে 25 রানের ক্যামিয়ো ৷ ধিরের ব্যাট থেকে আসে 13 বলে 25 ৷
শেষ পর্যন্ত 11 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে 123 রানের বেশি তুলতে ব্যর্থ মুম্বই ৷ রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়ারা দু'অঙ্কের রানেই পৌঁছতে পারেননি ৷ সবমিলিয়ে যোগ্য দল হিসেবে 27 রানে জিতে মাঠ ছাড়ে রাজস্থান ৷ দু'টি করে উইকেট নেন বার্গার, সন্দীপ ও বিষ্ণোই ৷ রয়্যালসের শীর্ষে যাওয়ার দিনে টানা দ্বিতীয় হারে লিগ টেবলে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷