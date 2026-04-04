বিষ্ণোই'য়ের মঞ্চে শেষ ওভারে নায়ক দেশপাণ্ডে, টাইটান্সকে ঘরের মাঠে হারাল রয়্যালস

বিষ্ণোই'য়ের মঞ্চে শেষ ওভারে নায়ক দেশপাণ্ডে, টাইটান্সকে ঘরের মাঠে হারাল রয়্যালস
শেষ ওভারে জয়ের জন্য 11 রান তুলতে ব্যর্থ টাইটান্স ৷ অ্যাওয়ে ম্য়াচে রয়্য়ালসকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিলেন তুষার দেশপাণ্ডে ৷
Published : April 4, 2026 at 11:49 PM IST
আমেদাবাদ, 4 এপ্রিল: দিনের প্রথম ম্যাচে ইমপ্যাক্ট-সাব হয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসকে ম্যাচ জিতিয়েছেন ব্যাটার সমীর রিজভি ৷ শনিবাসরীয় আইপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচেও খেলা ঘোরালেন ইমপ্যাক্ট-সাব ৷ এবার বল হাতে রাজস্থান রয়্যালসকে জয় এনে দিলেন রবি বিষ্ণোই ৷ 41 রানে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা তো হলেনই, সেইসঙ্গে নজিরে নাম তুলে ফেললেন রয়্যালসের 7.20 কোটির ক্রিকেটার ৷ আর বিষ্ণোইয়ের ঘূর্ণিতে 211 তাড়া করতে নেমে 204 রানে থামল গুজরাত টাইটান্স ৷ ছ'রানে রুদ্ধশ্বাস জয়ে দু'য়ে দুই করল প্রথমবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
কনিষ্ঠ ভারতীয় বোলার হিসেবে টি-20 ক্রিকেটে 200 উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়লেন রয়্যালস লেগস্পিনার ৷ বিষ্ণোই-ম্যাজিকে ফিকে হয়ে গেল গতবারের সর্বাধিক রানস্কোরার সাই সুদর্শনের 44 বলে 73 রানের ইনিংস ৷ দাম রইল না শেষদিকে স্টপগ্যাপ অধিনায়ক রশিদ খান ও কাগিসো রাবাদার লড়াইয়েরও ৷ 211 তাড়া করতে নেমে ওপেনার সুদর্শনের ব্যাটে একসময় দারুণ জায়গায় ছিল টাইটান্স ৷ বাঁ-হাতি ব্যাটারই এদিন বিষ্ণোইয়ের প্রথম শিকার ৷ এরপর একে একে গ্লেন ফিলিপস, ওয়াশিংটন সুন্দর ও রাহুল তেওয়াটিয়াকে ফেরালেন তিনি ৷
বিষ্ণোইয়ের গড়ে দেওয়া মঞ্চে অবশ্য শেষ ওভারে নায়ক তুষার দেশপাণ্ডে ৷ শেষ ছ'বলে জয়ের জন্য টাইটান্সের দরকার ছিল 11 রান ৷ 50-50 পরিস্থিতি থেকে জয় বের করে আনলেন সিএসকে'র প্রাক্তনী ৷ অন্তিম ওভারে রশিদ খানকে 24 রানে ফিরিয়ে দলকে জয় এনে দিলেন তিনি ৷ শেষমেশ আট উইকেট হারিয়ে 204 রানে থেমে যায় টাইটান্সের ইনিংস ৷ 16 বলে 23 রানে অপরাজিত থাকেন রাবাদা ৷ পুরনো দলের বিরুদ্ধে এদিন বাটলার আউট হন 14 বলে 26 রান করে ৷
পেশির চোটে শুভমন গিল না-থাকায় এদিন গুজরাত টাইটান্সের নেতৃত্বের ব্যাটন ছিল রশিদের কাঁধে ৷ টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি ৷ রাজস্থান 20 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 210 রান তোলে ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও ধ্রুব জুরেলের ব্যাটে ৷ ছ'টি চার, তিনটি ছয়ে প্রথমজন করেন 36 বলে 55 ৷ স্টাম্পার-ব্যাটার জুরেল খেলেন 42 বলে 75 রানের ঝোড়ো ইনিংস ৷ মারেন পাঁচটি করে চার, ছয় ৷ টাইটান্সের হয়ে জোড়া উইকেট রাবাদার ৷ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে চলতি আইপিএলে প্রথম ব্য়াট করে জিতল রয়্যালস ৷ প্রথম দু'ম্যাচ জিতে আপাতত লিগ টেবলের শীর্ষে রিয়ান পরাগ অ্যান্ড কোং ৷