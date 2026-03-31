15 বলে হাফসেঞ্চুরি বৈভবের, ধোনিহীন সুপার কিংসকে হেলায় হারাল রয়্যালস

15 বলে হাফসেঞ্চুরি বৈভবের, ধোনিহীন সুপার কিংসকে হেলায় হারাল রয়্যালস
জোড়া উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা বার্গার ৷ বৈভবের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের আগে দারুণ বোলিং রয়্যাল বোলারদের ৷
Published : March 31, 2026 at 12:06 AM IST
গুয়াহাটি, 30 মার্চ: মহেন্দ্র সিং ধোনি নেই অন্তত প্রথম দু'সপ্তাহ ৷ ফলত সোমবার আইপিএল অভিযানের শুরুতে চেন্নাই সুপার কিংসের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সদ্য ভারতকে তৃতীয়বারের জন্য টি-20 বিশ্বকাপ দেওয়া ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন ৷ সামনে আবার তাঁর পুরনো দল রাজস্থান রয়্যালস ৷ কিন্তু প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে আইপিএলের প্রারম্ভে সস্তায় ফিরলেন কেরল ব্যাটার ৷ ম্যাচ হারল তাঁর দলও ৷ আইপিএলের তৃতীয় ম্যাচে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে এদিন পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের আট উইকেটে হারাল প্রথমবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ তাও আবার 47 বল বাকি থাকতে ৷
সবমিলিয়ে রয়্যালসের প্রথম ম্যাচের পারফরম্যান্স বাকিদের জন্য প্রচ্ছন্ন বার্তা ৷ চেন্নাইয়ের দেওয়া 128 রানের লক্ষ্যমাত্রা তুলতে রাজস্থান নিল মাত্র 12.1 ওভার ৷ যে জয় সুগম হল বৈভব সূর্যবংশী নামক এক বিধ্বংসী ব্যাটারের সৌজন্যে ৷ 2025 আইপিএলের আবিষ্কার কিশোর ব্যাটার গতবছর যেখানে ছেড়েছিলেন, এদিন যে সেখান থেকেই ধরলেন ৷ মাত্র 15 বলে হাফসেঞ্চুরি হাঁকালেন ৷ 6.2 ওভারে তিনি যখন ফিরছেন তখন লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেক রান দল পেরিয়ে গিয়েছে ৷
বৈভবের 17 বলে 52 রানের ইনিংস এদিন সাজানো চারটি চার ও পাঁচ ছক্কায় ৷ এরপর 36 বলে 38 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জেতালেন আরেক ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ৷ 11 বলে 14 রানে অপরাজিত থাকলেন রিয়ান পরাগ ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজির পূর্ণ সময়ের অধিনায়ক হিসেবে যাঁর শুরুটা হল স্বপ্নের মতো ৷
তবে বৈভব নন, এদিন রয়্যালসের জয়ের প্রধান নায়ক দলের বোলাররা ৷ শেষদিকে জোমি ওভারটনের 36 বলে 43 রান না-এলে হারটা লজ্জার হতে পারত ইয়েলো ব্রিগেডের জন্য ৷ নান্দ্রে বার্গার, জোফ্রা আর্চারদের স্যুইং এবং নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে একে একে ঠকে গেলেন সঞ্জু (6 রান), রুতুরাজ গায়কোয়াড় (6 রান), আয়ুষ মাত্রেরা (0 রান) ৷ বার্গার-আর্চারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভালো বোলিং রবীন্দ্র জাদেজারও ৷ পুরনো দলে প্রত্যাবর্তনটা স্মরণীয় রাখলেন 'জাড্ডু' ৷ নিলেন জোড়া উইকেট ৷ এর মধ্যে প্রাক্তন সতীর্থ শিবম দুবেকে 6 রানে ফিরিয়ে প্যাভিলিয়নের রাস্তাও দেখালেন ৷
শেষমেশ ওভারটনের ইনিংসে 19.4 ওভারে 127 রানে পৌঁছয় সিএসকে ৷ চার ওভারে 26 রানে জোড়া উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা বার্গার ৷ তাঁর ঝুলিতে সঞ্জু ও মাত্রের উইকেট ৷ 19 রান দিয়ে আর্চারও তুলে নেন দুই উইকেট ৷ সবমিলিয়ে বোলারদের গড়ে দেওয়া ভিতে বৈভবের বিস্ফোরক ব্যাটিংই সূচনায় সহজ জয় এনে দিল রয়্যালসকে ৷