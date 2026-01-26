বরফ বিক্রি করে চলছে 'পেনচাক সিলাট', সরকারি সাহায্যের খোঁজে সোনাজয়ী রাজা

বরফ বিক্রি করে চলছে 'পেনচাক সিলাট', সরকারি সাহায্যের খোঁজে সোনাজয়ী রাজা
পেনচাক সিলাটে সোনা এনে মার্শাল আর্টের নয়া ভাগটিকে প্রচারের আলোয় এনেছেন রাজা ৷
Published : January 26, 2026 at 3:09 PM IST
সঞ্জয় অধিকারী
কলকাতা, 26 জানুয়ারি: পেনচাক সিলাট ৷ মার্শাল আর্টের পরিচিত সব নামের গণ্ডি ছাড়িয়ে আপাত নতুন এই পেনচাক সিলাট ৷ প্রচার না-থাকলেও সম্প্রতি এশিয়ান গেমস এবং অলিম্পিক্সের আসরে কড়া নেড়ে এসেছে মার্শাল আর্টের এই ভাগ ৷ যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহুল পরিচিত ৷ এবার স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই এই খেলার ৷ সম্প্রতি এই খেলায় নজরে উত্তর কলকাতা ছেলে রাজা দাস ৷ নেপথ্যে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য়র প্রশংসাসূচক টুইট ৷
নতুন বছরের শুরুতে দিউয়ে আয়োজিত খেলো ইন্ডিয়া বিচ গেমসে সোনা জিতলেন রাজা ৷ বাংলার প্রতিযোগী হিসেবে যা প্রথম ৷ পেনচাক সিলাটে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করে খেলাটিকে পাদপ্রদীপে নিয়ে এলেন রাজা ৷ গতবছর রুপো এসেছিল রাজার ঘরে ৷ উল্লেখযোগ্য়ভাবে গতবছর যাঁর কাছে হেরে সোনা হাতছাড়া হয়েছিল এবার তাঁকে হারিয়েই স্বর্ণপদক প্রাপ্তি রাজার ৷
বিচ গেমসে বাংলা অংশগ্রহণ করেছিল দু'টো ইভেন্টে ৷ যেখানে সিঙ্গল পারফর্মার হিসেবে পেনচাক সিলাটে পদক এনে দিলেন রাজা ৷ বাংলা থেকে পেনচাক সিলাটে অংশ নেওয়া বাকি পাঁচ অংশগ্রহণকারীর প্রত্যেকেই রাজার অ্যাকাডেমির ছাত্র ৷ উল্লেখ্য, উত্তর কলকাতার হৃষিকেশ পার্কে পেনচাক সিলাট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনও চালান রাজা ৷ সেখানে রয়েছে পঞ্চাশেরও বেশি শিক্ষার্থী ৷ রাজা ইটিভি ভারতকে বলেন, "জুডো-ক্যারাটে-তাইকোন্ডো এই নামগুলো মার্শাল আর্টে পরিচিত ৷ তুলনায় পেনচাক সিলাট নতুন আমাদের দেশে ৷ তবে দ্রুত এই খেলাটির জনপ্রিয়তা বাড়ছে ৷ এই সাফল্য নিশ্চিতভাবে খেলাটি সম্পর্কে আরও বেশি আগ্রহের সৃষ্টি করবে ৷" অ্যাকাডেমি চালানোর পাশাপাশি মার্শাল আর্টে কলকাতা পুলিশ দলকে ট্রেনিং দেন রাজা ৷
উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের পাশের গলিতে রাজাদের বাড়ি ৷ পেশায় তিনি বরফে রক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থাপক ৷ বরফ বিক্রেতা বললেও ভুল হয় না ৷ কাজ নিয়ে রাজা বলেন, "দূরদূরান্ত থেকে রক্ত নিতে মানুষ ব্লাড ব্যাঙ্কে আসে ৷ কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে সময় বেশি লাগলে রক্ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে ৷ দূরদূরান্তের মানুষের জন্য আমরা তাই রক্ত বরফ দিয়ে প্যাকিং করে দিই ৷ কখনও তা প্লাস্টিকের বালতিতে আবার কখনও থার্মোকলের বাক্সে ৷ বাবার সঙ্গে কাজটা করি। সেজন্য রাত জাগতেও হয় ৷ রাত জেগেও প্র্যাকটিসে আসতে হয় ৷ তবে এখন সাফল্য পেতে দেখে বাবাও আমাকে খেলায় মনোযোগ দিতে বলেছে ৷"
From humble beginnings to golden glory! 🏅— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) January 8, 2026
Journey of Raja Das from West Bengal is a shining example of how the Khelo India ecosystem is empowering our young athletes. pic.twitter.com/KjG328zDXT
ছেলের সাফল্যে তৃপ্ত পাঁচু দাস বলেন, "আমি চাই ওর মতো করে ও জীবনটা গড়ে তুলুক ৷ আমি চাই না রাজা এই ব্যবসায় আসুক ৷ ওর এই সাফল্যে আমি খুশি ৷ আরও বেশি করে মন দিক খেলায় ৷ আমি যতটা পারব পাশে থাকব ৷" কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর প্রশংসা মিললেও এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের আশীর্বাদ পাওয়ার আশায় রাজা ৷
সাফল্যের আলোর মধ্যেও চাকরি না-পাওয়ার আক্ষেপ রয়েছে ৷ নবান্ন থেকে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্রীড়া দফতরে খোঁজ খবর করেও সুরাহা হয়নি ৷ সামনেই রয়েছে তিনটি ইভেন্ট ৷ চলতি বছর রয়েছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ও এশিয়ান মার্শাল আর্ট গেমস ৷ 2027 সালে রয়েছে জাতীয় গেমস ৷ রাজা বলছেন, "এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ও জাতীয় গেমসে খেলতে হলে একেকটি গেমসে তিন লাখ টাকা করে খরচ হয় ৷ সেটা পাওয়া গেলে কিছুটা হলেও সুবিধা হবে ৷"