দ্বিতীয় ইনিংসেও বেলাইন রেল, সাত পয়েন্ট পেতে বাংলার দরকার পাঁচ উইকেট

দ্বিতীয় ইনিংসেও বেলাইন রেল, সাত পয়েন্ট পেতে বাংলার দরকার পাঁচ উইকেট
ফলো-অন করতে নেমেও ধুঁকছে রেলওয়েজ ৷ দ্বিতীয় ইনিংসেও 90 রানে পাঁচ উইকেট হারিয়েছে ৷
Published : November 10, 2025 at 9:05 PM IST
সুরাত, 10 নভেম্বর: রেলওয়েজের বিরুদ্ধে বোনাস পয়েন্ট-সহ জয়ের গন্ধ বাংলা শিবিরে ৷ শেষদিন অর্থাৎ, মঙ্গলবার সাত পয়েন্ট তুলে নিতে বাংলার প্রয়োজন পাঁচটি উইকেট ৷ দ্বিতীয়দিন বল হাতে সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল বিপক্ষের কোমর ভাঙার পর তৃতীয়দিন বাংলার নায়ক শাহবাজ আহমেদ, মহম্মদ কাইফ, রাহুল প্রসাদরা ৷ সবমিলিয়ে বাংলার দাপুটে বোলিংয়ের সামনে প্রথম ইনিংসে রেলওয়েজ বেলাইন 222 রানে ৷ ফলো-অন করতে নেমেও ফের ধুঁকছে তাঁরা ৷ দ্বিতীয় ইনিংসেও 90 রানে পাঁচ উইকেট হারিয়েছে ৷ তৃতীয়দিন শেষে রেল পিছিয়ে 162 রানে ৷
হার বাঁচাতে অন্তিমদিন পুরো 90 ওভার বাংলার বোলারদের সামলাতে হবে রেলওয়েজকে ৷ যা অসম্ভব না-হলেও কঠিন ৷ সবমিলিয়ে ইনিংসে জয় কিংবা 10 উইকেটে জেতার সমূহ সুযোগ থাকছে লক্ষ্মীরতন শুক্লার ছেলেদের সামনে ৷ বাংলার 474 রানের জবাবে দ্বিতীয়দিনের শেষে রেলওয়েজের রান ছিল পাঁচ উইকেটে 97 ৷ সুরাতের লালভাই কন্ট্রাক্টর স্টেডিয়ামে তৃতীয়দিন রুখে দাঁড়ান ভার্গব মেরাই ও উপেন্দ্র যাদব ৷ দু'জনের ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে দু'শোর গণ্ডি পেরিয়ে যায় রেলওয়েজ ৷ সেইসঙ্গে বাংলার পুরো পয়েন্ট পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয় ৷
কিন্তু মহম্মদ কাইফের বলে উপেন্দ্র 70 রানে ফিরতেই ঘুরে দাঁড়ায় বাংলা ৷ 203 রানে পাঁচ উইকেট থেকে প্রথম ইনিংসে 222 রানে অলআউট হয়ে যায় রেলওয়েজ ৷ ভার্গবকে 91 রানে ফেরান রাহুল প্রসাদ ৷ তিনি ও মহম্মদ কাইফ দু'টি করে উইকেট পান ৷ 252 রানে এগিয়ে থেকে রেলওয়েজকে ফলো-অনে পাঠায় বাংলা ৷ তবে দ্বিতীয় ইনিংসেও ফের ভাঙন রেলওয়েজ ব্য়াটিং-অর্ডারে ৷ শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে উইকেট হারাতে থাকে তাঁরা ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে আপাতত ক্রিজে প্রথম ইনিংসের দুই অর্ধশতরানকারী ভার্গব (20) ও উপেন্দ্র (12) ৷ তৃতীয়দিনের শেষে রেলওয়েজ পাঁচ উইকেট হারিয়ে 90 ৷
অর্থাৎ, অন্তিমদিন তাঁরা যদি আরও 162 রান না-তুলতে পারে, তাহলে ইনিংসে জিতে সাত পয়েন্ট ঘরে তুলবে সুদীপ ঘরামি অ্য়ান্ড কোং ৷ কিংবা রেল যদি অল্প রানের লক্ষ্যও দেয়, সেটা 10 উইকেট হাতে রেখে তুলতে পারলেই বোনাস পয়েন্ট-সহ জয় পাবে বাংলা ৷ সবমিলিয়ে ব্যাটার ও বোলারদের সম্মিলিত দাপটে সাত পয়েন্টের জোরালো হাতছানি বাংলার সামনে। যা সফল করতে পারলে ত্রিপুরা ম্যাচের তিন পয়েন্ট হারানোর আক্ষেপ মিটবে বাংলার ৷