সরে দাঁড়ালেন ম্যাককালাম, ইংল্যান্ড টেস্ট কোচের দৌড়ে ভারতের কিংবদন্তি
দ্রাবিড়ের সঙ্গে ইংল্যান্ডের নয়া টেস্ট কোচ হওয়ার দৌড়ে রয়েছে আরও দু-একটি নাম ৷
Published : July 13, 2026 at 1:39 PM IST
লন্ডন, 13 জুলাই: 'বাজবল' ছেড়ে কি বেসিকসে ফিরছে ইংল্যান্ড টেস্ট ক্রিকেট ? তৈরি হয়েছে জোরালো সম্ভাবনা ৷ কারণ ইংল্য়ান্ড টেস্ট দলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ৷ পরিবর্তে হ্যারি ব্রুক, জো রুটদের হেড কোচ হওয়ার দৌড়ে দারুণভাবে উঠে এসেছে রাহুল শারদ দ্রাবিড়ের নাম ৷
সম্প্রতি ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 1-2 সিরিজ হেরেছে 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ যা কুলীন ফরম্য়াটে ইংল্যান্ডের লাগাতার খারাপ পারফরম্য়ান্সের তালিকা দীর্ঘ করেছে ৷ তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দায়িত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন ইংল্য়ান্ড ক্রিকেটে 'বাজবল'-এর প্রবক্তা ম্য়াককালাম ৷ চার বছর পর লাল-বলের ক্রিকেটে কিউয়ি তারকার দায়িত্ব ছাড়ার কথা এক বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেটের তরফে ৷ তবে সাদা-বলের ক্রিকেটে দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন ম্যাককালাম ৷
সোশাল মিডিয়াতেও ম্যাককালামের দায়িত্ব থেকে অব্য়াহতি নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেটে ৷ সেখানে লেখা হয়েছে, "ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ইংল্যান্ড টেস্ট দলের হেড কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চলেছেন ৷ তবে সাদা-বলে ইংল্য়ান্ডের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন তিনি ৷"
রিপোর্ট মোতাবেক ম্য়াককালামের পরিবর্ত হিসেবে ইংল্যান্ড কোচের দৌড়ে ভেসে উঠেছে একাধিক নাম ৷ প্রাক্তন কোচ অ্য়ান্ডি ফ্লাওয়ারের সঙ্গেই দৌড়ে রয়েছেন রাহুল দ্রাবিড় এবং দেশের প্রাক্তন স্পিনার রিচার্ড ডসনের নাম ৷ এদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন দ্রাবিড় ৷ তাহলে কি ইংল্যান্ড ক্রিকেটে দ্রাবিড়ীয় সভ্য়তার পথচলা শুরু সময়ের অপেক্ষা ?
Brendon McCullum will stand down as England Men’s Test Head Coach but continue to lead the England Men’s White Ball teams.— England Cricket (@englandcricket) July 12, 2026
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বিষয়টা এত সহজ নয় বলেও ডেইলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টে প্রকাশ ৷ কারণ পূর্ণসময়ের কোচ হিসেবে কোনও দলের দায়িত্ব গ্রহণ করার ইচ্ছা এই মুহূর্তে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক এবং টি-20 বিশ্বজয়ী কোচের নেই বলেই রিপোর্টে প্রকাশ ৷ তবে কোচিং কেরিয়ারের কথা ভেবে পরবর্তীতে যদি তিনি সিদ্ধান্ত বদলান, তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷ তবে দ্রাবিড়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবে বলেই রিপোর্টে প্রকাশ ৷