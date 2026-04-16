দেশের প্রথম মহিলা হিসেবে ক্যান্ডিডেটসে খেতাব, 64 খোপের লড়াইয়ে ইতিহাস বৈশালীর

ইতিহাস গড়ার পথে ক্যান্ডিডেটসের অন্তিম রাউন্ডে কাটেরিনা লাগনো'কে হারালেন ভারতীয় দাবাড়ু ৷ 8.5 পয়েন্ট নিয়ে খেতাব এল বৈশালীর ঘরে ৷

R VAISHALI CREATES HISTORY
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 3:07 AM IST

পেগেইয়া (সাইপ্রাস), 16 এপ্রিল: ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কেবল নিজে জিতলেই চলত না। পাশাপাশি অন্য একটি গেমে স্বদেশী দিব্যা দেশমুখের দিকেও চেয়ে ছিলেন তিনি। বুধবার সব ফলাফলই গেল তাঁর পক্ষে। ফলত দেশের প্রথম মহিলা দাবাড়ু হিসেবে ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে খেতাব জিতলেন বৈশালী রমেশবাবু। প্রতিযোগিতার চতুর্দশ তথা শেষ রাউন্ডে এদিন ইউক্রেন-রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার কাটেরিনা লাগনো'র বিরুদ্ধে কিস্তিমাত করলেন বৈশালী ।

সবচেয়ে কম রেটিং-পয়েন্ট নিয়ে শুরু করে ক্যান্ডিডেটসে খেতাব জিতে চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন বলা যায়। আর সাইপ্রাসের মাটিতে খেতাব জয়ের অর্থ হল চলতি বছর পরের দিকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবের জন্য ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন চিনের জু ওয়েনজুন'কে চ্যালেঞ্জ জানাবেন বৈশালী।

ফাইনাল রাউন্ডের আগে কাজাখস্তান গ্র্যান্ডমাস্টার বিবিসারা আসাউবায়েভার সঙ্গে পয়েন্টের (7.5) নিরিখে একই মেরুতে ছিলেন বৈশালী। নার্ভ শিথিল রেখে সাদা ঘুঁটি নিয়ে লাগনো'র বিরুদ্ধে বাজিমাত করে গেলেন তিনি। অন্য গেমে দিব্যার বিরুদ্ধে শেষ রাউন্ডে ড্র করলেন আসাউবায়েভা। সুতরাং 0.5 পয়েন্টে এগিয়ে থেকে ইতিহাস গড়ে ফেললেন বৈশালী। অন্তিম রাউন্ডে এদিন বিশেষ করে 38, 39, 40তম চাল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বৈশালীর জন্য। যেখানে ভুলচুক করলেই বিপদ ওত পেতে ছিল। কিন্তু কোনও বিপদ ঘটতে দেননি বছর চব্বিশের গ্র্যান্ডমাস্টার।

সবমিলিয়ে বুধবার দিনটা যে তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা হয়ে থাকবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ বৈশালীর কীর্তিতে আপ্লুত তাঁর ছেলেবেলার কোচ আর.বি. রমেশ। চেজবেস ইন্ডিয়া'কে তিনি বলেন, "বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবে অংশগ্রহণ ভীষণ সম্মানের। খুব খুশি যে ও এতটা দূর এসেছে।"

উল্লেখ্য, গত বছর অগস্টে চেন্নাই গ্র্যান্ড মাস্টার্সে সর্বসাকুল্যে 1.5 পয়েন্ট সংগ্রহ করে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বৈশালী। সেখান থেকে তাঁকে পেপটকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ভাই রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। ভাইয়ের কথাতেই গ্র্যান্ড সুইস টুর্নামেন্টে যোগদান এবং সেখানে খেতাব জিতে ক্যান্ডিডেটসের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন বৈশালী।

ক্যান্ডিডেটসের ওপেন অর্থাৎ, পুরুষ ক্যাটেগরিতে খেতাব জিতেছেন উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারভ ৷ টুর্নামেন্টের ইতিহাসে রেকর্ড 10 পয়েন্ট সংগ্রহ করেছেন বছর কুড়ির গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ এক রাউন্ড বাকি থাকতেই খেতাব নিশ্চিত হয়েছিল তাঁঁর ৷ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতেরই ডি গুকেশকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন তিনি ৷

