বিশ্বজয়ী দিব্যাকে হারিয়ে ক্যান্ডিডেটসের যুগ্ম শীর্ষে বৈশালী

বিশ্বজয়ী দিব্যাকে হারিয়ে ক্যান্ডিডেটসের যুগ্ম শীর্ষে বৈশালী
ওপেন ক্য়াটেগরিতে অবশ্য অনেকটা পিছিয়ে বৈশালীর ভাই অর্থাৎ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ ৷ এগিয়ে থেকেও নবম রাউন্ডে ড্র করলেন চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার ৷
Published : April 9, 2026 at 12:17 PM IST
পেগেইয়া (সাইপ্রাস), 9 এপ্রিল: আটজন প্রতিযোগীর মধ্যে বিজয়ী চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ পাবেন ডিফেন্ডিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে ৷ ফলত ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টের মাহাত্ম্য নিয়ে নতুন করে আর বলার কিছু নেই ৷ কোনেরু হাম্পি নাম প্রত্যাহার না-করলে মহিলা ক্য়ান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট এবার তিন ভারতীয় প্রতিযোগীর উপস্থিতির সাক্ষী থাকত ৷ সে যাইহোক, বুধবার সাইপ্রাসে ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই ভারতীয় দিব্যা দেশমুখ ও বৈশালী রমেশবাবু ৷ যেখানে বিশ্বকাপ জয়ী দিব্য়াকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে পৌঁছে গেলেন বৈশালী ৷
নবম রাউন্ড শেষে 5.5 পয়েন্ট নিয়ে যুগ্মভাবে লিগ টেবলের শীর্ষস্থানে চেন্নাই গ্র্য়ান্ডমাস্টার ৷ একই পয়েন্ট নিয়ে বৈশালীর সঙ্গে সমমেরুতে চিনের জিনের ঝু ৷ দু'জনেই টেবল-টপার হিসেবে এদিন শুরু করলেও কালো ঘুঁটিতে নিয়ে খেলতে হয় দিব্যাকে ৷ গত রাউন্ডের ম্য়াচে কালো ঘুঁটিতেই অবশ্য আন্না মুজিচুককে হারিয়েছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ৷ কিন্তু স্বদেশির বিরুদ্ধে এদিন কোনও ডিফেন্সই ধোপে টেকেনি দিব্য়ার ৷
মাত্র 31 চালে বাজিমাত করে যান বৈশালী ৷ সবমিলিয়ে প্রতিযোগিতা নির্ণায়ক পর্যায়ে প্রবেশ করার আগে ভারতীয় দাবা অনুরাগীদের আগ্রহ বাড়ালেন তিনি ৷ দ্বিতীয়স্থানে আন্না মুজিচুক, যাঁকে অষ্টম রাউন্ডে হারিয়েছিলেন দিব্যা; তিনি যে খুব একটা পিছিয়ে রয়েছেন এমনটা নয় ৷ ঝোঙ্গি ট্যানের বিরুদ্ধে নবম রাউন্ডে ড্র সত্ত্বেও মাত্র 0.5 পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছেন ইউক্রেনের গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ আবার বৈশালীর কাছে হেরে বছর কুড়ির দিব্যা যে খেতাব জয়ের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছেন, তেমনটাও নয় ৷
She defeated Compatriot Divya Deshmukh in Round 9 of the FIDE Women's Candidates Tournament 2026!
এদিকে ওপেন ক্যাটেগরিতে খেতাবের দিকে একটু একটু করে এগোচ্ছেন জাভোখির সিন্দারভ ৷ নবম রাউন্ডে ম্যাথিয়াস ব্লুবাউমের বিরুদ্ধে ড্র করেও সাত পয়েন্ট নিয়ে সবার উপরে উজবেক গ্র্যান্ডমাস্টার ৷
তবে চিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েই জি'র সঙ্গে ড্র করে খেতাবের সম্ভাবনা থেকে কার্যত ছিটকে গেলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ অর্থাৎ বৈশালীর ভাই ৷ নবম রাউন্ডে খেতাবি দৌড়ে টিকে থাকতে হলে জয় ছাড়া গতি ছিল না তাঁর ৷ অধিকাংশ সময় গেম নিয়ন্ত্রণে রাখলেও 42 চালে একটি ভুল করে বসেন চেন্নাইয়ের দাবাড়ু ৷ ফলত পয়েন্ট ভাগ করে নিতে হয় তাঁকে ৷ নবম রাউন্ড শেষে চার পয়েন্ট ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারের ঝুলিতে ৷