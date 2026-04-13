দ্বাদশ রাউন্ডে হেরে ক্যান্ডিডেটসে একক শীর্ষস্থান হাতছাড়া বৈশালীর
ক্যান্ডিডেটসে রবিবার খারাপ দিন ভারতীয়দের জন্য ৷ আর বৈশালীর পাশাপাশি হারলেন দিব্যা দেশমুখ ৷ ওপেন ক্য়াটেগরিতে ড্র করলেন বৈশালীর ভাই আর প্রজ্ঞানন্দ ৷
Published : April 13, 2026 at 2:48 PM IST
পেগেইয়া (সাইপ্রাস), 13 এপ্রিল: একাদশ রাউন্ডে রাশিয়ার আলেক্সান্দ্রা গোরিয়াচকিনাকে হারিয়ে শনিবার ক্য়ান্ডিডেটসে এককভাবে শীর্ষে পৌঁছেছিলেন বৈশালী রমেশবাবু ৷ তাঁর সংগ্রহে ছিল সাত পয়েন্ট ৷ রবিবার এক পয়েন্ট পিছিয়ে থাকা চিনের ঝু জিনেরের বিরুদ্ধে জয় ক্য়ান্ডিডেটসে খেতাবের দিকে অনেকটা এগিয়ে দিত তাঁকে ৷ কিন্তু দ্বাদশ রাউন্ডে চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে বসলেন চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ ঝু জিনেরের কাছে হেরে একক শীর্ষস্থান হাতছাড়া হল বৈশালীর ৷ ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারের সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে এখন যুগ্ম শীর্ষে জিনের-ও ৷
রবিবার দিনটা ক্যান্ডিডেটসে অংশগ্রহণকারী ভারতীয়দের জন্য মোটেই সুখের ছিল না ৷ বৈশালীর পাশাপাশি এদিন হেরে গেলেন দিব্যা দেশমুখ ৷ পয়েন্ট তালিকার একদম শেষে থাকা ট্যান ঝোঙ্গির কাছে হারতে হল বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারকে ৷ সেইসঙ্গে পাঁচ পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে খেতাবি দৌড় থেকে পুরোপুরি ছিটকে গেলেন দিব্য়া ৷ সাদা ঘুঁটি নিয়ে হারলেন তিনি ৷
দিব্য়ার মতো জিনেরের বিরুদ্ধে সাদা ঘুঁটি নিয়েই পরাস্ত হলেন আর বৈশালী ৷ শনিবার গোরিয়াচকিনার ভুলের সুযোগ নিয়ে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন বৈশালী ৷ একইভাবে রবিবার চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সাদা ঘুঁটি নিয়ে বড় ভুল করে বসেন চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ যার খেসারত দিতে হল তাঁকে ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা আন্না মুজিচুক এবং বিবিসারা আসাউবায়েভা আপাতত বৈশালী এবং জিনেরের থেকে মাত্র 0.5 পয়েন্ট পিছিয়ে ৷ সবমিলিয়ে সোমবার বিশ্রামের পর শেষ দু'রাউন্ডে এক উত্তেজক লড়াই দেখার অপেক্ষায় মহিলা ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট ৷
Player of the Day – Round 12
Commentators’ pick: Zhu Jiner ✨
🇨🇳 Zhu Jiner defeated tournament leader 🇮🇳 Vaishali Rameshbabu to catch up and move into joint lead. 🔥♟️
এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ক্যান্ডিডেটসে খেতাব জয়ী দাবাড়ু আগামিদিনে চ্যালেঞ্জ করবেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জু ওয়েনজুন'কে ৷ এদিকে ওপেন ক্য়াটেগরিতে খেতাব জয় সময়ের অপেক্ষা উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারভের জন্য ৷ দ্বাদশ রাউন্ডে জাপানের হিকারু নাকামুরার বিরুদ্ধে সহজ ড্র'য়ের পর নয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তিনি ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা অনীশ গিরির সঙ্গে তাঁর ব্যবধান দু'পয়েন্টের ৷
মহিলা বিভাগে বৈশালী, দিব্যার হারের দিনে ওপেন ক্য়াটেগরিতে ড্র করলেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ ৷ পয়েন্ট তালিকার শেষে থাকা আন্দ্রে এসিপেঙ্কোর কাছে আটকে গেলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ দ্বাদশ রাউন্ড শেষে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে আটজনের মধ্যে সপ্তমস্থানে ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৷