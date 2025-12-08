ফিডে সার্কিটে চ্যাম্পিয়ন, একমাত্র ভারতীয় হিসেবে ক্য়ান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে প্রজ্ঞানন্দ

ফিডে সার্কিটে চ্যাম্পিয়ন, একমাত্র ভারতীয় হিসেবে ক্য়ান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে প্রজ্ঞানন্দ
পুরুষ বিভাগে আগামী বছর ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি প্রজ্ঞানন্দই ৷
Published : December 8, 2025 at 7:41 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 ডিসেম্বর: শেষ ভালো যাঁর, সব ভালো তাঁর ৷ ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দর ক্ষেত্রে এই আপ্তবাক্য প্রযোজ্য এইমূহূর্তে ৷ গোয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে সফল হতে না-পারলেও সাফল্য়ের আলোয় বছর শেষ করার পথে চেন্নাইয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ ফিডে (FIDE) সার্কিটে শীর্ষস্থান দখল করে ক্য়ান্ডিডেটস টুর্নামেন্টের যোগ্যতা অর্জন করলেন প্রজ্ঞানন্দ ৷
দেশের মাটিতে বিশ্বকাপে প্রত্য়াশিত সাফল্য় না-এলেও মোটের উপর 2025 সালটা ভালোই গিয়েছে প্রজ্ঞানন্দর ৷ তারই ফল হাতেনাতে পেলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ 115.17 পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে ফিডে সার্কিট 2025-এর পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থানটা নিজের নামে করলেন প্রজ্ঞানন্দ ৷ তালিকার দ্বিতীয় এবং তৃতীয়স্থানে যথাক্রমে নেদারল্যান্ডসের অনীশ গিরি এবং উজবেকিস্তানের নর্দিক আব্দুসাত্তারভ ৷ তবে এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো শেষ মুহূর্তে লন্ডন চেজ ক্লাসিক ওপেনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত 2026 ক্য়ান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে প্রবেশের পথ সহজ করে দিল বছর কুড়ির প্রজ্ঞানন্দর ৷
লন্ডন চেজ ক্লাসিক ওপেনে 8.17 সার্কিট পয়েন্ট সংগ্রহ করে আগামী বছর অভিজাত টুর্নামেন্টে প্রবেশের ছাড়পত্র জোগাড় করে নিলেন তিনি ৷ একমাত্র ভারতীয় হিসেবে 2026 ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ ৷ আটজনের মধ্যে সপ্তম প্রতিযোগী হিসেবে 2026 ক্য়ান্ডিডেটসে জায়গা পাকা করলেন ভারতীয় দাবাড়ু ৷ অনীশ গিরি, ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা, ম্য়াথিয়াস ব্লুবায়ুম, জাভোখির সিন্দারভ (কনিষ্ট বিশ্বজয়ী), ওয়েই জি, আন্দ্রে এসিপেঙ্কো আগেই এই প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করে গিয়েছেন ৷
🇮🇳 Praggnanandhaa R has won the FIDE Circuit 2025, securing a spot in the 2026 Candidates Tournament!— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 8, 2025
👏 Congratulations to @rpraggnachess, who deservedly earned one of the eight slots in the 2026 Candidates. The young Indian has been the best FIDE Circuit player throughout the… pic.twitter.com/AsT52Ky4mO
লন্ডন চেজ ক্লাসিক ওপেনে অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ের সর্বোচ্চ রেটিং পয়েন্ট গিয়েছে উজবেক গ্র্যান্ডমাস্টার অব্দুসাত্তারভের ঝুলিতে ৷ 19.62 সার্কিট পয়েন্ট সংগ্রহ করেছেন তিনি ৷ কিন্তু প্রজ্ঞানন্দর সার্বিক ট্যালি তাঁকে শীর্ষে পৌঁছতে সাহায্য করেছে ৷
প্রজ্ঞানন্দর ক্য়ান্ডিডেটসে পৌঁছনোর বিষয়টি চলতি বছর দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সাফল্যের উপর দাঁড়িয়ে ৷ যার মধ্যে রয়েছে টাটা স্টিল চেজ মাস্টার্স, সুপারবেট চেজ ক্লাসিকে খেতাব জয় ৷ এছাড়া উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চেজ মাস্টার্স টুর্নামেন্টেও জয়লাভ করেছেন প্রজ্ঞানন্দ ৷ বছরভর সাফল্যের কারণে বিশ্বকাপের মত মঞ্চে তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল গগনচুম্বী প্রত্যাশা ৷ কিন্তু চতুর্থ রাউন্ডে অকালে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি ৷ তবে সেই ব্যর্থতা ক্য়ান্ডিডেটসে প্রবেশের পথে বাধা হল না ৷
পুরুষ বিভাগে প্রজ্ঞানন্দ একা হলেও মহিলা বিভাগে অবশ্য ক্যান্ডিডেটসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছেন তিন গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ বিশ্বজয়ী দিব্যা দেশমুখ, বিশ্বকাপে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কোনেরু হাম্পির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ইভেন্টে অংশ নেবেন প্রজ্ঞানন্দর দিদি আর বৈশালী ৷