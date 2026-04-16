বৈশালীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রজ্ঞা, দিদিকে নিয়ে কী লিখল গর্বিত ভাই ?

বৈশালীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রজ্ঞা, দিদিকে নিয়ে কী লিখল গর্বিত ভাই ?
দিদি বৈশালীর ঐতিহাসিক সাফল্যে আগামীর অনুপ্রেরণা খুঁজছেন ভাই প্রজ্ঞানন্দ ৷ সোশাল মিডিয়ায় ব্যক্ত করলেন অনুভূতি ৷
Published : April 16, 2026 at 5:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 এপ্রিল: ক্য়ান্ডিডেটসের ওপেন ও মহিলা বিভাগে অংশ নিয়েছিলেন ভাই এবং দিদি দু'জনেই ৷ ওপেনে ভাই রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ ব্যর্থ হলেও মহিলা বিভাগে ইতিহাস গড়েছেন রমেশবাবু বৈশালী ৷ প্রথম ভারতীয় মহিলা দাবাড়ু হিসেবে ক্যান্ডিডেটসে খেতাব জিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জি ওয়েনজুনকে চ্য়ালেঞ্জ করার সুযোগ পেলেন চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার বৈশালী ৷
এই ঐতিহাসিক কীর্তি বৈশালীকে তাঁর ভাই প্রজ্ঞার ছায়া থেকে বেরনোর সুযোগ করে দিল বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল ৷ কিন্তু প্রজ্ঞা জানেন দিদি বৈশালীর সাফল্যের রেসিপি ৷ দিদি ক্যান্ডিডেটসে খেতাব জেতার পর তাই সোশাল মিডিয়ায় সেই অনুভূতিই ব্যক্ত করলেন বিশ্বের 12 নম্বর ৷ জয়ের মুহূর্তে মায়ের সঙ্গে দিদির পাশেই ছিলেন বছর কুড়ির গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই মুহূর্তের ভিডিয়োও পোস্ট করেছেন প্রজ্ঞা ৷
গত বছর অগস্টে চেন্নাই গ্র্যান্ড মাস্টার্সে হতাশাজনক ফলাফল করে বৈশালী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ৷ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গ্র্যান্ড সুইস টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করবেন ৷ কিন্তু প্রজ্ঞার কথাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে কঠিন সময় পার করেছিলেন চব্বিশের বৈশালী ৷ উল্লেখ্য গ্র্যান্ড সুইসে খেতাব জিতেই ক্যান্ডিডেটসের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তিনি ৷
দিদিকে নিয়ে বলতে গিয়ে তাই প্রজ্ঞা লিখেছেন, "অভিনন্দন বৈশালী দিদি ৷ তুমি যে কৃতিত্ব অর্জন করেছো তার জন্য গর্বিত ৷ টুর্নামেন্টে কঠিন মুহূর্তগুলো যেভাবে তুমি সামাল দিয়েছো তা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে ৷ কঠিন পরিশ্রমের ফল মিলেছে দেখে অত্যন্ত খুশি ৷"
Congrats to Vaishali akka! 🔥🔥Proud of what you have achieved! Inspiring to see how you handled the critical moments in the tournament! Happy to see the results for all the hard work! pic.twitter.com/YHPyU8DfGO— Praggnanandhaa (@rpraggnachess) April 16, 2026
ইতিহাস গড়ার পথে চতুর্দশ রাউন্ডে বুধবার কাটেরিনা লাগনো'কে পরাজিত করেন বৈশালী ৷ 8.5 পয়েন্ট সংগ্রহ করে টুর্নামেন্টে বাজিমাত করেন তিনি ৷ শেষ রাউন্ডে ভারতেরই দিব্যা দেশমুখের সঙ্গে ড্র করে পিছিয়ে পড়েন বিবিসারা আসাউবায়েভা ৷ 8 পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করেন কাজাখস্তান গ্র্যান্ডমাস্টার ৷
এদিকে খেতাব জয়ের প্রতিক্রিয়ায় দশম রাউন্ডে ঝু জিনেরের বিরুদ্ধে হারের কথা তুলে ধরেন বৈশালী ৷ তিনি বলেন, "এটা অসাধারণ অনুভূতি ৷ স্বপ্ন সত্যি হল আমার ৷ ঝু জিনেরের বিরুদ্ধে হারের পর আচমকা সবকিছু বদলে গিয়েছিল ৷ আমি খুশি যে শেষ দু'টো রাউন্ডে ফোকাস ঠিক রেখে সেরাটা দিতে পেরেছি ৷"