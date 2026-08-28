মধ্যরাতে ইতিহাস প্রজ্ঞানন্দ'র, প্রথম ভারতীয় হিসেবে জিতলেন গ্র্যান্ড চেজ ট্যুর

মধ্যরাতে ইতিহাস প্রজ্ঞানন্দ'র, প্রথম ভারতীয় হিসেবে জিতলেন গ্র্যান্ড চেজ ট্যুর
ফাইনালে প্রথম ক্লাসিক্যাল গেমস হেরে পিছিয়ে পড়েও শেষপর্যন্ত 15-13 ব্যবধানে জিতে বাজিমাত চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টারের ৷
Published : August 28, 2026 at 10:06 AM IST
সেন্ট লুইস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 28 অগস্ট: মার্কিন মুলুকে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ'র ৷ গ্র্যান্ড চেজ ট্যুরের খেতাবি লড়াইয়ে শুক্রবার মধ্যরাতে (ভারতীয় সময় 3টে 20 মিনিট) ইতালির ফ্য়াবিয়ানো কারুয়ানা'কে হারিয়ে ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই খেতাব ঘরে তুললেন প্রজ্ঞানন্দ ৷ যা তাঁর কেরিয়ার সবচেয়ে বড় শিরোপাও বটে ৷ উল্লেখ্য, চলতি বছরেই প্রথম ভারতীয় হিসেবে নরওয়ে চেজ খেতাবও এসেছে ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারের ঝুলিতে ৷
ফাইনালের প্রারম্ভে প্রথম ক্লাসিক্যাল গেমসে আগেরদিন প্রজ্ঞানন্দ'কে হারিয়ে ফাইনালে এগিয়ে গিয়েছিলেন কারুয়ানা ৷ প্রথম গেম জিতে 6-0 ব্যবধানে এগোন কারুয়ানা ৷ দ্বিতীয় ক্লাসিক্যাল গেম ড্র হওয়ায় 9-3 ব্য়বধানে এগিয়ে থেকে ফাইনালের প্রথমদিন শেষ করেছিলেন ইতালিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ অর্থাৎ, ছয় পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে অন্তিমদিনে প্রবেশ করেছিলেন চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ তবে পিছিয়ে থাকার তোয়াক্কা না-করে নিমেষে ম্যাচের রং বদলে দেন প্রজ্ঞানন্দ ৷ জোড়া ব়্যাপিড গেমস জিতে ফাইনালে লিড নেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ এরপর ব্লিৎজ বিভাগে নার্ভ শিথিল রেখে 15-13 ব্যবধানে বাজিমাত করে যান প্রজ্ঞা ৷
জোড়া ব়্য়াপিড গেম জয়ের পর চার গেমের ব্লিৎজ ইভেন্টের প্রথমটি ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারের বিপক্ষে যেতে পারত ৷ যা ম্য়াচের ছবি পুনরায় বদলে দিতে পারত ৷ কারণ জয়ের মতো পরিস্থিতি থেকে একটি মারাত্মক ভুলে প্রথম গেমটি হাতছাড়া করছিলেন তিনি ৷ কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর সেই ভুলের ফায়দা তুলতে না-পারায় গেমটি ড্র হয় ৷ শেষপর্যন্ত 15-13 ব্যবধানে জিতে কামব্যাক সম্পূর্ণ করেন প্রজ্ঞানন্দ এবং প্রথম ভারতীয় হিসেবে গ্র্যান্ড চেজ ট্যুর জয়ের কীর্তি গড়ে ফেলেন ৷ একইসঙ্গে পরবর্তী গ্র্যান্ড চেজ ট্যুরের যোগ্যতাও অর্জন করে নেন ৷
At 3:20 AM in India, history has been written. Rameshbabu Praggnanandhaa is the Champion of Grand Chess Tour 2026 - and he is the first Indian player to do so! Pragg defeated Fabiano Caruana 15-13 in the Grand Chess Tour Finals at USA.— ChessBase India (@ChessbaseIndia) August 27, 2026
Praggnanandhaa's name should be synonymous… pic.twitter.com/yCMO0pGMua
খেতাব জিতে 2 লক্ষ মার্কিন ডলার আর্থিক পুরস্কার এল প্রজ্ঞানন্দ'র ঝুলিতে ৷ যা ভারতীয় মুদ্রায় এক কোটি 90 লক্ষ টাকার মতো ৷ জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিনসেন্ট কেইমার'কে হারিয়ে গ্র্যান্ড চেজ ট্যুরে তৃতীয় স্থান পেলেন ওয়েসলি সো ৷ এক গেম বাকি থাকতে 18-12 ব্যবধানে কেইমার'কে হারিয়ে দেন ফিলিপিনো-আমেরিকান গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ ব্লিৎজের চার গেমের সবক'টি এদিন জিতে নেন ওয়েসলি ৷