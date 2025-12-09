চমকের নাম ডি'কক, আইপিএল মিনি নিলামে উঠছেন 350 ক্রিকেটার
1355 জনের প্রাথমিক তালিকার বাইরে গিয়ে চূড়ান্ত তালিকায় যুক্ত হল 35টি নাম ৷
হায়দরাবাদ, 9 ডিসেম্বর: মিনি নিলামের ঠিক এক সপ্তাহ আগে আসন্ন আইপিএল নিলামে উঠতে চলা ক্রিকেটারদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করল বিসিসিআই ৷ প্রাথমিকভাবে 2026 আইপিএল নিলামে নথিভুক্ত হয়েছিলেন 1355 জন ক্রিকেটার ৷ সেখান থেকে ঝাড়াই-বাছাই করে বাকি 77টি স্লটের জন্য 350 জনকে চূড়ান্ত করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ এক্ষেত্রে প্রাথমিক তালিকার বাইরে গিয়ে চূড়ান্ত তালিকায় যুক্ত হল 35টি নাম ৷ যার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ নামটি কুইন্টন ডি'কক ৷
গত মরশুমে নাইট জার্সিতে চূড়ান্ত ফ্লপ হয়েছিলেন ডি'কক ৷ আট ম্যাচে মাত্র 152 রান করা প্রোটিয়া ক্রিকেটারকে শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি আসন্ন নিলামের আগে রিটেইন করেনি ৷ ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, নিলামের জন্য নথিভুক্ত হওয়া প্রাথমিক তালিকায় ছিলেন না ডি'কক ৷ কিন্তু অনুরাগীদের অবাক করে চূড়ান্ত তালিকায় জুড়ল বাঁ-হাতি ব্যাটারের নাম ৷ একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির অনুরোধে ডি'কককে ফেরানো হয়েছে বলে রিপোর্টে প্রকাশ ৷ 2025 আইপিএলের মেগা নিলামে তিন কোটি 60 লক্ষ টাকায় ডি'কককে কিনেছিল কেকেআর শিবির ৷ আসন্ন মিনি নিলামে এক কোটি টাকার বেস প্রাইস ক্যাটেগরিতে থাকবেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ক্রিকেটার ৷ সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় ওয়ান-ডে ম্যাচে সেঞ্চুরি এসেছে যাঁর ব্য়াটে ৷
- কতজন ভারতীয় ক্রিকেটার উঠছেন নিলামে: শর্টলিস্ট প্রক্রিয়ার পর 350 জন ক্রিকেটারের যে তালিকা বিসিসিআই প্রকাশ করেছে তার মধ্যে ভারতীয় রয়েছেন 240 জন ৷ বাকি 110 জন বিদেশি ৷ এই 350 জন ভারতীয় ক্রিকেটারের মধ্যে আনক্যাপড অর্থাৎ, জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয়নি 224 জনের ৷ বিদেশিদের মধ্যে আনক্যাপড ক্রিকেটারের সংখ্যা 14 ৷
- নিলামে উঠবেন একাধিক নতুন ক্রিকেটার: ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেদের প্রমাণ করার পর একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটার যেমন প্রথমবার আইপিএল নিলামে উঠছেন, তেমনই নিলামে উঠবেন একাধিক নয়া বিদেশি ক্রিকেটারও ৷ প্রথমবার নিলামে উঠতে চলা ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে রয়েছেন বিষ্ণু সোলাঙ্কি, পরীক্ষিত ভালসাঙ্গকর, সাদেক হুসেন এবং ইজাজ সাওয়ারিয়া ৷
🚨 NEWS 🚨#TATAIPL 2026 Player Auction List announced.— IndianPremierLeague (@IPL) December 9, 2025
A total of 350 players will go under the hammer at the upcoming auction in Abu Dhabi on 16th December.
All the details 🔽 | #TATAIPLAuctionhttps://t.co/S4hQRUa2w7
বিদেশিদের মধ্যে নয়া নাম শ্রীলঙ্কার ত্রাভিন ম্যাথু, বিনুরা ফার্নান্দো, কুশল পেরেরা এবং দুনিথ ওয়েলালাগে ৷ পাশাপাশি আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের একজন করে নয়া ক্রিকেটার উঠছেন নিলামে ৷
- নিলামে নজরে কারা: দু'কোটি টাকা সর্বোচ্চ বেস প্রাইস ক্যাটেগরিতে থাকা অজি অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন, স্টিভ স্মিথ, ম্যাথু শর্ট, জোশ ইংলিসরা নিলামে নজর কাড়বেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ সর্বোচ্চ বেস প্রাইস ক্যাটেগরিতে রয়েছে ভারতের দুই ক্রিকেটার ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও রবি বিষ্ণোই ৷ দশটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে সর্বাধিক 64.30 কোটি টাকা পার্সে নিয়ে নিলামে নামবে কেকেআর ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই বড় নামগুলোর পিছনে দৌড়বে তাঁরা ৷
- কবে, কোথায় হবে নিলাম: আগামী 16 ডিসেম্বর 2026 আইপিএলের মিনি নিলামে হবে আবুধাবিতে ৷ ভারতীয় সময় দুপুর 2টো 30 মিনিটে শুরু হবে নিলাম প্রক্রিয়া ৷