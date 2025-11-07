অবসর ফিরিয়ে সেঞ্চুরি ডি'ককের, সিরিজে সমতায় ফিরল প্রোটিয়ারা

অবসর ফিরিয়ে সেঞ্চুরি ডি'ককের, সিরিজে সমতায় ফিরল প্রোটিয়ারা
সফরকারী ব্য়াটার হিসেবে এশিয়ার মাটিতে দ্বিতীয় সর্বাধিক সেঞ্চুরির নজির এখন ডি'ককের ঝুলিতে ৷
Published : November 7, 2025 at 9:51 AM IST
ফয়সলাবাদ, 7 নভেম্বর: গত বিশ্বকাপের পর সন্ন্যাস নিয়েছিলেন ওয়ান-ডে ক্রিকেট থেকে ৷ প্রায় দু'বছর পর অবসর ভেঙে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজে প্রত্য়াবর্তনে চমকে দিয়েছিলেন অনুরাগীদের ৷ 2027 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে তাঁর অবসর ফেরানো যে সময়োপযোগী, তা সিরিজের প্রথম ম্য়াচেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কুইন্টন ডি'কক ৷ দল হারলেও তাঁর ব্য়াটে এসেছিল হাফসেঞ্চুরি ৷ তবে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে অপরাজিত সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলকে জেতালেন তারকা ওপেনার ৷ ডি'ককের 22তম ওডিআই সেঞ্চুরিতে তিনম্য়াচের সিরিজে সমতায় ফিরল সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
270 রান তাড়া করতে নেমে এদিন স্টাম্পার-ব্য়াটারের বিক্রমে আট উইকেটে ম্য়াচ জিতল প্রোটিয়ারা ৷ তাও আবার 59 বল বাকি থাকতে ৷ সেঞ্চুরি পূর্ণ করে 119 বলে 123 রানে অপরাজিত থেকে গেলেন ডি'কক ৷ শুধু তাই নয়, দলকে জেতানোর পথে এদিন একটি নজিরে ক্রিস গেইলকে ছাপিয়ে গেলেন প্রোটিয়া ব্য়াটার ৷ সফরকারী ব্য়াটার হিসেবে এশিয়ার মাটিতে সর্বাধিক শতরানের নিরিখে ক্য়ারিবিয়ান কিংবদন্তিকে টপকে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এলেন ডি'কক ৷ এশিয়ার মাটিতে বর্তমানে তাঁর শতরান সংখ্য়া নয় ৷ 10টি শতরান নিয়ে তালিকার শীর্ষে অবশ্য ডি'ককের প্রাক্তন সতীর্থ এবি ডি'ভিলিয়ার্স ৷
সিরিজ পকেটে পুরে ফেলার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ফয়সলাবাদে টস জিতে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন পাক অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি ৷ তিন ব্য়াটারের হাফসেঞ্চুরিতে প্রথমে ব্য়াট করে নয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 269 রান তোলে পাকিস্তান ৷ ওপেনার সইম আয়ুব করেন 53 রান ৷ সলমন আলি আঘা এবং মহম্মদ নওয়াজের ব্য়াট থেকে আসে যথাক্রমে 69 এবং 59 রান ৷ 10 ওভারে 46 রানে চার উইকেট নেন দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁ-হাতি পেসার নান্দ্রে বার্গার ৷ যা তাঁর কেরিয়ার বেস্ট ৷
A defining innings! 💯— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 6, 2025
Quinton de Kock delivers a match-winning knock! Calm, composed, and perfectly timed throughout. ✨️🇿🇦
Graceful strokes and full control make this performance worthy of Player of the Match honours. 🏅 pic.twitter.com/92XunE06UV
জবাবে লুয়ান ডি প্রিটোরিয়াস ও ডি'ককের ওপেনিং জুটিতে ওঠে 81 রান ৷ 46 রানে প্রিটোরিয়াস ফেরার পর টনি ডি জর্জিকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে 153 রান যোগ করেন ডি'কক ৷ জর্জি 63 বলে ঝোড়ো 76 রানে ফিরলেও থামানো যায়নি তারকা স্টাম্পার-ব্যাটারকে ৷ 96 বলে কেরিয়ারের 22তম সেঞ্চুরিটি এদিন পূর্ণ করেন ডি'কক ৷ এরপর অধিনায়ক ম্যাথু ব্রিৎজকেকে সঙ্গে নিয়ে দলকে জিতিয়ে মাঠে ছাড়েন তিনি ৷ ডি'ককের 123 রানের ইনিংসে ছিল আটটি চার এবং সাতটি ছক্কা ৷ ব্রিৎজকে অপরাজিত থেকে যান 17 রানে ৷
প্রথম ম্য়াচে দু'বল বাকি থাকতে দুই উইকেটে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল পাকিস্তান ৷ বৃহস্পতিবার ডি'ককের ব্য়াটিং-বিক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা সমতা ফেরানোয় শনিবার সিরিজের শেষ ম্য়াচ নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়াল ৷