দল হারলেও দুরন্ত ডি'কক, সেঞ্চুরিতে গড়লেন একাধিক রেকর্ড
মুম্বই শিবিরে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম আইপিএল ম্য়াচেই সেঞ্চুরি ৷ একগুচ্ছ নজিরে নাম জুড়ল প্রোটিয়া তারকার ৷
Published : April 17, 2026 at 11:53 AM IST
মুম্বই, 17 এপ্রিল: 2012 সালের পর প্রথমবার আইপিএল জয় দিয়ে শুরু করেছে তারা ৷ কিন্তু পরবর্তী চার ম্য়াচে টানা হেরে লিগ টেবিলে তলানিতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে 'পল্টন'দের সাত উইকেটে হারাল পঞ্জাব কিংস ৷ তবে দল হারলেও এদিন সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে একাধিক নজিরে নাম তুললেন মুম্বই ওপেনার কুইন্টন ডি'কক ৷
মিনি নিলামে বেস প্রাইস এক কোটিতে প্রোটিয়া ব্য়াটারকে স্কোয়াডে ফিরিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ কিন্তু প্রথম চার ম্যাচে একাদশে জায়গা হয়নি ইন-ফর্ম এই ব্য়াটারের ৷ শেষমেশ চোটগ্রস্ত রোহিত শর্মার বদলি হিসেবে পঞ্চম ম্য়াচে সুযোগ পেতেই সেঞ্চুরি ৷ 60 বলে 112* রান করে ডি'কক একাদশে তাঁর জায়গা চূড়ান্ত করলেন বলা যায় ৷ তৃতীয় আইপিএল সেঞ্চুরি হাঁকানোর দিনে একাধিক নজিরেও নাম তুলে ফেললেন প্রোটিয়া স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷ পিছনে ফেললেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, রোহিত শর্মাদের ৷ দেখে নেওয়া যাক কোন কোন নজির এদিন ওয়াংখেড়েতে এল ডি'ককের ব্য়াটে-
What a player, what a knock, and what a way to start the season! 💯
Quinton de Kock, take a bow for a truly special Wankhede hundred! 👏
Updates ▶️ https://t.co/Fn2dxJ4zYR#TATAIPL | #KhelBindaas | #MIvPBKS | @mipaltan pic.twitter.com/jEhH1ofb1z
- উইকেটরক্ষক-ব্য়াটার হিসেবে আইপিএলে সর্বাধিক হাফসেঞ্চুরির তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে উঠে এলেন ডি'কক ৷ স্টাম্পার-ব্যাটার হিসেবে এমএস ধোনির 24টি হাফসেঞ্চুরির নজির টপকে ডি'ককের ঝুলিতে এখন 25টি অর্ধশতরান ৷ 31টি হাফসেঞ্চুরি করে তালিকার শীর্ষে কেএল রাহুল ৷
- প্রথম বিদেশি ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে শতরানের নজির এল ডি'ককের ব্যাটে ৷ এর আগে দুই ভারতীয় ব্যাটার কেএল রাহুল ও সঞ্জু স্যামসনের ঝুলিতে রয়েছে এই নজির ৷ বৃহস্পতিবার তালিকায় জুড়ল ডি'ককের নাম ৷ এর আগে দিল্লি ক্য়াপিটালস ও লখনউ সুপার জায়ান্টস জার্সিতে আইপিএলে তিন অঙ্কের রান করেছেন দঃ আফ্রিকার তারকা ব্য়াটার ৷
- এদিন তৃতীয় নজিরে ডি'কক পিছনে ফেললেন রোহিত শর্মাকে ৷ 'হিটম্যান'-এর 109 রানের নজির ভেঙে প্রথম ব্য়াটিং করা মুম্বই ব্য়াটার হিসেবে সর্বাধিক রানের ইনিংসটি এদিন এল ডি'কেকর ঝুলিতে ৷ তবে সার্বিকভাবে আইপিএলে মুম্বই ব্য়াটার হিসেবে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের ইনিংসে সনথ জয়সূর্যের (114*) নজির অল্পের জন্য ছুঁতে বা ভাঙতে ব্যর্থ হলেন তিনি ৷
QDK entered an elite list on his re-entry in 𝑩𝒍𝒖𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝑮𝒐𝒍𝒅 💯 pic.twitter.com/p6ps60qUkQ— Mumbai Indians (@mipaltan) April 17, 2026
আটটি চার ও সাতটি ছয়ে ডি'ককের বিস্ফোরক 112 রানের অপরাজিত ইনিংসে এদিন প্রথম ব্য়াট করে ছয় উইকেটে 195 তোলে মুম্বই ৷ জবাবে 16.3 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 198 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় পঞ্জাব কিংস ৷ 39 বলে 80 রানে অপরাজিত থাকেন ওপেনার প্রভসিমরন সিং ৷ 35 বলে 66 রান করেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷