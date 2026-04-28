চিনের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ, উবের কাপ থেকে বিদায় ভারতের

চিনের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ, উবের কাপ থেকে বিদায় ভারতের
প্রথম এবং তৃতীয় গেমে সুবিধাজনক জায়গায় থেকেও ম্য়াচ হারেন সিন্ধু ৷ যা ভারতের পরাজয়কে তরান্বিত করে ৷ 0-5 ব্যবধানে হার দেশের মহিলা শাটলারদের ৷
Published : April 28, 2026 at 11:08 AM IST
হর্সেন্স (ডেনমার্ক), 28 এপ্রিল: প্রতিযোগিতায় 16 বারের চ্য়াম্পিয়ন চিন ৷ তাদের বিরুদ্ধে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পাওয়া পাহাড় ডিঙোনোর সামিল ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ টাইয়ে সোমবার সেই পাহাড় টপকাতে ব্যর্থ দেশের মহিলা শাটলাররা ৷ চিনের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে উবের কাপ থেকে বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধুরা ৷ ভারত হারল 0-5 ব্যবধানে ৷
কানাডার পর অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সোমবারই থমাস কাপে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ভারত ৷ ছেলেরা পারলেও বিদায় নিল মেয়েরা ৷ ডেনমার্কের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের প্রথম টাই লড়ে হেরেছিল ভারতের মেয়েরা ৷ ফলাফল ছিল 2-3 ৷ এরপর ইউক্রেনের বিরুদ্ধে 4-1 ব্যবধানে জয় শেষ আটের আশা জাগিয়েছিল ভারতীয় শিবিরে ৷ কিন্তু সেই আশার সলিললমাধি হল সোমবার ৷
শক্তিশালী চিনের বিরুদ্ধে টাইয়ের প্রথম ম্য়াচে নেমেছিলেন ভারতীয় ব্য়াডমিন্টনের পোস্টার গার্ল সিন্ধু ৷ তাঁর লড়াই ছিল বিশ্বের দু'নম্বর ওয়াং ঝিজি'র বিরুদ্ধে ৷ সেখানে তিন গেমের লড়াইয়ে পরাস্ত হতে হয় অলিম্পিক্সে জোড়া পদকজয়ী ভারতীয় শাটলারকে ৷ সিন্ধুর বিপক্ষে ফলাফল 16-21, 21-19, 19-21 ৷ প্রথম গেমে একসময় 14-10 ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন সিন্ধু ৷ 16-16 ফলাফলে দাঁড়িয়ে টানা পাঁচ পয়েন্ট সংগ্রহ করে এগিয়ে যান চিনা শাটলার ৷
তুল্যমূল্য লড়াই শেষে দ্বিতীয় গেম 21-19 ব্যবধান জিতে ম্য়াচ নির্ণায়ক গেমে নিয়ে যান ভারতীয় তারকা ৷ সেখানে 18-12 ব্যবধানে লিড নিয়ে নেন সিন্ধু ৷ কিন্তু এরপর সকলকে অবাক করে পিছিয়ে পড়েন হায়দরাবাদ-কন্যা ৷ দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে টানা ছয় পয়েন্ট তুলে নেন ওয়াং ৷ এরপর 21-19 ব্যবধানে জিতে চিনকে লিড এনে দেন বিশ্বের দু'নম্বর ৷
Tough day on the court, but the fight remains. 🇮🇳— BAI Media (@BAI_Media) April 27, 2026
Huge respect to Team India for pushing through every set against the world's best. We learn, we grow, and we come back stronger! 🏸🔥
এগিয়ে গিয়েও সিন্ধুর হতাশাজনক হারের পর দেশের অন্য়ান্য শাটলারদের পক্ষে কামব্য়াক করা খুব একটা সহজ ছিল না ৷ সেটা হয়ওনি ৷ টাইয়ের দ্বিতীয় ম্য়াচে এরপর বিশ্বের পয়লা নম্বর জুটি লিউ শেং সু এবং তান নিং'য়ে কাছে স্ট্রেট গেমে হারেন প্রিয়া কোনজেংবাম ও শ্রুতি মিশ্র ৷ তাঁদের বিপক্ষে ফলাফল 11-21, 8-21 ৷
টাইয়ের তৃতীয় ম্য়াচে ঈশারানি বড়ুয়া স্ট্রেট গেমে চেন জু ফেই'য়ের কাছে ধরাশায়ী হতেই প্রতিযোগিতা ছিটকে যায় ভারত ৷ শেষ দু'টি নিয়মরক্ষার ম্যাচেও জয়ের মুখ দেখেনি ভারত ৷ ডাবলসে লড়াই দিয়েও হারতে হয় তানিশা ক্র্য়াস্টো ও কবিপ্রিয়া সেলভম জুটিকে ৷ তাঁরা হারেন 21-10, 12-21, 19-21 ফলাফলে ৷ শেষ ম্য়াচে জু ওয়েন জিং'য়ের বিরুদ্ধে হেরে যান দেবীকা সিং ৷ সেইসঙ্গে 5-0 ব্যবধানে ভারতকে সম্পূর্ণ দুরমুশ করে গ্রুপ টপার হিসেবে শেষ আট নিশ্চিত করে চিন ৷ গ্রুপ-এ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে ডেনমার্ক ৷