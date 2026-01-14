দেশের মাটিতে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় সিন্ধুর, এগোলেন শ্রীকান্ত-প্রণয়

দেশের মাটিতে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় সিন্ধুর, এগোলেন শ্রীকান্ত-প্রণয়
ব়্য়াংকিংয়ে 11 ধাপ পিছিয়ে থাকা ভিয়েতনাম প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে অবাক হার হায়দরাবাদি শাটলারের ৷
Published : January 14, 2026 at 8:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 জানুয়ারি: খেতাব জিততে পারেননি ঠিকই ৷ তবে গতবছর প্রবল হতাশ করার পর চলতি বছরের প্রথম টুর্নামেন্টে আশা জাগিয়েছিলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ৷ চোট সারিয়ে কয়েক মাস বাদে কোর্টে ফিরে মালয়েশিয়া ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছেছিলেন হায়দরাবাদি শাটলার ৷ কিন্তু বছরের দ্বিতীয় টুর্নামেন্টে দেশের মাটিতে প্রত্য়াশার চাপ নিতে পুরোপুরি ব্যর্থ সিন্ধু ৷ নয়াদিল্লিতে চলতি ইন্ডিয়া ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকে অবাক বিদায় জোড়া অলিম্পিক্স পদকজয়ীর ৷
ইন্ডিয়া ওপেনের মহিলা সিঙ্গলসে বুধবার রাউন্ড অব-64 ম্য়াচে এনগুয়েন লিনের কাছে হেরে গেলেন বিশ্বের 12 নম্বর ৷ পরবর্তী পর্বে যোগ্যতা অর্জনের পথে সিন্ধুর ভিয়েতনামের প্রতিদ্বন্দ্বী ম্য়াচ জিতলেন 20-22, 21-12, 21-15 ব্যবধানে ৷ একঘণ্টার সামান্য বেশি সময়ে ভারতীয় তারকাকে হারালেন বিশ্বের 23 নম্বর ৷ দেশের মাটিতে সুপার 750 টুর্নামেন্টে সিন্ধুর ভালো পারফরম্য়ান্সের বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন ব্য়াডমিন্টন অনুরাগীরা ৷ বিশেষ করে মালয়েশিয়া ওপেনের পর ৷ কিন্তু নিরাশ করলেন সিন্ধু ৷ গতবছর ইন্ডিয়া ওপেনে শেষ আটে পৌঁছেছিলেন তিনি ৷ এবার বিদায় শুরুতেই ৷
অবশ্য হাড্ডাহাড্ডি প্রথম গেম এদিন 22-20 ব্যবধানে জিতে ম্য়াচে এগিয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় শাটলারই ৷ কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় গেমে প্রতিপক্ষের সামনে কার্যত দাঁড়াতে পারেননি সিন্ধু ৷ 12-21 ব্যবধানে হেরে দ্বিতীয় গেমে কার্যত আত্মসমর্পণ করেন তিনি ৷ নির্ণায়ক গেমে সিন্ধু ফিরে আসার চেষ্টা করলেও পারেননি ৷ 21-15 ব্যবধানে জিতে গেম এবং সেইসঙ্গে ম্য়াচ মুঠোয় পুরে নেন ভিয়েতনামের শাটলার ৷
P.V. Sindhu in action at the Yonex Sunrise-India Open 2026! 🇮🇳🏸 pic.twitter.com/6FHDamUjRl— BAI Media (@BAI_Media) January 14, 2026
চলতি বছর দেশের মাটিতেই অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ এছাড়া রয়েছে এশিয়ান গেমসও ৷ তাই 2026 সালটা সাবধানে পদক্ষেপ করতে চান, ইন্ডিয়া ওপেন শুরুর আগে জানিয়েছিলেন সিন্ধু ৷ তবে দেশের মাটিতে ইন্ডিয়া ওপেনে ভালো পারফরম্য়ান্সের প্রত্য়াশী ছিলেন তিনি ৷ কিন্তু প্রথম রাউন্ডে হার স্বাভাবিকভাবেই বড় ধাক্কা দিয়ে গেল হায়দরাবাদি শাটলারকে ৷
সিন্ধু হারলেও পরের রাউন্ডে পৌঁছলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত ও এইচএস প্রণয় ৷ স্বদেশি তরুণ মান্নেপাল্লির কাছে প্রথম গেম হারতে হলেও পরের দু'টি গেমে নিজেকে সামলে নিলেন বিশ্বের প্রাক্তন পয়লা নম্বর ও 2021 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী শ্রীকান্ত ৷ তাঁর পক্ষে ম্য়াচের ফল 15-21, 21-6, 21-19 ৷ অন্যদিকে অবশ্য গতবারের রানার্স-আপ হংকংয়ের লি চুক জিউ'কে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে রাউন্ড অব 32-এ পৌঁছলেন এইচএস প্রণয় ৷ তাঁর পক্ষে ম্য়াচের ফল 22-20, 21-18 ৷