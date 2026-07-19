চার বছর বাদে ইয়ামাগুচিকে হারিয়ে জাপান ওপেন জয়, ইতিহাস গড়লেন সিন্ধু

চার বছর বাদে ইয়ামাগুচিকে হারিয়ে জাপান ওপেন জয়, ইতিহাস গড়লেন সিন্ধু
প্রথম ভারতীয় হিসেবে জাপান ওপেন জিতলেন ভারতীয় শাটলার ৷ 2024 সালের পর এটি সিন্ধুর প্রথম খেতাবও বটে ৷
Published : July 19, 2026 at 1:43 PM IST
টোকিয়ো, 19 জুলাই: কেরিয়ারের প্রথম সুপার-750 খেতাব জিতলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ৷ টোকিয়োয় রবিবার জাপান ওপেন জয়ের পথে ভারতীয় শাটলার হারালেন ঘরের মেয়ে আকানে ইয়ামাগুচিকে ৷ যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে চার বছর বাদে জয়ে ফিরলেন সিন্ধু ৷ সেইসঙ্গে প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসেবে জাপান ওপেন জিতে ইতিহাস গড়লেন তিনি ৷
গত মাসে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শেষবার তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইয়ামাগুচির মুখোমুখি হয়েছিলেন হায়দরাবাদি শাটলার ৷ কিন্তু স্ট্রেট গেমে সেই ম্য়াচে হেরেছিলেন সিন্ধু ৷ তারও আগে চলতি বছর থাইল্যান্ড ওপেনে ভারতীয় শাটলারকে হারিয়েছিলেন বিশ্বের তিন নম্বর ৷ এদিন ইয়ামাগুচি'কে তাঁর দেশের মাটিতে হারিয়ে যেন বদলা নিলেন অলিম্পিক্সের জোড়া পদকজয়ী ৷ স্ট্রেট গেমে এদিন ইয়ামাগুচিকে হারালেন সিন্ধু ৷ ভারতীয় শাটলারের পক্ষে ম্য়াচের ফল 21-17, 21-17 ৷ এই জয়ের সঙ্গে খরা কাটিয়ে দু'বছরেরও বেশি সময় বাদে কোনও খেতাব এল সিন্ধুর ঘরে ৷
HISTORY IN TOKYO! Super Sindhu is the Japan Open Champion! 🥇🇮🇳— BAI Media (@BAI_Media) July 19, 2026
Absolutely legendary! @pvsindhu1 stands tall as the first Indian to ever win the Japan Open title! 🇮🇳🔥
A flawless campaign capped off by pure dominance in the final. The queen of Indian badminton has rewritten… pic.twitter.com/Sv9KGfIuYr
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 2019 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর এটিই সবচেয়ে বড় খেতাব ভারতীয় তারকার ৷ 2024 সালে সৈয়দ মোদি ইন্টারন্য়াশনালে শেষবার খেতাব জিতেছিলেন সিন্ধু ৷ পাশাপাশি এই জয়ে ইয়ামাগুচির সঙ্গে কেরিয়ারে মুখোমুখি সাক্ষাতে 16-13 ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন তিনি ৷ এদিনের জয়ে সিন্ধুর নেট-প্লে এবং ক্রস-কোর্ট স্ম্যাশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিল ৷ ম্য়াচের অধিকাংশ সময় নিয়ন্ত্রণ করলেন সিন্ধুই ৷ তবে প্রথম গেমে 3-0 লিড নেওয়া সত্ত্বেও বিরতিতে 10-11 ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন ভারতীয় শাটলার ৷ কিন্তু বিরতি থেকে ফিরে 16-12 লিড নিয়ে নেন সিন্ধু ৷ 14-17 ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ইয়ামাগুচি এরপর সমতায় ফিরলেও শেষ হাসি সিন্ধুই হাসেন ৷ টানা চারটি পয়েন্ট সংগ্রহ করে প্রথম গেম নিজের নামে করে নেন রিও এবং টোকিয়ো অলিম্পিক্সে পোডিয়াম ফিনিশ করা ভারতীয় তারকা ৷
PV SINDHU BECOMES THE FIRST EVER INDIAN TO WIN THE JAPAN OPEN! 🇯🇵🤩— The Khel India (@TheKhelIndia) July 19, 2026
- Sindhu defeats Home Favourite and Three-time World Champion Akane Yamaguchi
QUEEN SINDHU FINALLY WINS S750
TITLE! pic.twitter.com/mJQONE5NwQ
প্রথম গেম জয়ের রেশ ধরে রেখে দ্বিতীয় গেমে 8-3 ব্যবধানে লিড নেন সিন্ধু ৷ টানা চার পয়েন্ট জিতে জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবধান কমিয়ে 7-8 করলেও সিন্ধু বিরতিতে যান চার পয়েন্টের লিড নিয়ে ৷ বিরতি থেকে ফিরে ব্যবধান 14-7 করেন সিন্ধু ৷ সেখান থেকে ইয়ামাগুচির ফিরে আসা সহজ ছিল না ৷ একসময় ব্যবধান কমে 14-12 হলেও নার্ভ শিথিল রেখে ম্য়াচ এবং খেতাব ঘরের তুলে নেন সিন্ধু ৷